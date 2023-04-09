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Владимир ЗеленскийФото: The Presidential Office of Ukraine/Sven Simon/picture alliance
ПолитикаГермания

В Ахене ждут Зеленского на вручение премии Карла Великого

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Президент Украины Владимир Зеленский может лично прибыть в Ахен для получения Международной премии имени Карла Великого, пишет Bild am Sonntag. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует выступить с хвалебной речью в его адрес.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) планирует выступить с хвалебной речью (Laudatio) в адрес президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения ему Международной премии имени Карла Великого 14 мая. Об этом сообщила на своем сайте в субботу, 8 апреля, немецкая газета Bild am Sonntag (BAMS) со ссылкой на правительственные круги.

По данным издания, украинский лидер может лично прибыть в Ахен. В таком случае это станет его первым визитом в ФРГ с начала войны России в Украине. В то же время поездке может помешать весеннее наступление ВС Украины. В таком случае Зеленский выступит перед участниками церемонии по видеосвязи.

Изначально вручение должно было состояться 18 мая. Однако, поскольку 19-21 мая пройдет саммит G7 в японской Хиросиме, на котором ожидается Шольц, церемония награждения перенесена на более ранний срок.

В Ахене также ждут главу ЕК

На официальном сайте Ахена в свою очередь отмечается, что среди гостей церемонии ожидается, в частности, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По данным местных властей, именно она может выступить с речью в честь Зеленского.

Украинский лидер с начала войны побывал в США, Франции и Польше. Германия - после США - вторая страна по объемам поставок вооружений Киеву. Между тем отношения между правительствами в Берлине и Киеве "по меньшей мере сложные", пишет Bild am Sonntag. Встреча в Ахене между Шольцем и Зеленским могла бы помочь им открыть новую главу, добавляет издание.

Зеленский и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ стали лауреатами престижной Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. О своем решении комитет премии объявил 16 декабря 2022 года. Награда вручается с 1950 года в немецком Ахене за выдающийся вклад в дело объединения Европы.

В обосновании решения подчеркивается, что "украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, и европейские ценности".

"В этой оборонительной войне Владимир Зеленский не только президент своего народа и главнокомандующий украинской армией, но и мотиватор, коммуникатор, двигатель и связующее звено между Украиной и многочисленной группой сторонников", - подчеркнуло жюри.

История премии

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Премию за 2022 год получили Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

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