В Беларуси предъявлены обвинения бывшему и нынешнему директорам агентства БелаПАН

Директору и главному редактору информационного агентства Беларуси БелаПАН Ирине Левшиной и бывшему директору Дмитрию Новожилову предъявлены обвинения в неуплате налогов. Об этом сообщила во вторник, 7 июня, интернет-газета Naviny.by, которую выпускает БелаПАН.

По данным издания, обвинение по ч. 2 ст. 243 УК - уклонение от уплаты налогов в крупном размере - Левшиной и Новожилову предъявили еще на прошлой неделе. "Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания", - сказал БелаПАН информированный источник.

Задержания сотрудников БелаПАН

18 августа белорусские силовики провели обыски в редакции и у журналистов, изъяли технику, заблокировали все сайты и изъяли серверы, а также задержали несколько сотрудников редакции. Помимо Левшиной и Новожилова была задержана бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Ее отпустили 28 августа под обязательство о явке, она остается в статусе подозреваемой.

Первоначально Следственный комитет сообщал, что задержанные подозреваются в причастности к организации действий, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), однако позднее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст 243 УК. Кроме того, в обвинении фигурировал ранее задержанный за финансирование протестов и госизмену журналист Андрей Александров, который некоторое время, среди прочего, оказывал консультационные услуги БелаПАН.

"Согласно акту проведенной проверки, руководители БелаПАН с июня 2018 года по январь 2021 года вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму свыше 100 тыс. рублей (около 30 тыс. евро. - Ред.)", - заявили в СК.

Офис БелаПАН опечатан

На данный момент, как сообщается, офис агентства опечатан. Редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт компании, изъяты. Сайт БелаПАН недоступен.

Сразу после прихода силовиков БелаПАН выпустил заявление, в котором расценил все происходящее с агентством как "продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси" и потребовал немедленного освобождения коллег и других задержанных журналистов.

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