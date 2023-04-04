Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

В России привычно 1 апреля начался весенний призыв на срочную военную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженные силы страны планируется призвать 147 тысяч новобранцев-срочников. Это примерно на 8% больше, чем в среднем в прошлые годы (например, весной 2022 года было 134,5 тысяч).

Весенний набор проходит на фоне новостей об усилении рекламирования властями контрактной службы. А Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что командование ВС России хочет найти еще 400 тысяч новых бойцов для направления в зону боевых действий в Украине.

При этом в Минобороны РФ опровергают слухи и сообщения о второй волне мобилизации. "В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в спецоперации, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - заверил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. Отправят ли солдат-срочников в зону боевых действий, разбиралась DW.

Пропаганда контрактной службы

Сергей Чернышов - один из многих руководителей учебных заведений Новосибирска, получивших рекомендацию прорекламировать службу в ВС России по контракту. Соответствующая рекламная листовка пришла директору частного Новоколледжа от городского отдела по делам молодежи. Чернышов в ответ разместил листовку у себя в соцсетях. На ней рядом с военным с надписью ZOV на униформе размещена информация о различных льготах и преференциях для молодых людей, которые выберут для себя контрактную службу в ВС России.

Листовка, агитирующая идти служить во контракту в ВС России Фото: Kirill Buketov/DW

"Мне кажется, нужно быть совсем отбитым, чтобы такое размещать у себя на сайте (учебного заведения. - Ред.). По моему мнению, власти неверно выбрали аудиторию для такой рекламы, все-таки студенты имеют отсрочку от армии, и странно просить их все бросить и пойти служить. Они что, совсем на дурачков ориентируются? Также это противоречит нашим ценностям - образование вне политики", - пояснил в интервью DW Чернышов.

Издание "Тайга.Инфо" также писала, что аналогичные листовки мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов - их просят разместить рекламу "на досках объявлений, на входных дверях и в подъездах".

Увеличение численности армии

О необходимости увеличить численность ВС РФ публично российское руководство заговорило еще с конца 2022 года. А январе 2023-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о реформе армии, включающей и рост ее численности с 1,15 млн до 1,5 млн военнослужащих. Однако, как указывали эксперты, набрать столько бойцов в краткие сроки практические нереально, так что реформа будет проводиться до 2026 года. Параллельно с этим появилось предложение о повышении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30. Правда, пока депутаты Госдумы готовы поднять только верхнюю планку, нижняя будет повышаться постепенно.

Сергей Шойгу Фото: Russian Defence Ministry/AP/picture alliance

Нынешний весенний призыв под готовящуюся реформу попасть не успел. Руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов считает, что он "будет проходить по старым правилам с теми небольшими отличиями, что увеличен план набора призывников". Соглашается с оценкой Табалова и директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко: "Это либо последний, либо предпоследний призыв, когда призывать будут лиц в возрасте до 27 лет".

Активную рекламу контрактной службы в ВС министерство обороны России запустило незадолго до начала весеннего призыва. Как сообщали правозащитники, во время мартовской рассылки повесток многих военнообязанных уговаривали пойти на контракт. Кроме того, активную рекламу проводят чиновники в своих телеграм-каналах , листовки также публикуются в пабликах городов, ЗАГСов, библиотек и спортивных детских школ.

Срочники в зоне боевых действий?

Несмотря на официальные сообщения о том, что солдаты-срочники в боевых действиях в Украине не участвуют, в СМИ все чаще появляются обращения родственников, близкие которых, как утверждается, находятся либо в зоне конфликта, либо в непосредственной близости к ней. Галина из Алтайского края рассказывает , что ее сына грозят отправить из Новосибирска, где он проходит срочную службу, в Белгородскую область. "Почему он должен после трех месяцев службы ехать на границу с Украиной, если был приказ президента, чтобы срочников не отправлять в точки боевых действий?" - вопрошает она.

"Мы регулярно получаем сообщение о том, что солдат-срочников направляют для прохождения военной службы на приграничные с Украиной территории", - делится руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.

Еще 8 марта 2022 года президент Путин заявил, что никто из срочников не участвует в военных действиях в Украине. Правда, вскоре в Минобороны признали ошибку, сообщив, что действительно было обнаружено присутствие солдат-срочников в зоне боевых действий. О их нахождении и среди погибших членов команды крейсера "Москва" рассказывали родственники погибших моряков.

Практика, ставшая известной в последние месяцы, - направление солдат-срочников на сооружение блиндажей и копание окопов на приграничной с Украиной территории. Родственники срочников публикуют все больше фото и видео подтверждающих такую практику. "Последние события, а именно, что Минобороны планирует заменить активную мобилизацию вербовкой граждан на контракт, говорят о том, что, скорее всего, солдаты срочники станут основной мишенью в этой кампании. Мы столкнемся с тем, что случаев принуждения станет больше", - подвел итог Табалов.

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