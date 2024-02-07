"Нужен план победы Украины". Что предлагает Европарламент

Члены Европарламента во время дебатов, прошедших в Страсбурге во вторник, 6 февраля, подвели итоги двухлетней поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине в ее противостоянии российской агрессии. Члены всех влиятельных политических групп выразили убеждение, что, несмотря на беспрецедентную солидарность с Киевом, ЕС делает недостаточно, и поэтому должен увеличить свою финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине для того, чтобы она могла победить. Брюсселю следует разработать план победы Украины, для реализации которого странам-членам ЕС нужно выделять 0,25 процента своего внутреннего валового продукта (ВВП).

ЕС привлек Киев к подготовке оборонно-промышленной стратегии

За два года полномасштабного российского вторжения в Украину страны-члены ЕС предоставили Киеву военную помощь более чем на 28 миллиардов евро, подготовили более 40 тысяч украинских военных, а европейская оборонная промышленность увеличила свои мощности на 40 процентов, сообщила во время дебатов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она также отметила, что в марте 2024 года количество боеприпасов 155-миллиметрового калибра, переданных Украине, составит 500 тысяч из обещанного миллиона. В Еврокомиссии отдают себе отчет, что этой помощи недостаточно.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на форуме в Давосе 16 января 2024 Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS

"Мы должны не только ускорить доставку боеприпасов. Мы должны думать о будущем и рассматривать оборонные возможности Украины как наши собственные", - сказала фон дер Ляйен. Она сообщила, что Брюссель привлек украинскую сторону к разработке оборонно-промышленной стратегии Евросоюза, что позволит "интегрировать Украину в некоторые наши оборонные программы". "Это поможет не только покрывать оборонные потребности Украины, но и будет способствовать совместному планированию между нашими военными", - сказала глава Еврокомиссии.

Она также заявила, что решение российского президента Владимира Путина вторгнуться в Украину "было нравственной и стратегической ошибкой". Поскольку вместо того, чтобы "захватить Киев, разъединить ЕС и ослабить НАТО, он добился противоположного". Фон дер Ляйен заверила, что "Европа будет рядом с Украиной в течение каждого дня этой войны и каждый день после нее".

Страны ЕС должны тратить больше на помощь Украине

"Украинцы не теряют своего мужества и жертвенности, но мы затягиваем с помощью. В эти годы наша помощь давала возможность не проиграть войну, но ее было мало для победы", - констатировал литовский депутат от "Европейской народной партии" Андрюс Кубилюс. По его словам, в прошлом году "Россия потратила на войну более 100 млрд евро, а украинцы, включая всю нашу помощь, смогли привлечь 80 млрд евро". Вся военная помощь ЕС за прошлый год составила 0,1 процента от ВВП всего Евросоюза.

В здании Европарламента в Страсбурге Фото: Daniel Kalker/picture alliance

По мнению Кубилюса, такое положение дел объясняется тем, что объемы европейской помощи зависят от "индивидуальных добровольных решений каждой страны-члена ЕС". "Нам нужен план победы Украины, который покроет все военные нужды Украины, а не только боеприпасы", - считает евродепутат. Этот план должен базироваться на обязательстве каждой страны ЕС оказывать Украине военную помощь в объеме не менее 0,25 процента от национального ВВП.

Идею "соглашения о поддержке украинцев" считают правильной и в группе социалистов. Португальский евродепутат от этой политсилы Педро Маркес отметил, что в течение двух лет "храбрые украинцы противостояли одной из сильнейших армий мира". "Но Украине необходимы боеприпасы и финансовая поддержка, чтобы выиграть эту войну. Нам нужно соглашение о поддержке украинцев", - заявил Маркес.

"Путин радуется колебаниям ЕС"

Несмотря на решение последнего саммита ЕС о выделении Украине 50 млрд евро финансовой помощи, он не принес необходимых договоренностей о помощи военной, констатировала представительница группы либералов, евродепутат от Франции Натали Луазо. "Вместо того, чтобы действовать и принимать решения, наши страны обвиняют друг друга, что они делают недостаточно, хотя мы все должны делать больше и гораздо быстрее", - заявила политик.

Путин ничему не радуется больше, чем колебаниям и слабостям партнеров Украины, убеждена представительница "зеленых", евродепутат от ФРН Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). По ее словам, в моменты нерешительности Вашингтона российская армия идет в наступление, когда сомневается Берлин - в Киев летят российские ракеты, когда колеблется ЕС - россияне депортируют новые группы украинских детей. "Мы очень долго воспринимали мир на нашем континенте как данность (…). Но если упадет Украина, то следующими в списке станут страны ЕС", - предостерегла Крамон-Таубадель.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель Фото: European Union 2024

Не усложнять и не слишком формализовывать вопрос предоставления системной помощи Украине призвала представительница консерваторов, польская евродепутат Анна Фотига. По ее мнению, чтобы получить военное и экономическое преимущество в войне с Россией, Украине необходима большая поддержка ЕС. "И для того чтобы ее предоставить, нам нужна только политическая воля", - заявила Фотига, напомнив, что "Украина истекает кровью", защищая также и европейцев.

Голоса "левых" и крайне правых на этих прениях звучали слабо и неубедительно. Два представителя правопулистской группы "Идентичность и демократия" в своих выступлениях вообще не упоминали о войне, а агитировали против вступления Украины в ЕС. Немногочисленным представителям "левых", которые во время дебатов высказывались против поставок оружия Украине и призывали прекратить войну, их коллеги из других фракций советовали чаще упоминать имя Путина, который эту войну начал. А на выступление ирландского евродепутата от "левых" Мика Уоллеса, назвавшего поддержку Украины "безумием", потому что она не привела к миру, его литовский коллега Андрюс Кубилюс напомнил, что эти два года "украинцы ценой больших жертв защищали не только свою страну, но и нас всех, включая вас, господин Уоллес".

Резолюция "Необходимость стабильной поддержки ЕС для Украины после двух лет агрессивной войны России против Украины" будет вынесена на голосование во время сессионного заседания Европарламента 26 февраля.

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