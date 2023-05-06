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Анна Нетребко в Висбадене
Анна Нетребко в "Набукко" исполняет партию Абигайль. 5 мая 2023 года, ВисбаденФото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden
КультураГермания

Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Марина Борисова
15 мин. назад

Анна Нетребко дебютировала в опере "Набукко". Под бурные овации и громкий протест. На сцене ее героиня говорит, что виновна. На улице Нетребко обвиняют в воспевании империи зла. Висбаден захватили страсти по Нетребко.

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В пятницу вечером, 5 мая, премьера оперы "Набукко" в рамках Международного майского фестиваля состоялась. К большому восторгу пришедшей публики и к не менее большому разочарованию протестующих перед Гессенским государственным театром Висбадена.

"Нет Анне Нетребко": что происходило перед театром в Висбадене

Несомненно, все внимание было устремленно на исполнительницу партии Абигайль в опере Джузеппе Верди - Анну Нетребко. "Нетребко - агент империи зла", "Позор! Висбаден как сцена для Путина", "Российская культура убивает", "Это искусство пахнет нашей кровью", "Нет Анне Нетребко", - с такими плакатами люди пришли к театру за полтора часа до начала спектакля. Хор молодых исполнителей спел песню "Stefania", с которой украинская группа Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" одержала победу, и гимн единой Европы - оду "К радости" на стихи Шиллера (Friedrich Schiller).

Протесты в Висбадене
Протесты перед Гессенским государственним театром в Висбадене, 5 маяФото: DW
Протесты в Висбадене перед театром
Акция протеста перед премьерой "Набукко" в Висбадене 5 мая 2023 годаФото: DW
Хор перед входом в театр в Висбаден
Девушки испольняют песню "Stefania" перед входом в театрФото: DW

"Не надо смешивать политику и культуру, - говорит немец Бернд Хартман (Bernd Hartmann), пришедший на протесты с украинским флагом, - но когда в Украине каждый день умирают люди, нельзя делать вид, что в мире все в порядке. Эта певица по случаю своего 50-летия давала концерт в Кремле, где была вся номенклатура. После она даже сделала заявление, что Путина видела в своей жизни всего несколько раз. Но я думаю, это просто попытка защитить себя от нападок. Пока люди умирают в Украине, такой концерт - наглость и пощечина каждому, кто сейчас сражается за свою жизнь".

На вопрос корреспондента DW, против кого направлен протест, против войны в Украине или против оперной певицы, собравшиеся перед входом в театр почти единогласно отвечали, что это неразделимо. "Это протест - и против всех деятелей культуры, которые пытаются сотрудничать с путинским режимом и при этом зарабатывать деньги, будучи артистами в Европе, в том числе - в Германии", - говорит украинец Максим, который с 2021 года учится в Майнце. "Сначала русские должны уйти из Украины, а потом можно говорить о Нетребко, артистах и русской культуре", - добавляет его отец, приехавший с женой в Германию год назад из Симферополя.

Уве Эрик Лауфенберг
Уве Эрик Лауфенберг перед премьерой "Набукко"Фото: DW

Из здания к журналистам вышел художественный руководитель Гессенского государственного театра Висбадена и Майского фестиваля Уве Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg). "Анна Нетрбеко с начала войны в Украине сталкивается с такими обвинениями. И ей, конечно, совсем не хорошо от этого, - комментирует DW протесты против оперной певицы худрук театра. - Но она занимается искусством и делает это превосходно. Когда речь идет о таких исполнителях, всегда есть опасения, не скажется ли это на их голосе, на психологическом состоянии. До настоящего момента могу сказать, что не сказалось. Анна Нетребко - не просто особенная исполнительница и артистка, у нее еще и необыкновенный характер".

За и против Анны Нетребко

Уве Эрик Лауфенберг ни под давлением земельного правительства, ни по просьбе мэра города не изменил своего решения и оставил Анну Нетребко в программе Международного майского фестиваля. Напомним, что приглашение оперной певица в Висбаден спровоцировало громкий скандал, который не утихал несколько месяцев.

От участия в фестивале отказались украинские коллективы. Вместо хора Национальной оперы Украины и Национального симфонического оркестра на фестиваль пригласили панк-группу Pussy Riot - с рок-концертом по книге Марии Алехиной "Дни восстания". Однако и они отказались приехать в Висбаден, высказав свою солидарность с украинскими артистами и осудив решение театра оставить Анну Нетребко в программе фестиваля. Ожидал ли таких протестов худрук театра? "Говорили про тысячи протестующих. Я не вижу этих тысяч, - заявил Лауфенберг. - Я бы поддержал людей, которые в народных костюмах и фольклором привлекают внимание к Украине, если бы они не выступали против одной невинной певицы". Теперь вместо выступления коллективов из Украины, отказавшихся приехать из-за Нетребко, в рамках фестиваля пройдет подиумная дискуссия с участием организаций по правам человека и их представителей из Украины, Беларуси и России.

Рита Тис (Rita Thies), председатель объединения "Литературный дом", которая в прошлом отвечала за культуру в городской администрации Висбадена, пришла поучаствовать в акции протеста, но не в театр. "Пригласить Анну Нетребко, которая дружит с Путиным и которая агитировала голосовать за него! Невообразимо, что этот интендант себе позволяет в то время, когда по всей Украине бомбят театры, а в России все, кто находятся в оппозиции, испытывают страдания, - говорит Рита Тис. - Я на стороне украинцев, которые сегодня протестуют против выступления Анны Нетребко. Аргументы о свободе искусства - просто прикрытие, это не имеет ничего общего со свободой искусства. Для меня это невыносимая ситуация. Я десятилетиями была зрителем этого фестиваля. Теперь я бойкотирую его полностью".

Овации и отсутствие декораций: что происходило в театре

Протесты не утихали. Тем временем публика, пришедшая на оперу "Набукко", стала заполнять театр. Какие чувства испытывает зритель, не омрачает ли такая обстановка его приход в театр? "Это превосходная исполнительница! - говорит Корнелия, которая 20 лет назад в Кельнской филармонии сидела не в зрительном зале, а в оркестре. - Работать с этой женщиной на одной сцене - подарок, я до сих пор вспоминаю этот опыт. Это великая певица. И так горько, что к ней так враждебно относятся, а ведь от этого бомб в Украине не станет взрываться меньше. Лучше бы они использовали свою энергию со смыслом и помогали людям там, в Украине, или тем, кто здесь, а не орали так. От этого точно лучше никому не станет. Сегодня я буду получать удовольствие, я просто обязана это сделать ради этой женщины, и ради других солистов, которые сегодня на сцене".

Публика заполнила зал. Все билеты на оперу "Набукко", которая идет в Висбадене 5 и 7 мая, были раскуплены в первые дни начала продаж. Тот, кто ожидал увидеть богатую сценографию, скорее расстроен. Всю сцену занимают музыканты Гессенского государственного оркестра и хоры театров Висбадена и Дармштадта. Ни перевернутого царского трона, ни звезды Давида, ни темницы Набукко, - зритель ничего этого не увидит. Вся надежда - на фантазию. А исполнителям остается тонкая полоска сцены, где и разыгрывается действие.

Желько Лучич
Желько ЛучичФото: Rui Camilo

Известный исполнитель партий в операх Верди, оперный певец Желько Лучич, дебют которого в Большом театре состоялся в 2021 году, исполняет заглавную партию в "Набукко". На сцене висбаденского театра - и Анастасия Тараторкина, которая исполнила партию сестры первосвященника Захария Анну. Вокруг этой немецкой исполнительницы в апреле разгорелся другой скандал: из-за российского паспорта ей не дали возможность принять участие в Международном конкурсе вокалистов королевы Сони. Российский баритон Михаил Бирюков исполняет партию жреца Ваала. Анна Нетребко дебютировала в партии Абигайль.

К ее выходу на сцену в золотом облачении (на заглавном фото) приковано все внимание публики. И вот - первое действие заканчивается. Взгляд Анны Нетребко обращен в зрительный зал. Секундная пауза - и раздаются громкие аплодисменты. "Браво!" - будет звучать после каждого выступления российской исполнительницы. Однозначное "браво" - в партере, но, как в антракте рассказала супружеская пара из Висбадена, рядом с ними на балконе очень громко кричали "бу" противники певицы.

Анна Нетребко
Анна Нетребко принимает букеты цветов после премьерыФото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

А на сцене - обезумевший Наббуко и его "Я всех вас уничтожу", невольно вызывающий ассоциации с Владимиром Путиным... Интерес к опере Джузеппе Верди всегда возрастал в период накала политических страстей в обществе, и теперь она снова вселяет надежду на счастливое будущее. И когда Анна Нетребко со сцены, обращаясь к Фенене, поет "Я была виновна..", на секунду кажется, что исполнительница будто отвечает толпе протестующих, которая помнит и ее фотографию с флагом "Новороссии", и концерты в Кремле. Но эта мысль быстро улетучивается. На сцене Анна Нетребко исполняет партию Абигайль.

Как реагирует Анна Нетребко на резкую критику в свой адрес?

О своем прошлом, так раздражающем людей, она говорить пока отказывается. О ее эмоциональном состоянии и о том, как Анна Нетребко переживает нынешний этап в своей карьере, DW на премьере "Набукко" прокомментировал ее официальный представитель Мигель Эстебан: "О чем она думает сегодня вечером? О своей новой роли, об искусстве. На этом она фокусирует свое внимание. Она не думает о том, что происходит за стенами этого театра, потому что для нее музыка - главное. Она - певица. Не политик, не активист. Анна просто поет. У нее и до 24 февраля 2022 года не было никаких политических целей, и в этом смысле ничего не изменилось. После начала войны я был на всех ее концертах. За все время произошел один инцидент. К ней приходит публика, которая любит музыку. Если и может показаться, что она нервничает, то это только потому, что она исполняет партию Абигайль в "Набукко" впервые. Это большой стресс для артиста". 

Как подчеркивает агент исполнительницы, если Анна Нетребко и испытывает страх, то перед Верди. "То, что сейчас происходит в Украине, - трагедия. Она хочет, чтобы это закончилось. Она думает, что это ужасная атака на украинцев. Она понимает причины протестов. Она не критикует и не игнорирует то, что происходит. Но в ее жизни главное - то, что вы видите сегодня на сцене", - заявил DW Мигель Эстебан. Вечер, которым публика наслаждается внутри театра, и вечер перед театром, где протестуют примерно 300 человек, - как две разные реальности. И ни сила протеста, ни сила искусства пока не в состоянии остановить войну, уносящую жизни.

Va, pensiero. Что сказал бы Джузеппе Верди?

В конце оперы героиня Анны Нетребко умирает. И зритель выходит из театра, пробуждаясь. Вместо фольклора и мелодичных песен, которые звучали до начала, на улице протестующие громко кричат на тех, кто выходит из театра. Между ними и зрителями - кордон полицейских. Публика явно не готова к агрессивному тону протестующих и крикам. "Обзывать зрителей террористами - это уже слишком", - говорят покидающие театр меломаны.

"Лети, мысль, на золотых крыльях" - не только самый известный фрагмент текста хора пленных иудеев из "Набукко", но и девиз нынешнего Майского фестиваля, который однозначно проходит "под знаком" Анны Нетребко. И в этом году - 210 лет со дня рождения Верди. Что бы он подумал обо всем об этом?

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