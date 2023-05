В Ахене чествуют украинскую культуру

В воскресенье, 14 мая, в Ахене состоится вручение Международной премии имени Карла Великого украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Торжественная церемония пройдет в исторической ратуше Ахена, а на уютной площади Качхоф, которая расположена между ратушей и кафедральным собором, желающие смогут посмотреть прямую трансляцию церемонии на большом, специально установленном по этому случаю экране. Рамочная программа, приуроченная к этому знаменательному событию, обширна и разнообразна. Она стартовала 18 апреля 2023 года и включает в себя дискуссии с политиками и историками, чтения, концерты, выставки и показы фильмов. Своей кульминации культурная программа достигнет 13 и 14 мая, а некоторые мероприятия, в частности, выставки, продлятся и после завершения торжества.

"Червона калина" в исполнении ахенской певицы

13 мая на площади Качхоф выступят молодые украинские аккордеонисты братья Игорь и Денис Панкив. Они приехали в Германию из Львова и в настоящее время учатся в Высшей музыкальной школе в Троссингене. Юные виртуозы сыграют как классические пьесы, так и произведения украинских авторов. За ними последует выступление квинтета духовых инструментов "Киев-брасс". Его основатель трубач Андрей Илькив известен далеко за пределами Украины. В программе ансамбля - музыка Баха и Генделя, а также пьесы украинских композиторов Лысенко, Козака и Белоусова.

14 мая на Качхофе прозвучит украинская песня "Червона калина", которая стала одним из символов украинского сопротивления российской агрессии. Ее исполнит ахенская певица Марлен Маас (Marlaine Maas). После того, как Марлен распространила запись этой песни в Facebook, ее прослушали уже более трех миллионов человек.

Фотографии показывают разрушенные культурные памятники

Тут же, на Качхофе, расположен музей городской истории Ахена Centre Charlemagne. Он тоже носит имя Карла Великого (Charlemagne его называют по-французски и по-английски). В Ахене вообще многое напоминает об этой исторической фигуре, поскольку город был резиденцией императора с конца VIII века нашей эры вплоть до его смерти в 814 году.

На выставке "Postcards from Ukraine" в городском музее Centre Charlemagne в Ахене Фото: Olga Solonari/DW

Сейчас в фойе музея разместилась выставка фоторабот, документирующих разрушения, нанесенные памятникам архитектуры в Украине. Крупноформатные фотографии размещены на стоящих полукругом мольбертах. Фото разделены на две части: в одной изображены здания и памятники до разрушения, в другой показано то, что от них осталось в результате обстрелов. Над фотографиями расположены небольшие таблицы с краткой информацией о зданиях. Среди них - церковь Андрея Первозванного в Буче. Она стала известной на весь мир весной 2022 года. Церковь совсем новая - она была отстроена в 2016 году. Шесть лет спустя на ее территории было найдено массовое захоронение - 119 тел убитых жителей Бучи…

До основания разрушена церковь Вознесения господня в Лукьяновке. Несколько фотографий посвящены Харькову: они показывают ущерб, нанесенный зданию региональной администрации на площади Свободы и зданию Дворца труда на площади Конституции. Почти ничего не осталось от стадиона имени Гагарина в Чернигове, практически полностью снесен с лица земли Мариуполь... Выставка под названием "Открытки из Украины" ("Postcards from Ukraine") продлится до 21 мая 2023 года.

История Днепра помогает понять Украину

Истории одного украинского города, а именно Днепра, был посвящен доклад и дискуссия в городской библиотеке Ахена 9 мая. Историк Андрей Портнов, сам родом из Днепра, рассказал слушателям о своей книге на английском языке "Dnipro. An Entangled History of a European City" ("Днепр. История европейского города в ее взаимосвязях"), посвященной его истории. Город-миллионник, четвертый по численности населения город Украины, он считался "южным Манчестером" из-за своих богатых месторождений железа, открытых в 1860-е годы. В советское время тогдашний Днепропетровск был "закрытым городом" для иностранцев, поскольку в нем производилась ракетно-космическая техника. "Сердцем Украины" Днепр стали называть уже в последние годы, когда в ходе противостояния с Россией город, то есть местные элиты и гражданское общество, сделали выбор в пользу Украины.

Плакаты, рассказывающие об украинских писателях, в городской библиотеке Ахена Фото: Olga Solonari/DW

Днепр - мультикультурный город, подчеркнул историк. В пример он привел тот факт, что в Днепре расположен самый крупный в Европе еврейский центр. Открытость города, его плюрализм свойственны всей стране в целом, сказал Андрей Портнов. Это нужно осознавать, для того чтобы понять современную Украину.

Литература и прикладное искусство Украины

О стране можно многое узнать и из ее литературы. Ахенская городская библиотека подготовила проект "Путешествие в украинскую литературу". Посетителей библиотеки встречает выставка плакатов, посвященным украинским писателям. Среди них - такие классики, как Григорий Сковорода, Леся Украинка и Тарас Шевченко и современные писатели, как, например, Юрий Андрухович. Рядом на полке выставлены книги по украинской тематике, которые можно взять в библиотеке. Среди них - несколько произведений Сергея Жадана, детские книги на украинском языке и сборник речей Владимира Зеленского на немецком.

Патроны из фарфора украинской художницы Юлии Беляевой на выставке в Ахене Фото: Olga Solonari/DW

Еще одна мини-выставка посвящена молодой художнице Юлии Беляевой, работающей с фарфором. Две фарфоровые статуэтки можно увидеть в фойе ахенского отделения Кельнской Высшей школы музыки и танца (Hochschule für Musik und Tanz): "Саломея" и "Капитолийская волчица". Между ними на полу разложено несколько десятков фарфоровых пуль. Патроны в оригинальную величину Юлия Беляева начала производить еще в 2015 году, после аннексии Крыма Россией. Фарфор - особенно твердый, и в то же время хрупкий материал, и эти его качества приобретают в свете войны в Украине особую символичность. Выставка продлится до 22 мая 2023 года.

Под звуки канонады

Осмыслению войны посвящены и видеоработы молодых украинских художников Романа Химея и Яремы Малащука "The Wanderer" 2022 года и "Explosions Near the Museum" 2023 года. 4 мая Ярема Малащук представил их в музее современного искусства Ludwig Forum für Internationale Kunst в Ахене. В видео "The Wanderer" ("Странник") его создатели снимали себя в Карпатах, лежа на земле и камнях в позах, отсылающих к погибшим солдатам. В видео "Explosions Near the Museum" ("Взрывы возле музея") художники запечатлели пустые залы Херсонского областного краеведческого музея. Незадолго до съемок в конце 2022 года отступающие российские войска полностью разграбили музей и отправили его коллекцию в Крым. В фильме голос за кадром подробно перечисляет пропавшие экспонаты на фоне не прерывающихся взрывов. Съемочная группа снимала видео в бронежилетах и под звуки канонады, рассказал на презентации фильмов Ярема Малащук.

Ярким событием культурной программы, приуроченной к вручению Международной премии имени Карла Великого, был вечер украинско-немецкой дружбы, который состоялся 5 мая. В нем участвовали приехавшие из Львова и Самбора музыкальные, песенные и танцевальные коллективы. Зал в Altes Kurhaus в Ахене был забит до отказа. Закончился вечер совместным пением украинских песен и танцем воодушевленной публики.

