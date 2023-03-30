Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину?

9 ч. назад 9 ч. назад

Первого апреля начался весенний призыв. На срочную службу отправят 147 тысяч человек. Еще 400 тысяч Минобороны хочет привлечь за счет контрактников, сообщает британская разведка. Для этого набирает обороты кампания по вербовке добровольцев. А в некоторых регионах через портал "Госуслуги" начали рассылать электронные повестки "для проверки учетных данных". Кого еще коснется скрытая мобилизация?