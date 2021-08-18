 В Беларуси проходят обыски у сотрудников агентства БелаПАН | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси проходят обыски у сотрудников агентства БелаПАН

О визите силовиков и проведении обысков сообщается на сайте самой белорусской информационной компании БелаПАН.

Полицейские на одной из улиц Минска

Полицейские в Минске

У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа проходят обыски. Об этом успели сообщить сами сотрудники - журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by, которую выпускает БелаПАН, Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева, говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что не выходят на связь директор и главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина, а также журналист Захар Щербаков.

В начале июля по всей Беларуси прошли массовые обыски у журналистов и в редакциях независимых изданий. Крупнейший белорусский портал Tut.by был ликвидирован. В закондательство Беларуси внесены изменения, ограничивающие работу представителей СМИ.

Смотрите также:

  • Станция метро Пушкинская в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Станция метро "Пушкинская"

    9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

  • Перекресток возле торгового центра Рига в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Торговый центр "Рига"

    Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

  • Стела Минск - город-герой

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Стела "Минск - город-герой"

    Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

  • Комаровский рынок в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Комаровский рынок

    12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

  • ЦИП в 1-м переулке Окрестина в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    ЦИП в 1-м переулке Окрестина

    В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!". 

  • Площадь перемен в одном из минских дворов

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Площадь перемен

    Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

    Автор: Татьяна Неведомская


Смотреть видео 04:54

Год после выборов: что стало с Беларусью

Контекст

Власти закрыли в Беларуси не менее 56 неправительственных организаций

В Беларуси с 10 июля проходят обыски в редакциях СМИ и офисах НПО, задержания их сотрудников. Закрыто не менее 56 НПО. Минюст также подал иски на ликвидацию Белорусского ПЕН-центра и Ассоциации журналистов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"День, чтобы уехать": Татьяна Курбат о "Голосе" и протестах в Беларуси  

Почему ее так боится Лукашенко: за что на самом деле судят Марию Колесникову. DW Новости (04.08.21)  

Реклама

Самые читаемые

Талибы захватили Афганистан. Что о них известно, и чего от них ждать  

Афганистан: на каких условиях Россия протянет руку талибам  

Меркель осудила Минск за "гибридную агрессию" в связи с миграционным кризисом  