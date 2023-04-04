Президент Украины Зеленский прибыл в Польшу

На 406-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 5 апреля (время московское).

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Владимир Зеленский и Анджей Дуда у Президентского дворца в Варшаве Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начал свой официальный визит в Польшу. "В программе визита Владимира Зеленского - в частности, переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов", - написал Никифоров в Facebook . Он добавил, что Зеленский встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, депутатами, волонтерами и спасателями, а также мэрами приграничных с Украиной городов. Кроме того, он вечером обратится с речью к полякам и украинцам, проживающим в Польше.

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Вблизи Запорожской атомной электростанции упал ударный беспилотный летательный аппарат польского производства, состоящий на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС. "Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", - цитирует агентство военного.

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В аэропорт "Храброво" в Калининграде, где ожидается визит главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, прибыл чартерный борт из Вены, передает агентство РИА "Новости". Как свидетельствуют данные онлайн-табло калининградского аэропорта, борт рейсом RA IFA6108 приземлился в 08.31 по местному времени (09.31 мск). Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что Гросси 5 апреля посетит Калининград для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью Запорожской АЭС.

Макрон: Китай может сыграть "важную роль" на пути к миру в Украине

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Пекин может сыграть "важную роль" в поисках "пути к миру" в Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Китай с трехдневным государственным визитом. Выступая перед французскими гражданами в столице КНР, Макрон указал, что Париж останется верен "этой общей ответственности за мир и стабильность". При этом глава государства отметил, что Европе не следует "отделяться" от Китая в экономическом плане. "Мы не должны отмежевываться, отделять себя от Китая", - цитирует Макрона агентство AFP. По его словам, Франция "обязуется активно продолжать поддерживать коммерческие отношения с Китаем".

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Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными", полагает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, приводится недавнее заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в Кремле прорабатывается вопрос о выпуске части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте. "Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут купить суверенный долг России и, таким образом, закрыть некоторые из будущих бюджетных дефицитов России. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - говорится в сводке. Однако, по данным разведки, остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры.

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Шесть танков Leopard 2A4, которые Мадрид обязался передать Украине, будут вывезены из Испании во второй половине апреля. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телеканалу 24H TV. По словам министра, армейские службы также работают над приведением в строй четырех дополнительных танков для возможной отправки в Украину.

Президент Франции прибыл с визитом в Китай

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Эмманюэль Макрон (фото из архива) Фото: Sebastien Nogier/AP/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 апреля прибыл в Пекин с визитом, передало агентство AFP. Французский лидер надеется отговорить Китай от поддержки войны России в Украине, сообщил журналистам представитель офиса французского лидера в преддверии трехдневной поездки. По словам источника, Макрон во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином хочет предложить "другой путь", отличный от прямого конфронтационного тона, зачастую звучащего из Вашингтона. По данным агентства, в ходе визита речь пойдет о восстановлении баланса торговых связей Китая с Европой, а также - о защите интересов Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Накануне визита Макрон обсудил предстоящую поездку в Китай и поддержку Украины в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщил Белый дом. Два лидера заявили, что хотят, чтобы Пекин помог ускорить поиск путей урегулирования в войне, отметил французский диписточник. В ходе беседы была продемонстрирована "общая воля Франции и США привлечь китайцев к скорейшему прекращению войны в Украине и построению прочного мира", сказал источник.

Бербок: НАТО следует укреплять отношения с глобальными партнерами-единомышленниками

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НАТО следует укреплять отношения с глобальными партнерами-единомышленниками. Такую позицию озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она находится в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран - членов альянса. На очередном саммите НАТО в Вильнюсе в июле участники должны приветствовать Швецию в альянсе, выразила уверенность Бербок. Финляндия 4 апреля вступила в НАТО.

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Украина рассчитывает засеять в этом году более 13 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает агентство Українськi Новини. "В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 млн гектаров. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет", - сказал Шмыгаль. Он отметил, что после полномасштабного российского вторжения Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы. Так, взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. квадратных километров территории. "Только за последний месяц на российских минах подорвались 724 человека, из них 226 погибли. Многие плодородные украинские земли непригодны для обработки. Они опасны для фермеров. Зато урожаи с этих земель могли бы накормить более 80 млн человек. Особенно в странах, которые страдают от голода", - подчеркнул Шмыгаль.

В Восточном военном округе стартовал весенний призыв на военную службу

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В Восточном военном округе 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ. В войска для прохождения военной службы будут отправлены около 10 тысяч граждан из Дальневосточного федерального округа. "Абсолютное большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа", - утверждают в Минобороны РФ.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) ожидает, что больше компаний будет участвовать в восстановлении Украины благодаря государственным инвестиционным гарантиям. "Многие предприятия заинтересованы в приходе в Украину, в инвестировании в Украину", - сказал Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он указал, что первые компании уже подключились к этому процессу. "Если некоторые из них начнут (приходить на украинский рынок. - Ред.) сейчас, и если инструменты (госгарантий. - Ред.) доступны, то я могу себе представить, что другие фирмы будут заинтересованы... Список заявок - значительно длиннее", - подчеркнул Роберт Хабек. По данным Deutschlandfunk, одиннадцать проектов на сумму в 220 млн евро уже обеспечены такими гарантиями.

Представитель Дуды: Зеленский прибыл в Польшу

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу. Об этом заявил представитель польского президента Марчин Пшидач в интервью телекомпании TVN24. Как передавала ранее "Европейская правда", Зеленский 5 апреля прибудет с официальным визитом в Варшаву, это его третий выезд за границу с начала войны. "Могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу", - сказал Пшидач.

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Страны, получающие уран из России для своих атомных электростанций, должны подвергнуться санкциям. Такое мнение озвучил министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), возвращавшийся после двухдневного визита в Киев. Во время переговоров в украинской столице "вопрос о поставках из России в Европу урановых топливных стержней" был в центре внимания, указал Хабек. По его мнению, рестрикции должны быть введены - "даже если это означает корректировку для стран, которые все еще оснащают атомные электростанции российским ураном".

Байден и Макрон обсудили роль Китая для окончания войны против Украины

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Президенты Франции и США (фото из архива) Фото: Ludovic Marin/AFP

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону роль Китая в урегулировании украинского конфликта. Оба лидера выразили готовность привлечь Пекин к усилиям, направленным на окончание войны в Украине, сообщает Елисейский дворец. Президент Франции отправляется 5 апреля с визитом в КНР.

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У немецкого фармацевтического концерна Stada "больше нет никакой долгосрочной уверенности", что он сможет продавать свою продукцию "в Украине в будущем". Об этом говорится в письме председателя правления компании Петера Гольдшмидта (Peter Goldschmidt) от 21 марта. Послание, выдержки из которого 5 апреля привело агентство Reuters, адресовано министру экономики ФРГ Роберту Хабеку (Robert Habeck) и канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz). Stada продолжает свою деятельность в РФ - несмотря на войну России в Украине, что вызывает недовольство Киева. "Просим предотвратить исключение международных фармацевтических компаний с украинского рынка", - указал Гольдшмидт в письме.

ISW: Россия использует ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине

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Россия использует ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине накануне ожидаемого контрнаступления украинской армии, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, по их оценкам, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 5-6 апреля Кремль попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства под предлогом защиты от "западной военной или террористической угрозы".

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В Украине прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военных, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны. Их будут судить за жестокое обращение с гражданским населением во время оккупации Черниговской области. "Следствием установлено, что в начале марта 2022 года в оккупированном селе Ягодное военные ВС РФ лишили свободы и насильно удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

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Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 15 единиц, сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" украинской армии. "Увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, 2 из них - подводные, может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара",- говорится в сообщении. При максимальном снаряжении общий залп может достигать 40 ракет "Калибр", хотя снаряженными могут быть не все ракетоносители.

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Обучение украинских военных управлению танками M1-A1 Abrams начнется "сравнительно скоро", заявил представитель министерства обороны США. По его словам, в настоящее время танки укомплектовывают необходимым оборудованием. США согласились поставить танки Украине в минувшем январе, уступив давлению со стороны Германии, которая увязала поставки немецких танков Leopard 2 с одновременным предоставлением Киеву танков Abrams.

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Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании супружеской пары из Свердловской области по делу о "госизмене", сообщило агентство ТАСС. Их подозревают в шпионаже в пользу Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Как утверждает следствие, супруги за денежное вознаграждение "передали украинским спецслужбам сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российской армии" в ходе войны в Украине.

Совет ООН по правам человека продлил мандат на расследование преступлений в Украине

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Совет ООН по правам человека большинством голосов продлил на год мандат следователей, выявляющих военные преступления в Украине, совершенные во время российского вторжения. 28 стран поддержали продление мандата Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, 17 воздержались, две страны проголосовали против. В мартовском докладе комиссии говорится, что преступления, совершенные войсками РФ в Украине, включая пытки и удары по энергетической инфраструктуре, могут квалифицироваться как преступления против человечности. Комиссия также установила, что около 16 тысяч детей были незаконно вывезены из Украины в Россию.

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Постпредство Великобритании не дало организовать на сайте ООН трансляцию неформального заседания Совбеза по детям из Украины, которое планирует провести Россия, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, российские дипломаты "найдут способ организовать онлайн-трансляцию встречи через другие платформы". "Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч", - заявил Полянский.

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Госдума одобрила в первом чтении разработанный Минобороны РФ законопроект об участии солдат-срочников в миротворческих операциях. Ранее в подобных миссиях могли быть задействованы только военнослужащие-контрактники. Пока российские власти не обозначали войну в Украине как "миротворческую операцию".

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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