 В Штутгарте отменили концерт Анны Нетребко | Новости из Германии о Германии | DW | 16.07.2022

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Германия

В Штутгарте отменили концерт Анны Нетребко

Причиной отмены концерта стал отказ в предоставлении площадки, сообщили организаторы. Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября.

Оперная певица Анна Нетребко (фото из архива)

Анна Нетребко (фото из архива)

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте отменен без возможности переноса даты по причине отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Об этом сообщила пресс-служба компании-промоутера C2 Concerts в пятницу, 15 июля. "Мы очень сожалеем о решении земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о связанной с этим отмене концерта", - говорится в сообщении.

Нетребко и ее муж, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберга и управляет, среди прочего, государственными замками и парками. Промоутер выразил несогласие с оценкой министра финансов земли Даниала Баяза (Danyal Bayaz), который объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

Баяз в марте обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. До тех пор, пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. Тем временем оперная дива публично выступила против войны в Украине, однако не против Путина. На прошлой неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине идет война.

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  • Анна Нетребко и Томас Хэмпсон в Зальцбурге, 2002 год

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    Прорыв на международную сцену

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  • Анна Нетребко в Вене, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Нетребкомания

    В последующие годы в Европе разражается подлинная "нетребкомания". Цены билетов на спектакли с участием "la bella Anna" достигают на черном рынке нескольких тысяч евро. Превосходя друг друга в эпитетах, немецкие критики хвалят невероятный - "бархатный" - голос Нетребко, ее актерский талант и личное обаяние.

  • Берлин, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Анна для всех

    Тысячи и десятки тысяч человек, которым недоступны по тем или иным причинам дорогие оперные билеты, собираются на площадях, чтобы посмотреть трансляции с Нетребко - например, оперы "Манон" в Берлине в 2007 году.

  • Anna Netrebko und Erwin Schrott mit Sohn Tiago Tjago

    Анна Нетребко. Фотографии

    На личном фронте

    Есть чем заняться и "желтой прессе": она неустанно следит за личной жизнь певицы. В частности, за ее романом с уругвайским певцом (бас-баритоном) Эрвином Шроттом. В сентябре 2008 года на свет появляется маленький Тьяго.

  • Анна Нетребко и Эривн Шротт в Баден-Бадене, 2013 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    (Не)оперные страсти

    Даже если любовь только в сказках бывает вечной: пара Нетребко-Шротт вошла в историю мировой оперы. На этом снимке - в качестве Дон Жуана и Донны Анны в Баден-Бадене в 2013 году.

  • Анна Нетребуо и Владимир Путин в Санкт-Петербурге, 2008 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Певица государственного значения

    Анна Нетребко не обойдена вниманием российских властей. Присуждение ей звания "народной артистки" в 2008 году - лишь одно из проявлений официального признания. Без Нетребко не обходятся ключевые события - как, например, открытие олимпиады в Сочи.

  • Анна Нетребко и Ангела Меркель в Баден-Бадене, 2010 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Взаимное признание

    К числу поклонниц Анны Нетребко относится и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Похоже, что это восхищение является взаимным.

  • Анна Нетребко в Санкт-Петербурге, 2014 год
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    Анна Нетребко. Фотографии

    Что это было?

    Не зная броду, конечно же, лучше не соваться в политическую воду. Так, возможно, Анна Нетребко хотела лишь помочь коллегам - артистам оперного театра в Донецке. Однако фотография, на которой звезда в 2014 году позирует в Санкт-Петербурге с флагом сепаратистов Донбасса возле одиозного политика Олега Царева облетела все СМИ Европы.

  • Анна Нетребко в Вене, 2011 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Анна и Рихард: история невозможной любви?

    "Рихард Вагнер - мой любимый композитор", - сообщила Нетребко прессе на Венском оперном балу в 2011 году. С тех пор немецкая критика и публика с нетерпением ждут Анну в ключевых партиях вагнеровского репертуара. Увы: дальше партии Эльзы в "Лоэнгрине", исполненной в тестовом режиме в Дрездене, дело не пошло. От дебюта в Байройте в 2019 году Нетребко отказалась за десять дней до премьеры.

  • Анна Нетребко в Москве, 2018 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    А также в области народных танцев

    Сложно в это поверить, но иногда хочется "поменьше Анны". В частности, в случаях ее печально известных плясок на сцене. Говорят, что Нетребко отказывается петь в дружеской компании, говоря: "Приходите в оперу, там и слушайте!". Может, в таком случае, оставить танцевальные номера для семейного круга?

  • Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в Зальцбурге, 2014 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Мир да любовь

    С 2014 года Анна Нетребко нашла личное счастье, ее избранник - тенор Юсиф Эйвазов. Можно понять, что супруги не хотят надолго расставаться. Но тот факт, что практически в любом контракте с примадонной должна быть предусмотрена и роль для ее супруга, заставляет театральных директоров порою хвататься не только за кошелек, но и за сердце.

  • Анна Нетребко в Зальцбцрге, 2015 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Королева большого репертуара

    В качестве исполнительницы ключевых партий в операх Верди, Пуччини, Моцарта и Чайковского Анна Нетребко по-прежнему не знает себе равных. Небольшие неудачи - как по ее меркам несовершенное выступление в партии Тоски на Зальцбургском фестивале летом 2021 года - не бросают тени на славу звезды. По крайней мере, пока.

  • Анна Нетребко с Даниэлем Баренбоймом в Берлине, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Все любят Анну!

    В кругу коллег (на снимке - с дирижером Даниэлем Баренбоймом) Нетребко любят и ценят как великую певицу и доброго, жизнерадостного человека. Незадолго до своего 50-летия Анна потеряла отца, однако не смогла отказаться от юбилейного концерта в Москве. "Не отвертишься", - сказали ей. В некотором смысле эту ситуацию можно считать аллегорией всей жизни этой оперной дивы.

    Автор: Анастасия Буцко


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