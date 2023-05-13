Депутат бундестага: Европа, Киев и США ждут от ФРГ большего

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию может еще раз дать понять официальному Берлину, что вся Европа, США и Украина, отражающая военное вторжение России, ждут от ФРГ большего. Такое мнение депутат бундестага Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) выразил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в субботу, 13 мая.

Прежние визиты украинского президента в другие европейские страны, а также запланированный визит в Германию показывают, что Киев все больше зависит от военной поддержки своих западных партнеров, указал политик. Германия является самым экономически сильным государством Европы, однако еще не выполнила свою роль лидера в вопросе поддержки Украины, посетовал парламентарий.

Успешное освобождение украинских территорий возможно лишь при условии постоянной военной, финансовой и гражданской поддержки и, прежде всего, при увеличении качества и количества поставок боеприпасов и оружия, подчеркнул Кизеветтер. Чем раньше Украина сможет освободить захваченные РФ территории, тем быстрее закончится война и тем больше граждан Украины "спасутся от российских зверств, военных преступлений и притеснений", добавил депутат бундестага.

Кизеветтер - о премии имени Карла Великого народу Украины

Оппозиционный немецкий политик не обошел стороной и присуждение украинскому народу премии имени Карла Великого. Этот шаг показывает, что Украина борется не только против российской агрессии, но и "за всю Европу, за нашу свободу, за европейскую безопасность и за систему ценностей", которую Киев разделяет, подчеркнул Кизеветтер.

Визит главы украинского государства в Германию ожидается 14 мая. В этот день запланирована встреча Зеленского в Берлине с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), и позднее в Ахене - получение от имени украинского народа старейшей в Европе премии имени Карла Великого.

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