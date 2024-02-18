Глава МИД Украины уверен в получении Киевом ракет Taurus

Поскольку Киев не слышит решительного нет, это уже сам по себе ответ, сказал Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Германия, как и в случае с танками Leopard, сначала отказывается, но потом все же поставляет технику Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Германия все же поставит его стране высокоточные крылатые ракеты Taurus."Тот факт, что вы не слышите четкого нет, это уже сам по себе ответ. Мы по-прежнему считаем, что такие проблемы когда-то будут решены, жизнь за последние два года научила нас этому", - заявил он на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу вечером, 17 февраля.

Кулеба напомнил, что до сих пор любая дискуссия о поставках Украине новых видов вооружений начиналась с отказа, правительство ФРГ колебалось и перед тем, как передать Киеву танки Leopard. Украина официально запросила у Германии ракеты Taurus с дальностью в 500 км в мае 2023 года, чтобы иметь возможность наносить удары по военным целям далеко за линией фронта.

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что Германия пока не будет поставлять Киеву эти ракеты. Это вызвано опасениями, что Киев может использовать ракеты Taurus для ударов по территории России. На нынешней Мюнхенской конференции Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, намерен ли он все же одобрить поставки Taurus Украине. Он лишь заверил, что Германия всегда будет делать достаточно, чтобы оказывать поддержку Киеву.

Германия усиливает поддержку Украины

Дмитрий Кулеба обосновал свои надежды тем, что Германия в настоящее время заметно усиливает поддержку Украины. По словам министра, это продемонстрировал и визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, в ходе которого было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами, а также одобрено выделение Киеву нового пакета военной помощи.

Кулеба подчеркнул особую важность ракет Taurus для Украины. "Есть лишь один путь разрушить российский потенциал в Украине. Его необходимо поразить в глубине оккупированных территорий, и Taurus наряду с американскими ракетами ATACMS - самый современный вид вооружений для выполнения этой задачи. Если мы хотим ударить за линию фронта, нарушить их логистику, уничтожить их арсеналы, то этого можно сделать лишь с помощью ракет большой дальности", - пояснил глава МИД Украины.

Опрос: Немцы сомневаются в победе Украины

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag, в настоящее время лишь каждый седьмой немец (14 процентов) верит в победу Украины над Россией. Это на шесть процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

В то же время в победу России верит каждый четвертый немец (26 процентов, +9 пунктов), а 47 процентов (-1 процент) считают, что победу не одержит ни та, ни другая сторона.

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