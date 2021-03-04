Власти закрыли в Беларуси не менее 56 неправительственных организаций

В Беларуси закрыты властями не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил в понедельник, 26 июля, правозащитный центр "Весна". Среди них "Центр правовой трансформации", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций", "Human Constanta", Медиаплатформа "Имена", Press Club Belarus, Офис па правам людей с инвалидностью, Арт Усадьба, "Мова Нанова", "Бизнес школа ИПМ" и другие.

Кроме того, в настоящее время Верховный суд рассматривает иски Минюста о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, и Белорусской ассоциации журналистов.

ООН, ЕС и США осудили репрессии в Беларуси

Ранее белорусский правитель Лукашенко заявил о "зачистке" в республике зарубежных неправительственных организаций. С 10 июля в Беларуси у сотрудников СМИ, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 15 июля осудила эти обыски, назвав их "недопустимыми репрессиями". С осуждением действий белорусских властей выступили ЕС и США.

Репрессии в очередной раз коснулись и центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси. В его помещениях 14 июля прошли обыски и по всей стране были задержаны 11 его сотрудников, включая главу организации Алеся Беляцкого. 26 июля правозащитный центр "Весна" награжден немецкой премией имени Марион Дёнхофф за выдающийся вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав в Беларуси.

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