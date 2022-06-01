Дело БелаПАН. За что судят старейшее информагентство Беларуси

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В Беларуси начинается очередной громкий судебный процесс: 6 июня Минский областной суд приступает к рассмотрению так называемого дела БелаПАН - старейшего независимого информационного агентства Беларуси, разгромленного силовиками летом 2021 года. Обвиняемыми по делу проходят признанные политзаключенными главный редактор и директор Ирина Левшина, бывший директор Дмитрий Новожилов, медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Несмотря на общественный резонанс, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

В чем суть обвинений против БелаПАН?

Под пресс белорусского режима информагентство БелаПАН, основанное известным журналистом Алесем Липаем в 1991 году, попало 18 августа 2021 года. В тот день белорусские силовики провели обыски в редакции и у сотрудников, изъяли технику, заблокировали все сайты и изъяли серверы, а также задержали нескольких журналистов. В итоге уже почти 10 месяцев под стражей содержатся директор и главред Ирина Левшина и бывший директор Дмитрий Новожилов. Их обвиняют в создании экстремистского формирования из числа работников ЗАО БелаПАН (ч.1 ст. 361-1 УК), а Новожилова еще и в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК). Экстремистским формированием БелаПАН признали 12 ноября 2021 года.

Фото БелаПАН с траурного марша в память об убитом Романе Бондаренко

По версии следствия, опубликованной в пресс-релизе Следственного комитета 8 апреля, руководители агентства "с 2015 по 2021 год уклонились от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что повлекло неуплату в бюджет Беларуси суммы в крупном размере, не менее 449 тысяч рублей" (около 170 тыс евро. - Ред.).

СК также считает, что не менее 18 иностранных организаций начиная еще с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства на сумму не менее 1,6 млн долларов. "Кроме того, в прошлом году иностранными объединениями выделены сотни тысяч долларов на создание YouTube-канала, специализирующегося на укреплении деструктивного и экстремистского настроения в стране, а также дискредитации Республики Беларусь на международной арене, что следствием было своевременно выявлено и пресечено", - говорится в пресс-релизе СК.

"Из агентства, которое работало 30 лет, пытаются сделать монстра"

Впрочем, несмотря на обвинения СК, очевидно, что дело БелаПАН имеет исключительно политическую подоплеку, ведь агентство не было первым разгромленным независимым медиа в Беларуси после августа 2020 года. "Как и все дела против других редакций и других журналистов, это дело очевидно абсурдно и было начато для того, чтобы усложнить жизнь независимым СМИ", - говорит бывшая журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Обыск в Белорусской ассоциации журналистов зафиксировал также репортер БелаПАН

Само уголовное дело ей комментировать сложно, потому что о ходе следствия мало что известно: "Адвокаты задержанных ничего не могут сообщать, так как находятся под подпиской о неразглашении, а СК публикует лишь удобную им версию. Но даже тот факт, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, явно показывает, что власти не хотят, чтобы детали дела стали известны публике".

В целом обвинения со стороны властей Коровенкова называет абсурдными: "Логику обвинения понять сложно. Такое чувство, что они хотят изобразить из БелаПАНа, который 30 лет легально работал в Беларуси, какого-то монстра, который якобы создал сеть скрытого финансирования и подогревал протесты. Очевидно, что ничем подобным журналисты и редакция не занимались".

На вопрос DW о том, предпринимались ли попытки прекратить уголовное преследование путем признания вины и возмещения ущерба, как это произошло с фигурантами дела "Пресс-клуб Беларусь", Татьяна Коровенкова отвечает, что об этом также ничего не известно. "Зная Ирину Левшину, мне сложно представить, чтобы она согласилась признать вину в том, чего не совершала. Я не слышала, чтобы кому-то это предлагали или кто-то сам изъявил желание признать вину и компенсировать ущерб, который они не наносили".

С делом БелаПАН связали оплату фондом By_help штрафов для протестующих

В деле БелаПАН также фигурирует Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Александров - известный в Беларуси медиаменеджер, тренер Академии Deutsche Welle и замдиректора БелаПАН в 2014-2018 годах. Поэтому, как Левшину и Новожилова, его обвиняют в создании экстремистского формирования, а вместе с Новожиловым он также проходит по статье об уклонении от уплаты налогов в БелаПАН.

Еще один снимок БелаПАН. Гродно, сентябрь 2020 года

Вместе с тем, Александров и Злобина были задержаны на полгода раньше, чем сотрудники БелаПАН. Их обвинили в сотрудничестве с фондом By_help и оказании помощи в оплате штрафов, выписанных протестующим белорусам, по статье о финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.2 ст. 342 УК). Позднее к обвинению Александрова также добавили статью об измене государству (ч.1 ст. 356 УК). Всего медиаменеджеру грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, с 22 августа до 9 ноября Александров и Злобина оплатили из средств By_help более 250 штрафов. "Вышеуказанной иностранной организацией осуществлено финансирование экстремистской деятельности на территории Республики Беларусь на общую сумму не менее 4 млн долларов", - говорится в пресс-релизе СК.

Основатель By_help Алексей Леончик

Основатель By_help Алексей Леончик говорит, что обвинение притянуто за уши: "Да, Александров действительно помогал нам выплачивать штрафы, он это и сам не отрицает. Но я без понятия, откуда они взяли цифру в 4 млн долларов. Если, как они сами писали в пресс-релизе, он помог оплатить 250 штрафов, то получается, что каждый штраф составлял 16 тысяч долларов. Какая-то странная у них калькуляция получается". Но почему в деле фигурирует еще и Ирина Злобина, у Леончика никакой информации нет.

Новость о том, что Александрову дали еще и статью за измену государству, стала для Леончика шоком. По его мнению, это могло быть сделано для того, чтобы следствие имело возможность дольше его держать под стражей уже по более серьезному обвинению. "Но в целом я думаю, что By_help - это второстепенное дело на Александрова, в первую очередь здесь важно БелаПАН как эффективное агентство новостей", - считает Алексей Леончик.

Коллеги ожидают максимально суровых приговоров

Коммуникации с задержанными, как говорит Татьяна Коровенкова, почти нет: "От Андрея на Новый год я получила поздравительную открытку, но дальнейших вестей от него не было. От Иры и Димы тоже, я им отправляю открытки и письма, но ничего в ответ не приходит. Я так понимаю, это сознательная стратегия силовиков - максимально ограничить для политзаключенных какое-либо общение с внешним миром".

Что касается ожиданий от суда, то экс-журналистка БелаПАНа считает, что приговоры будут максимально суровыми: "Очевидно, что цель - продолжать запугивать общество и журналистов. Какой-то справедливости от белорусского суда я не жду. Не для того их держат так долго, чтобы отпустить в зале суда".

Андрей Леончик на оправдательный приговор не надеется: "Александров слишком известная личность в медиапространстве. Не в логике этого государства отпускать настолько выдающегося журналиста. Да и сама закрытость суда подсказывает, что чудо не случится".

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