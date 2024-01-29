Зеленский снова просит ракеты TAURUS. Чем отвечает Берлин?

Украинский президент Зеленский дал большое интервью первому каналу телевидения ФРГ. Речь шла и о немецких крылатых ракетах TAURUS, которые Киев давно просит у правительства ФРГ.

"Я надеюсь, что в отношении ракет TAURUS будет еще и другое решение". Так цитируют СМИ ФРГ ответ Владимира Зеленского на вопрос корреспондента первого канала немецкого телевидения (ARD) Карен Миозга (Caren Miosga) об отношении президента Украины к отказу бундестага поддержать проект резолюции с требованием передать Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS дальностью действия в 500 километров.

Зеленский сдержанно отвечал на вопросы о ракетах, говорил, что этот вопрос "не касается только Олафа", имея в виду канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), но в его словах чувствовалось разочарование отказом Берлина поставить ракеты TAURUS Украине, о которых Киев просит Германию с мая прошлого года.

Как реагируют в немецком правительстве на высказывания украинского президента в интервью ARD?

Ракеты и доверие Киеву

"Это вечная тема. И ничего нового я вам сказать не могу", - лаконично ответил на вопрос о ракетах TAURUS официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на правительственной пресс-конференции в понедельник, 29 января.

Штефан Хебештрайт - "тень" канцлера Олафа Шольца Фото: MICHELE TANTUSSI/AFP

Многие в Германии считают, что отказ канцлера поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности объясняется его опасением, как бы ВСУ не начали обстреливать ими Москву, до которой чисто теоретически TAURUS может долететь. Насколько оправданны такие опасения? Или немецкое правительство целиком и полностью доверяет Киеву в его стратегии обороны от российского вторжения?

"Немецкое правительство, Германия вслед за США занимает второе место как по объему финансовой, так и военной помощи Украине. Это и есть ответ на ваш вопрос", - сказал Хебештрайт, обращаясь к корреспонденту DW.

Берлин ожидает от партнеров по ЕС большей помощи Украине

Вместе с тем он подтвердил информацию о том, что канцлер ожидает от партнеров Германии по Евросоюзу наращивания поставок вооружений Украине. В течение трех недель Щольц, по словам Хебештрайта, "вел по телефону интенсивные переговоры со своими коллегами в других европейских столицах" и попросил глав Еврокомиссии и Европейского совета Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и Шарля Мишеля внести этот вопрос на повестку дня саммита ЕС в четверг, 1 февраля, в Брюсселе.

В очередной раз напомнив три принципа, которыми руководствуется Германия в поставках вооружений Украине - помогать в силу возможностей, помогать так, чтобы не оказаться втянутыми в войну, и помогать в тесной кооперации с союзниками, - Хебештрайт обратил внимание на то, что "во многих странах говорят о необходимости больше помогать Украине, но, когда дело доходит до конкретики, реализация, похоже, становится все сложнее и сложнее".

В Берлине исходят из того, что война России против Украины будет продолжаться еще долго, что речь при этом идет, как выразился Хебештрайт, о "битве ресурсов", а потому надо позаботиться о том, чтобы Украина могла еще долго оказывать сопротивление. Германия в государственном бюджете на текущий год выделила 7,4 млрд евро на поставки вооружений Украине. Это, подчеркнул представитель канцлера, более половины суммы военной помощи, которую оказывают Киеву все остальные страны ЕС вместе взятые.

А если президентом США станет Трамп?

В упомянутом интервью первому каналу телевидения ФРГ Зеленский заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, он ожидает, что Германия возьмет на себя главную роль в организации военной помощи Украине. Готов ли канцлер к этому?

Джо Байден с Владимир Зеленский в Киеве, февраль 2023 года Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

"Если из всей западной военной помощи вычесть американскую, то чисто арифметически так оно и будет без каких бы то ни было усилий с нашей стороны, но какой в этом смысл, - попытался пошутить Хебештрайт. - Ясно, что Европейскому Союзу надо делать намного больше, но одновременно канцлер убежден, что у действующего президента (Джо Байдена. - Ред.) есть большие шансы на переизбрание".

А кроме того, добавил он, не следует забегать вперед и верить всяким домыслам об отношении США к Украине, если "президентом станет человек, которого не зовут Джо Байден".

Смотрите также: