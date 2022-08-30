Украинский флаг на концерте Анны Нетребко

Анна Нетребко после вынужденного перерыва снова блистает на сцене. Как война в Украине изменила отношение к российской оперной певице? О том, как ее встретил Кельн, читайте в репортаже DW.

Ближе к вечеру понедельника перед зданием Кельнской филармонии собрались люди в вечерних нарядах. 29 августа здесь дает концерт оперная дива Анна Нетребко. "Мне очень нравится голос певицы. Я слышал ее по телевизору и на компакт-дисках и хотел бы теперь увидеть вживую. Думаю, что она замечательная и очень симпатичная артистка", - говорит приехавший из города Золингена, что неподалеку от Кельна, мужчина средних лет, который не хочет называть своего имени. Регина Вирц (Regina Wirtz) тоже впервые на концерте звезды сопрано: "Конечно, мы следили за дискуссией вокруг госпожи Нетребко, и в курсе всех обстоятельств, но я здесь, потому что люблю эту музыку и могу отделить политику от искусства", - подчеркивает женщина из Дюссельдорфа.

Свое место уже в концертном зале занимает женщина в желтом платье с синей сумкой в руках: "Я сделала это намеренно, потому что, разумеется, поддерживаю Украину, а также надеюсь, что эта война скоро закончится, но и что госпожа Нетребко увидит, что в зале сидят люди, которые солидарны с народом Украины", - говорит Ютта. Она пришла на концерт вместе со своим отцом, который обожает оперу. "Я уверена, что культуру нужно поддерживать даже в это непростое время. Мы уже несколько раз слышали ее выступление, она отличная певица, поэтому мы не увидели никаких причин, чтобы не воспользоваться билетами, которые мы купили еще до 24 февраля 2022 года".

Протестные акции перед Кельнской филармонией

Люди из Украины, Германии и России уже два часа стоят перед зданием Кельнской филармонии с плакатами в руках, протестуя против сегодняшнего выступления оперной певицы. Людмила из Донецкой области держит в руках сразу два плаката. В 2014 году ей пришлось бежать из Донбасса в другую часть Украины. Сегодня она живет в Кельне. "Люди здесь, в Германии, так много предпринимают усилий против войны, они так стараются. Я не понимаю, почему Кельн пригласил эту женщину", - говорит она, указывая на свой плакат с фотографией разрушенного здания. "Кстати, это мой родной город, точней - то, что от него осталось", - говорит женщина.

Протестная акция у здания Кельнской филармонии, 29 августа 2022 года Фото: Rayna Breuer/DW

Элина Кнопп (Elina Knopp), искусствовед из Украины, является одним из организаторов акции протеста: "Я совершенно не могу понять людей, которые пришли на этот концерт. Я только надеюсь, что наша акция заставит их задуматься над этим. В ста метрах по другую сторону этого здания находится лагерь по приему украинских беженцев, часть из которых также приехали из Донецкой области. Сегодня на нашу протестную акцию пришли люди, которым пришлось бежать дважды - один раз в 2014-15 годах и теперь - во второй раз. Они не понимают, почему человеку, который на самом деле олицетворяет лицо путинского режима, позволено здесь выступать".

Украинский флаг на сцене

Атмосфера в этот вечер напряженная. С самого начала концерта музыкант оркестра филармонии Nordwestdeutsche Philharmonie, базирующийся в городе Херфорде, развернул украинский флаг. Во время перерыва этот флаг у музыканта отнял руководитель оркестра Андреас Кунце (Andreas Kuntze). Он объяснил это тем, что акция не была с ним согласована. Музыкант был готов дать интервью DW, но руководитель оркестра запретил ему это делать.

Оперная звезда Анна Нетребко вернулась, но вокруг нее многое изменилось. Это чувствуют и зрители в концертном зале и те, кто стоит перед его входом. Нетребко долгие годы была любимицей оперных театров, будь то в Вероне, в Вене или в Нью-Йорке - публика преклонялась перед ее талантом. Своим голосом и обаянием она очаровала самые большие и престижные сцены мира. Не вызвало особого резонанса и то, что она отмечала в Кремле свое 50-летие - осенью 2021 года это еще было приемлемо. Когда певица поддержала Путина в его президентской предвыборной кампании в 2012 году были зафиксированы единичные протестные акции. Критика в адрес певицы усилилась, когда она с флагом "Новороссии" позировала для журналистов вместе с председателя парламента не признанной миром "Новороссии" Олегом Царевым на совместной пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Кроме того, тогда она объявила, что пожертвует один миллион рублей донецкому оперному театру.

Из-за своей близости к Кремлю Анна Нетребко подверглась критике после нападения России на Украину в феврале 2022 года (архивное фото 2008 года) Фото: Vladimir Rodionov/epa/picture-alliance

Анна Нетребко, у которой украинские корни и двойное российско-австрийское гражданство, настаивала на том, что ее пожертвование было сделано "в целях искусства", а не политики. В России певице присвоено звание Народной артистки Российской Федерации.

Однако восприятие творчества певицы и отношение к ней резко изменилось из-за агрессивной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года. Близость к Кремлю и некритическое мнение о Путине изрядно испортили ее имидж. После нескольких недель молчания певица наконец-то обнародовала на своей странице в Instagram следующее заявление "Прежде всего, я против войны. Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей на Украине. Я хочу, чтобы война закончилась и люди могли жить в мире!"

Для общественности Запада певица с мировым именем позиционирует себя недостаточно критично по отношению к России. Нетребко стала персоной нон грата в Европе и мишенью для критики у себя на родине.

Возвращение на сцену

Этим летом она вернулась на большую сцену - в Вероне, в Париже, а теперь и в Кельне - с овациями и акциями протеста перед концертными залами. Но певице рады не везде: федеральная земля Баден-Вюртемберг решила отменить ее концерт в Штутгарте. Двери Метрополитен-оперы в Нью-Йорке для нее тоже до сих пор закрыты.

Городская администрация Кельна и Кельнская филармония придерживаются другого подхода: "У нас в Кельне нет оснований говорить, что госпожа Нетребко не должна находиться здесь. Она - не враг государства. Она свободная гражданка, которая имеет право ездить по стране", - подчеркивает Лоуренс Лангевоорт, директор Кельнской филармонии.

Два года назад был заключен договор аренды с организатором концерта Нетребко handwerker promotion e. gmbh и, по словам Лангевоорта, филармония всего лишь выполняет договор. "Госпожа Нетребко замечательная певица. У нее есть определенная политическая позиция, которую я абсолютно не разделяю. Но я не могу ее ни в чем упрекнуть", - заявил руководитель филармонии.

Аналогичного мнения придерживается и администрация города Кельна: "Анна Нетребко своими последними высказываниями относительно российской агрессивной войны против Украины показывает, что она явно дистанцируются от войны. Тем не менее, я могу понять, что годы совершенно близости Нетребко к Кремлю, лишенные всякого критического подхода, у многих жителей Кельна вызывают сомнения по поводу опубликованного мнения об отношении Анны Нетребко к войне и Путину", - подчеркнул Штефан Чарль (Stefan Charles), член городского совета Кельна по вопросам искусства и культуры.

Директор Кельнской филармонии, как и представитель городской администрации Кельна подчеркивают, что не являются организаторами концерта. Кроме того, они подчеркнули, что доходы от концерта город направит на восстановление Днепра, с которым Кельн заключил проектное партнерство еще в июле.

Музыкант Миша Нодельман из Санкт-Петербурга считает это отговоркой. Он принес к входу в Кельнскую филармонию скрипку и играл украинские песни, пока на сцене под громкие аплодисменты выступала Анна Нетребко. По его словам, на родине его считают предателем России.

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