Журналиста Ивашина судят за госизмену. Что говорят родные и коллеги?

Процесс по делу белорусского журналиста-расследователя Дениса Ивашина начался в понедельник, 15 августа, в Гродно. Суд проходит в закрытом режиме - в связи с рассмотрением "гостайны". Дениса обвиняют во "вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел" и "измене государству". Максимальная санкция по второй статье – до 15 лет лишения свободы. КГБ Беларуси также заявил, что журналист якобы сотрудничал с украинской разведкой.

Это не первое обвинение белорусских журналистов в госизмене. 13 июля Гомельский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы журналистку "Белсата" Катерину Андрееву, статью об измене государству предъявили и медиаменеджеру Андрею Александрову. Близкие Дениса Ивашина считают обвинения, выдвинутые журналисту, абсурдными, но на оправдательный приговор не надеются.

В чем именно обвиняют Ивашина?

Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года в его квартире в Гродно. Изначально его подозревали во "вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел" (ст. 365 УК). В сентябре политзаключенному предъявили новое обвинение "по особо тяжкому преступлению", позже стало известно, что это "измена государству" (ч.1 ст. 356 УК).

22 марта 2022 года КГБ заявил, что журналист работал на спецслужбы Украины и нанес вред национальной безопасности Беларуси. Ведомство также утверждало, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин был редактором белорусской страницы, создан и действует "в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины". По мнению белорусских спецслужб, действия Ивашина "далеко выходили за рамки журналистской работы".

Денис Ивашин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что проводил свои расследование в рамках закона и использовал только открытые источники информации. Журналист известен в Беларуси расследованиями о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, о совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков, а также о возможном участии бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в разгоне мирных белорусских протестов 2020 года.

Причина ареста - расследование об "экс-беркутовцах" в РБ?

Ивашин выяснил, что в белорусском ОМОНе служат более десяти "экс-беркутовцев", которые получили белорусское гражданство и были приняты на службу в милицию вопреки законодательству. Он также опубликовал выписки из протоколов административных дел и анкетирования во время судов над политическими активистами, где "беркутовцы" выступают в качестве свидетелей.

Незадолго до задержания журналист рассказывал, что работает над очередной частью расследования. Оксана Колб, главный редактор белорусской газеты "Новы час", в которой выходили материалы Ивашина, считает, что именно это могло стать причиной его ареста.

Оксана Колб

"Мы разговаривали с Денисом за несколько дней до его ареста, он говорил, что нашел много материалов (он собирал их из открытых источников, не влезал ни в какие тайны), проанализировал их, - вспоминает Колб. - Возможно, мы узнали бы что-то новое о том, чем занимаются "беркутовцы" в Беларуси. Я подозреваю, что все эти наработки забрали во время обыска".

" Власти пытаются запугать других журналистов"

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий также уверен, что арест Дениса Ивашина связан с его профессиональной деятельностью и последним расследованием. Что касается обвинений в измене государству, которые предъявляют Ивашину, Горецкий считает их совершенно несостоятельными. По его мнению, так власти пытаются и сломать человека, которому их выдвигают, и запугать других журналистов.

"С таким приговором тюремный режим гораздо строже. К тому же, если ты сидишь год-полтора, твое освобождения обозримо, когда ты получаешь срок от 7 до 15 лет - это серьезное испытание. Думаю, также власти хотят запугать коллег, которые видят, что за публикации можно "заехать" на такой срок", - убежден Горецкий.

Оксана Колб, в свою очередь, отмечает, что обвинять журналиста в измене государству нелепо, но это удобная статья, чтобы надолго "закрыть" человека, если он опасен для власти и пропаганды.

"Денису многие говорили уезжать, но он не собирался, потому что он патриот и, я бы еще сказала, жертвенный человек. Для него то, чем он занимается, можно сказать, призвание. И если для этого надо чем-то жертвовать, в данном случае, свободой, он будет это делать. Он об этом свидетельствует и в тех немногих письмах, которые доходят на свободу, и своим поведением в заключении", - добавляет главред "Новага часа".

Угрожали максимально возможным сроком

"Настроение у Дениса хорошее, несмотря на все, что происходит. Ему все равно, какой будет приговор, он знает, что правда за ним, что он ничего плохого не сделал. Денис больше интересуется не своим судилищем, а событиями на фронте (в Украине – Ред.). Он считает, что там решение всех вопросов и Украины, и Беларуси, и всего региона, и возможно, даже мира", - рассказала жена журналиста Ольга Ивашина.

Ольга и Денис Ивашины

По словам собеседницы, ни она, ни ее муж ничего хорошего от суда не ждут - Денису во время заключения угрожали максимально возможным сроком. "Дениса не раз пугали сроком в 15 лет. Думаем, что все приговоры уже написаны. Мы устали и просто хотим, чтобы это хоть как-то уже закончилось. Чего может ожидать журналист в стране победившего авторитарного режима? Однозначно, ничего хорошего", - говорит Ольга Ивашина.

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