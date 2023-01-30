ГУР vs СБУ: плохая коммуникация или сорванные миссии?

После огласки истории с убийством члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева ГУР и СБУ демонстративно помирились. Впрочем, это не первая конфликтная ситуация между спецслужбами. Обзор DW.

Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) и Служба безопасности Украины (СБУ) 23 января распространили общее фото своих руководителей: те с каменными лицами позировали бок о бок перед картой страны. "Кирилл Буданов и Василий Малюк провели совместное рабочее совещание (…) Руководители двух ведомств координируют свои действия (…) Слухи о якобы недоразумении между руководителями - вражеские нарративы", - говорилось в сопроводительных сообщениях ведомственных пресс-служб.

Слухи распространялись уже вторую неделю после того, как американское издание The Wall Street Journal пролило свет на загадочную историю убийства в марте 2022 года Дениса Киреева - члена украинской делегации на первых военных переговорах с РФ. ГУР называло покойного героем, а СБУ - предателем.

2022: Банкир-переговорщик

О том, что сотрудники СБУ убили Киреева при задержании в Киеве, первым сообщил 5 марта 2022 года народный депутат и бывший журналист Александр Дубинский. Он знал погибшего как топ-менеджера крупных госбанков и удивлялся, как тот вообще попал в украинскую делегацию на переговоры с Россией. Позже несколько изданий со ссылкой на источники в спецслужбах написали, что СБУ застрелила Киреева за госизмену.

Тогда же ГУР в своем сообщении упомянуло Киреева как одного из трех штатных сотрудников, погибших при выполнении спецзадания. "Это были профессионалы, преданные своему делу и защите Украины", - утверждали разведчики.

И вот почти год спустя Кирилл Буданов рассказал WSJ, что по его заданию Киреев в 2021 году проник в российскую военную разведку и приносил ценные сведения. В частности, накануне российского вторжения он сообщил о планах высадить десант в аэропорту "Антонов". На переговоры Киреева тоже отправил глава ГУР - он якобы был знаком с двумя членами российской делегации. "Главная задача, которую мы ему поставили, - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время", - объяснял Буданов и в интервью "Радио Свобода".

Переговоры России и Украины 28 февраля 2022 года. Денис Киреев - крайний слева Фото: Alexander Kryazhev/ITAR-TASS/imago images

По словам руководителя разведки, в день убийства Киреев должен был железной дорогой ехать на новый раунд переговоров в Беларусь. Но перед поездом его позвали на срочную встречу в управление контрразведки СБУ. Недалеко от здания спецслужбы автомобиль разведчика остановил спецназ СБУ, Киреева задержали, посадили в микроавтобус, а через несколько кварталов застрелили и выбросили на улицу.

Смерть Киреева как убийство сейчас расследует Государственное бюро расследований. СБУ до сих пор не рассказала свою версию событий. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что причиной смерти Киреева стала "плохая коммуникация между спецслужбами". Буданов отвергает и это объяснение, и обвинения в работе погибшего на Россию. Он говорит, что знает имена убийц и уверен, что те сознательно хотели сорвать миссию Киреева на переговорах.

2015: Буддист-террорист

"Иногда такие страшные случаи уже случались. Не такие страшные, как этот. Но проблемы были и раньше", - говорит Буданов об убийстве.

Противостояния между секретными службами обычно происходят в тени, но привлекают внимание, когда перерастают в перестрелки посреди города. Так произошло и 10 декабря 2015 года, когда СБУ отчиталась о "спецоперации по прекращению деятельности диверсионно-разведывательной группы" - во время штурма квартиры на столичной Оболони погиб боец спецназа "Альфа", еще один был тяжело ранен. Командира ДРГ спецназовцы застрелили якобы в ответ.

Кирилл Буданов Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Тогда СБУ задержала еще семерых участников группы, в том числе трех граждан РФ. По информации спецслужбы, они по заказу ФСБ якобы готовили теракты в украинских городах с целью дестабилизации ситуации. Но когда стало известно имя убитого командира, его знакомые начали сомневаться в этой версии.

50-летний Алексей Мужчиль одним был известен под псевдонимом Дорже Жамбо как соучредитель первого в Донецке буддийского общества, другим - под позывным Лесник как командир националистической организации "Тризуб". По его словам, Мужчиль воевал в Чечне на стороне местных сепаратистов, а с 2014 года - в составе добровольческих отрядов "Правого сектора". В публичных сообщениях он действительно критиковал украинские власти, президента Петра Порошенко и даже призвал к вооруженной борьбе против них.

Одна из задержанных россиянок - Ольга Шевелева - подтверждала, что группа под руководством Лесника действительно планировала диверсии. Но не в Киеве и Харькове, а на оккупированных территориях Донбасса и в РФ. Лесник говорил, что мы работаем легализованно - вместе с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Еще на базе мы подписали документ о сотрудничестве с ГУР", - рассказывала Шевелева газете "Факты" после выхода из тюрьмы. Окончательного приговора по делу о вероятном терроризме группы нет до сих пор.

2020-2021: "незаконное вооруженное формирование", а также ДРГ и ЧВК

Через пять лет перестрелка с задержанием ДРГ повторилась в Киеве, только без жертв. 8 июля 2020 года СБУ задержала на Позняках Андрея Байдала с позывным Швед, которого российские медиа называли организатором покушений на главарей самопровозглашенной "ДНР", в том числе и Александра Захарченко. На следующее утро "Альфа" якобы взяла штурмом базу "незаконного вооруженного формирования" в Донецкой области - там они задержали восьмерых бойцов и изъяли арсенал незаконного оружия.

Через несколько месяцев, выйдя из тюрьмы, полковник ВСУ Михаил Николов рассказывал "Цензор.нет", что НВФ Шведа на самом деле было секретным диверсионным отрядом ГУР. Задержание СБУ, по словам Николова, сорвало подготовку дерзкой спецоперации по освобождению украинских пленников из донецкой тюрьмы "Изоляция". "СБУ знала о целях нашей операции еще с августа 2019 года", - утверждал военный. В феврале 2022 дело против группы "Шведа" закрыли.

Семен Семенченко Фото: DW/T. Shumeyko

Незаконным вооруженным формированием СБУ называло частную военную компанию Donbass Battalion Corp Семена Семенченко - авантюрного командира одноименного батальона в начале АТО, а затем - народного депутата. В марте 2021 года СБУ обвинила его в незаконном хранении оружия, а позже - в обстреле из гранатомета редакции телеканала "112". Семенченко утверждал, что на самом деле готовил партизанские отряды - под кураторством военной разведки. В конце концов, после российского вторжения об освобождении командира "Донбасса" ходатайствовал перед судом и руководитель ГУР Кирилл Буданов. Семенченко отпустили под домашний арест, впрочем, время от времени разрешают поездки на фронт "для планирования и реализации военных операций", рассказывал он британской медиакомпании BBC.

Экспорт-импорт оружия

Конфликт между "чекистами" и разведчиками продолжается с самого создания ГУР МО, рассказывал в нескольких интервью первый руководитель управления Александр Скипальский. Впрочем, это не мешает им обмениваться кадрами и агентурой - сам Скипальский в свое время пришел в военную разведку из СБУ, а затем вернулся в спецслужбу.

По его словам, предметом споров между секретными ведомствами первоначально был экспорт украинского оружия - распродажа советских запасов в 1990-2000-е должна была принести государству миллиарды долларов. Но, по выводам парламентской комиссии, арсеналы разворовывались на глазах, незаконная торговля то и дело приводила к международным скандалам. В конце концов контроль над операциями достался СБУ, поэтому почти все украинские торговцы оружием и посредники были агентами спецслужбы.

Спецназ СБУ во время выполнения задания Фото: Felipe Dana/AP Photo/picture alliance

Таким себя называл, в частности, Борис Герман - совладелец оружейного предприятия "Шмайсер", которого СБУ летом 2018 года обвинила в заказе убийства в Киеве российского публициста Аркадия Бабченко. Правда, "убийство" спецслужба инсценировала сама, но ее тогдашний глава Василий Грицак утверждал: спецоперация позволила получить список еще около 40 человек, которых при посредничестве Германа намеревались убить российские спецслужбы.

Герман признал вину в суде, но утверждал, что тоже имитировал заказ, чтобы разоблачить настоящего агента ФСБ - своего товарища и бизнес-партнера Вячеслава Пивоварника. Тот якобы жил в Москве и работал на таинственный "фонд Путина". Пивоварник в видеообращениях из-за границы называл себя агентом разведки и уверял, что его подставили.

В разговорах с DW он раскрывал имя своего куратора и делился копиями контрактов на экспорт оружия, к которым был причастен. В России Вячеслав Пивоварник якобы собирал информацию об оборонном производстве, а позже получил задачу спровоцировать окружение Путина на заказ убийств. Когда это не удалось, заказчиком объявили самого Пивоварника. Впрочем, ГУР так и не признало его своим агентом, в Киеве его пытались судить заочно, и связь со шпионом оборвалась.

С оружием, но уже с его импортом, связан еще один эпизод вокруг батальона "Донбасс". Семенченко и его товарища Евгения Шевченко, известного своим участием в нескольких разоблачительных расследованиях Национального антикоррупционного бюро, СБУ обвинила еще и в контрабанде клистронов - важных элементов систем наведения зенитно-ракетных комплексов С-300. Клистроны производились в РФ, с началом войны в Донбассе Кремль запретил их поставки в Украину, и годами их приходилось покупать незаконно, рассказывал Шевченко.

По заданию ГУР он в начале 2021 года получил два комплекта дефицитных приборов и якобы наладил канал поставок еще десятков. Но в марте Шевченко и Семенченко арестовала СБУ. В спецслужбе утверждали, что подельники продавали клистроны оборонным предприятиям в несколько раз дороже, чем покупали. Подозреваемые возмущались, что следователи публично раскрыли детали поставок, разрушив наработанную схему и подставив агентов в России.

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