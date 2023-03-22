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Танк Abrams в модификации M1A1 (фото из архива)
Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance
КонфликтыСША

США поставят Украине танки Abrams уже к осени

Анастасия Аринушкина
51 мин. назад

Чтобы сократить сроки поставки танков Abrams, Пентагон решил предоставить Украине модификацию M1A1 - вместо более современной M1A2.

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США планируют поставить Украине ранее обещанные танки Abrams уже к осени, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер во вторник, 21 марта. Чтобы сократить сроки поставки, Вашингтон решил передать Киеву модификацию танка M1A1 - вместо более современной M1A2, сообщил Райдер.

На вопрос о том, каким был бы график поставок танков модификации M1A2, Райдер ответил, что правительство США изначально не ориентировалось на определенные даты, предполагая, что для отправки Abrams потребуется больше года.

Власти США в конце января объявили, что передадут Украине современную версию Abrams, всего 31 танк. Уже тогда в американском министерстве обороны подчеркнули, что этих танков не хватает на американских складах и на их передачу Украине потребуются месяцы.

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