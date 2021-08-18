В Беларуси проходят обыски у сотрудников агентства БелаПАН

У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа проходят обыски. Об этом успели сообщить сами сотрудники - журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by, которую выпускает БелаПАН, Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева, говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что не выходят на связь директор и главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина, а также журналист Захар Щербаков.

В начале июля по всей Беларуси прошли массовые обыски у журналистов и в редакциях независимых изданий. Крупнейший белорусский портал Tut.by был ликвидирован. В закондательство Беларуси внесены изменения, ограничивающие работу представителей СМИ.

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