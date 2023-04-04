Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

В Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии "за совершение агентурных операций", рассказал госСМИ во вторник, 4 марта, глава КГБ Иван Тертель. Также, по его словам, задержаны "десятки граждан Украины" за попытки совершения терактов и шпионскую деятельность. Ранее посол Украины в РБ Игорь Кизим заявлял, что 7 украинцев были задержаны в Беларуси по подозрению в шпионаже. "Родственники и мы стараемся как-то до них добраться. Но если взялось КГБ, то не пускают даже консула и назначают своего адвоката, который ничего не говорит", - отметил дипломат.

За более подробной информацией о семерых задержанных DW обратилась в посольство Украины в Минске, однако новых сведений не получила. В своем ответе диппредставительство отмечает, что дополнительные комментарии "на эту щекотливую тему" считает неуместными, поскольку "это может повредить гражданам Украины, находящимся под следствием". Поэтому мы собрали сведения из открытых источников об украинцах, которых в РБ ранее обвиняли в шпионаже.

Украинец, двое белорусов и "документ за подписью Буданова"

9 марта 2023 года Гомельский областной суд вынес приговор 55-летнему гражданину Украины Павлу Куприенко по делу об "агентурной деятельности в пользу Украины". Его почти месяц рассматривали в закрытом режиме. Куприенко признали виновным по ст. 358-1 УК РБ ("агентурная деятельность") и приговорили к семи годам колонии усиленного режима. На три года больше получил 41-летний гражданин Беларуси Тарас Мачинский, которого в рамках этого же дела обвинили в "измене государству" (ч. 1 ст. 356 УК РБ). Еще один фигурант дела, 32-летний белорус Дмитрий Соловянчик, признанный виновным в "укрывательстве следов тяжкого преступления" (ч. 1 ст. 405 УК), по решению суда должен выплатить штраф в 400 базовых величин (около 5400 евро).

Тюрьма в Гомеле Фото: DW/A. Burakov

По версии следствия, озвученной 20 октября 2022 года в сюжете государственного Агентства теленовостей (АТН), Куприенко, который шесть лет жил и вел бизнес в РБ, "был завербован украинскими спецлужбами". Говорилось, что у мужчины нашли "документ за личной подписью главы военной разведки Украины Кирилла Буданова" и список "заданий от военной разведки", в который входили слежка за железнодорожными узлами, размещением военных в приграничье, а также задачи "по мониторингу общественно-политической обстановки в Беларуси".

Куприенко якобы завербовал граждан Беларуси, чтобы те передавали ему информацию о перемещении и количестве военной техники в Гомельской области, а также о настроениях военнослужащих. Также в сюжете сообщалось, что Тарас Мачинский - украинец по рождению, получивший белорусское гражданство в 2010 году, а Соловянчика "использовали втемную".

Двух украинцев судили в ноябре 2022 в Бресте

Виновными в "агентурной деятельности" (ст. 358-1 УК) в РБ признали также граждан Украины Михаила Столярчука и Дмитрия Гудика. 24 ноября 2022 года Брестский областной суд приговорил их к 6 и 5 годам колонии общего режима. Речь об этом уголовном деле шла в пропагандистком фильме АТН к 105-летию КГБ "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины".

По версии обвинения, Столярчук и Гудик с 2018 года собирали данные о военной технике и объектах в РБ по заданию СБУ. Также сообщалось, что мужчин задержали в начале 2022 года на пункте пропуска "Мокраны" Брестского района: они ехали автобусом "Львов-Брест".

Вместе с ними был задержан Игорь Дирко, но он перед судом не предстал, а был депортирован из Беларуси.

Белорусского журналиста Ивашина осудили за госизмену

В фильме АТН также упоминается белорусский журналист-расследователь Игорь Ивашин. Ивашин - гражданин Беларуси украинского происхождения с так называемым "статусом зарубежного украинца", который выдается украинским МИДом.

Тюрьма в Могилеве Фото: DW/A. Burakow

14 сентября 2022 года Гродненский областной суд приговорил журналиста к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 150 базовых величин (около 1555 евро). Ивашину были предъявлены обвинения по ст. 365 ("вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел") и ч. 1 ст. 356 УК ("измена государству"). Судебный процесс проходил в закрытом режиме, из-за того, что на слушаниях якобы "рассматривались сведения, составляющие гостайну".

КГБ утверждало, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин был редактором белорусской страницы, создан и действует "в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины". По мнению белорусских спецслужб, его действия "далеко выходили за рамки журналистской работы". Ивашин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что проводил свои расследования в рамках закона и использовал только открытые источники информации.

КГБ заявлял о "шпионской сети" в украинском посольстве

Журналист известен в Беларуси расследованиями о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, о совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков. Незадолго до ареста он опубликовал расследование о бывших сотрудниках украинского спецподразделения "Беркут", принятых на службу в белорусские силовые структуры, и их возможном участии в подавлении протестов 2020 года в РБ. Белорусские правозащитники признали Дениса Ивашина политзаключенным.

Также в связи с делом Ивашина КГБ Беларуси утверждал, что под прикрытием посольства Украины в РБ работала шпионская сеть. По словам замначальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, из более чем 20 человек в дипмиссии Украины не менее половины были кадровыми сотрудниками украинских спецслужб, которые вели агентурную разведку и пытались создать в Беларуси сеть информаторов. Одним из них называли Ивашина.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что сотрудники украинского посольства в Минске официально представляли украинские ведомства. "До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", - заявил спикер МИД Олег Николенко. Он предположил, что подобные заявления белорусской стороне нужны для того, чтобы "оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины". Также Николенко добавил, что все сотрудники посольства в безопасности.

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