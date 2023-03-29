Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Президент Украины указал, что больше года не контактировал с лидером Китая. В конце февраля Пекин представил предложения по мирному урегулированию в Украине.

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Украине. "Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", - заявил президент Украины в интервью агентству Associated Press , опубликованном в среду, 29 марта. Он добавил, что более года не имел каких-либо контактов с китайским лидером. По информации агентства, украинский лидер уже направил приглашение Си Цзиньпину.

25 марта Зеленский указал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, что не получал предложения Китая о переговорах. Украинский лидер добавил, что ранее сообщил по дипломатическим каналам о желании поговорить с главой Китая.

14 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует провести переговоры в онлайн-формате с Владимиром Зеленским, после своей поездки в Москву.

Визит Си в Москву и китайский план мирного урегулирования

В России китайский лидер находился с 20 по 22 марта. По итогам визита Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали два совместных заявления - "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая. - Ред.), вступающих в новую эпоху", и "о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

В заявлении для прессы Си также отметил, что Пекин поддерживает дипломатический путь прекращения войны в Украине. "Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию" боевых действий в Украине, сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает "за мир и диалог".



За месяц до этого визита, 24 февраля, министерство иностранных дел КНР опубликовало план мирного урегулирования в Украине, состоящего из 12 пунктов. Среди них - "уважение суверенитета всех стран", "отказ от менталитета холодной войны", "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога" Москвы и Киева, а также - "прекращение односторонних санкций". В Украине и на Западе на предложения из Пекина отреагировали сдержанно.

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