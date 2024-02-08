Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"

Родерих Кизеветтер уверен, что Западу необходимо делать больше, чтобы указать России на ее границы и чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.

Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью DW заявил о необходимости сделать все, чтобы Украина могла наносить удары по объектам на территории России. Но он предостерег от того, чтобы Германия напрямую была вовлечена в войну. Немецкий политик из крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте ФРГ сказал об этом в четверг, 8 февраля, в Киеве, где он находился. В этот же день в США с визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

DW: Вы сейчас находитесь в Украине. Что вы увидели? Как вы ощущаете Украину в эти дни?

Родерих Кизеветтер: Я познакомился или вновь встретился с очень заинтересованными собеседниками в министерстве обороны, в МИД, в парламенте, а также в гуманитарных организациях, помогающих людям на фронте и ветеранам. В целом я вижу, что население продолжает сражаться, в том числе вчера, когда в Киеве погибли несколько человек и многие были ранены, и осознает, что поставлено на карту, если свобода Украины будет потеряна.

- В этом контексте Украине важна финансовая поддержка. Но накануне в Сенате США провалился законопроект о новом пакете американской помощи Украине. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, испытывает проблемы с тем, чтобы подтолкнуть другие страны ЕС сделать больше для Украины. Германия является крупнейшим поставщиком оружия для Украины в ЕС. Сможет ли Германия заменить США в качестве основного поставщика военной и финансовой помощи Украине?

- Это не вопрос возможностей, это вопрос политической воли. В 2022 году Германия потратила 200 млрд евро на свои национальные интересы, чтобы снизить последствия инфляции и роста цен на энергию. Мы в состоянии за короткое время высвободить большие суммы денег. Это было бы возможно и для Украины. Однако гораздо важнее то, что действия Трампа, который еще даже не избран (президентом - Ред.), должны стать тревожным звонком для всей Европы. Мы не можем ставить себя в зависимость от мнимого диктатора, которого любит изображать Трамп, от орудия Путина, которым Трамп является. Это хорошо, что канцлер Шольц укажет американцам на это. Важно, чтобы канцлер Германии вместе с Макроном, с британским премьер-министром Сунаком, с Туском из Польши, с Мелони из Италии и другими дал сигнал американцам и сказал, что мы разделяем бремя, мы берем на себя больше ответственности за Украину. Но мы ожидаем, что американцы продолжат рассматривать себя как проевропейскую державу.

Украинские военные на линии фронта Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

И еще одна мысль. Если Украина не справится, то это будет ужасно. Миллионы украинцев покинут свою страну и поставят под угрозу сплоченность европейских государств. Это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат, что мы не в состоянии противостоять Путину, злу всего происходящего - Путину и его преступной агрессивной войне.

Именно поэтому России необходимо показать, что так больше продолжаться не может. Россия должна признать право своих соседей на существование. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы должны быть разрушены. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла разрушать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты и огневые точки.

Российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств, что это страна, которая, по сути, несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира.

- Представим себе наихудший для Украины сценарий, если США прекратят оказывать ей помощь, какие последствия это может иметь для страны?

- Во-первых, европейская оборонная промышленность очень сильна. 60 процентов того, что она производит, экспортируется за пределы Европы. И сейчас нам необходимо пересмотреть приоритеты и в первую очередь поставлять в Украину.

Во-вторых, Германии не стоит больше проводить всеевропейские тендеры для оборонной промышленности, а делать так, как это предполагает сделка Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (с Украиной - Ред.) непосредственно через национальные закупки. Кроме того, Германия должна предоставить финансовые гарантии и поручительства.

Многое было бы возможно при наличии политической воли. Пока что это зависит не от министерства иностранных дел, не от министерства обороны, а от воли министра финансов и ведомства федерального канцлера.

Трудно вообразить себе, если все это провалится, потому что тогда немецкий миропорядок и Европейский Союз канут в Лету, и мы станем участником войны. Это именно то, что хочет Россия. Она хочет втянуть нас в войну, и мы препятствуем этому, перенаправляя наше оборонное производство и поставляя его Украине, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Украина могла продолжать защищать наш мир и отстаивать нашу свободу.

Для этого Украина заслуживает членства в ЕС, а затем и в НАТО. Это также является частью поддержки Украины, готовящейся к вступлению в Европейский Союз и Североатлантический альянс, как и перенос оборонной промышленности в Украину, чтобы производство могло осуществляться непосредственно на месте.

- Как можно обеспечить безопасность этой отрасли в Украине, учитывая ужасные ракетные атаки?

- Во-первых, Россия целенаправленно атакует жилые дома, школы, больницы, дома престарелых, церкви и культурные учреждения, чтобы уничтожить существование украинского народа, его грандиозную историю. Во-вторых, Россия разрушает системы электро- и водоснабжения, чтобы поставить под угрозу выживание населения. Мы должны повторять это снова и снова: Россия хочет уничтожить право Украины на существование, и поэтому Украина заслуживает любой поддержки, тем более, когда она находится под обстрелом. А это значит, что мы должны поставлять больше систем противовоздушной обороны, ведь Украина уже научилась с умом защищать свою промышленность соответствующими системами ПВО.

Выход не в рассуждениях о том, что будет, если дела пойдут плохо, а в том, что сделать больше, чтобы указать России на ее границы, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.

- Какой сигнал посылает Москве задержка американской помощи Украине, и как это воспримет Путин?

- Это, конечно, выгодно Путину. В ходе своей предвыборной кампании он может сказать, что у него есть друг в лице Трампа, и использовать это для разрушения сплоченности Запада. Поэтому очень важно, чтобы Шольц в США дал понять, что поставлено на карту, и чтобы депутаты бундестага, у которых очень хорошие связи с депутатами-республиканцами и демократами, также дали им понять, что они находятся в заложниках у Трампа, в заложниках по сути у преступника - ведь Трамп признан преступником в американских судах - и что американцам надо сделать все возможное, чтобы ими не управлял преступник.

Путин известен как преступник, он официально объявлен военным преступником более чем в 100 странах мира, но мы должны не допустить, чтобы ведущая западная держава избрала преступника своим лидером. Об этом нужно говорить открыто, поскольку это нанесет огромный ущерб репутации и авторитету США. И поэтому мы должны оказывать больше влияния на население США, показывая, что поставлено на карту. Но гораздо важнее, чтобы европейские государства сейчас объединили свои усилия и в первую очередь решили самые важные вопросы. Самое главное - увеличить оборонное производство для Украины и предоставить ей место в Европейском Союзе и, как только позволят условия безопасности, в НАТО.

- Чего вы ожидаете от визита канцлера Германии в США?

- Я ожидаю, что он всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, поскольку он никогда не принимает решения сам, наконец-то получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS. Я жду, что Шольц вернется и скажет, что американцы дали согласие на поставку TAURUS, поскольку я сам на это никак не решался.

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