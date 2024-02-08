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Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"

Катя Тейзе
8 февраля 2024 г.

Родерих Кизеветтер уверен, что Западу необходимо делать больше, чтобы указать России на ее границы и чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.

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Немецкий политик Родерих Кизеветтер
Немецкий политик Родерих Кизеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью DW заявил о необходимости сделать все, чтобы Украина могла наносить удары по объектам на территории России. Но он предостерег от того, чтобы Германия напрямую была вовлечена в войну. Немецкий политик из крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте ФРГ сказал об этом в четверг, 8 февраля, в Киеве, где он находился. В этот же день в США с визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

DW: Вы сейчас находитесь в Украине. Что вы увидели? Как вы ощущаете Украину в эти дни?

Родерих Кизеветтер: Я познакомился или вновь встретился с очень заинтересованными собеседниками в министерстве обороны, в МИД, в парламенте, а также в гуманитарных организациях, помогающих людям на фронте и ветеранам. В целом я вижу, что население продолжает сражаться, в том числе вчера, когда в Киеве погибли несколько человек и многие были ранены, и осознает, что поставлено на карту, если свобода Украины будет потеряна.

- В этом контексте Украине важна финансовая поддержка. Но накануне в Сенате США провалился законопроект о новом пакете американской помощи Украине. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, испытывает проблемы с тем, чтобы подтолкнуть другие страны ЕС сделать больше для Украины. Германия является крупнейшим поставщиком оружия для Украины в ЕС. Сможет ли Германия заменить США в качестве основного поставщика военной и финансовой помощи Украине?

- Это не вопрос возможностей, это вопрос политической воли. В 2022 году Германия потратила 200 млрд евро на свои национальные интересы, чтобы снизить последствия инфляции и роста цен на энергию. Мы в состоянии за короткое время высвободить большие суммы денег. Это было бы возможно и для Украины. Однако гораздо важнее то, что действия Трампа, который еще даже не избран (президентом - Ред.), должны стать тревожным звонком для всей Европы. Мы не можем ставить себя в зависимость от мнимого диктатора, которого любит изображать Трамп, от орудия Путина, которым Трамп является. Это хорошо, что канцлер Шольц укажет американцам на это. Важно, чтобы канцлер Германии вместе с Макроном, с британским премьер-министром Сунаком, с Туском из Польши, с Мелони из Италии и другими дал сигнал американцам и сказал, что мы разделяем бремя, мы берем на себя больше ответственности за Украину. Но мы ожидаем, что американцы продолжат рассматривать себя как проевропейскую державу.

Украинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

И еще одна мысль. Если Украина не справится, то это будет ужасно. Миллионы украинцев покинут свою страну и поставят под угрозу сплоченность европейских государств. Это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат, что мы не в состоянии противостоять Путину, злу всего происходящего - Путину и его преступной агрессивной войне.

Именно поэтому России необходимо показать, что так больше продолжаться не может. Россия должна признать право своих соседей на существование. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы должны быть разрушены. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла разрушать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты и огневые точки.

Российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств, что это страна, которая, по сути, несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира.

- Представим себе наихудший для Украины сценарий, если США прекратят оказывать ей помощь, какие последствия это может иметь для страны?

- Во-первых, европейская оборонная промышленность очень сильна. 60 процентов того, что она производит, экспортируется за пределы Европы. И сейчас нам необходимо пересмотреть приоритеты и в первую очередь поставлять в Украину.

Во-вторых, Германии не стоит больше проводить всеевропейские тендеры для оборонной промышленности, а делать так, как это предполагает сделка Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (с Украиной - Ред.) непосредственно через национальные закупки. Кроме того, Германия должна предоставить финансовые гарантии и поручительства.

Многое было бы возможно при наличии политической воли. Пока что это зависит не от министерства иностранных дел, не от министерства обороны, а от воли министра финансов и ведомства федерального канцлера.

Трудно вообразить себе, если все это провалится, потому что тогда немецкий миропорядок и Европейский Союз канут в Лету, и мы станем участником войны. Это именно то, что хочет Россия. Она хочет втянуть нас в войну, и мы препятствуем этому, перенаправляя наше оборонное производство и поставляя его Украине, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Украина могла продолжать защищать наш мир и отстаивать нашу свободу.

Для этого Украина заслуживает членства в ЕС, а затем и в НАТО. Это также является частью поддержки Украины, готовящейся к вступлению в Европейский Союз и Североатлантический альянс, как и перенос оборонной промышленности в Украину, чтобы производство могло осуществляться непосредственно на месте.

- Как можно обеспечить безопасность этой отрасли в Украине, учитывая ужасные ракетные атаки?

- Во-первых, Россия целенаправленно атакует жилые дома, школы, больницы, дома престарелых, церкви и культурные учреждения, чтобы уничтожить существование украинского народа, его грандиозную историю. Во-вторых, Россия разрушает системы электро- и водоснабжения, чтобы поставить под угрозу выживание населения. Мы должны повторять это снова и снова: Россия хочет уничтожить право Украины на существование, и поэтому Украина заслуживает любой поддержки, тем более, когда она находится под обстрелом. А это значит, что мы должны поставлять больше систем противовоздушной обороны, ведь Украина уже научилась с умом защищать свою промышленность соответствующими системами ПВО.

Выход не в рассуждениях о том, что будет, если дела пойдут плохо, а в том, что сделать больше, чтобы указать России на ее границы, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.

- Какой сигнал посылает Москве задержка американской помощи Украине, и как это воспримет Путин?

- Это, конечно, выгодно Путину. В ходе своей предвыборной кампании он может сказать, что у него есть друг в лице Трампа, и использовать это для разрушения сплоченности Запада. Поэтому очень важно, чтобы Шольц в США дал понять, что поставлено на карту, и чтобы депутаты бундестага, у которых очень хорошие связи с депутатами-республиканцами и демократами, также дали им понять, что они находятся в заложниках у Трампа, в заложниках по сути у преступника - ведь Трамп признан преступником в американских судах - и что американцам надо сделать все возможное, чтобы ими не управлял преступник.

Путин известен как преступник, он официально объявлен военным преступником более чем в 100 странах мира, но мы должны не допустить, чтобы ведущая западная держава избрала преступника своим лидером. Об этом нужно говорить открыто, поскольку это нанесет огромный ущерб репутации и авторитету США.  И поэтому мы должны оказывать больше влияния на население США, показывая, что поставлено на карту. Но гораздо важнее, чтобы европейские государства сейчас объединили свои усилия и в первую очередь решили самые важные вопросы. Самое главное - увеличить оборонное производство для Украины и предоставить ей место в Европейском Союзе и, как только позволят условия безопасности, в НАТО.

- Чего вы ожидаете от визита канцлера Германии в США?

- Я ожидаю, что он всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, поскольку он никогда не принимает решения сам, наконец-то получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS. Я жду, что Шольц вернется и скажет, что американцы дали согласие на поставку TAURUS, поскольку я сам на это никак не решался.

 

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