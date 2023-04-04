Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

В России начался весенний призыв на срочную военную службу. Власти активно рекламируют подписание контрактов с ВС. Отправят ли солдат-срочников в зону боевых действий, выясняла DW.
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В России привычно 1 апреля начался весенний призыв на срочную военную службу. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженные силы страны планируется призвать 147 тысяч новобранцев-срочников. Это примерно на 8% больше, чем в среднем в прошлые годы (например, весной 2022 года было 134,5 тысяч).
Весенний набор проходит на фоне новостей об усилении рекламирования властями контрактной службы. А Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что командование ВС России хочет найти еще 400 тысяч новых бойцов для направления в зону боевых действий в Украине.
При этом в Минобороны РФ опровергают слухи и сообщения о второй волне мобилизации. "В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в спецоперации, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - заверил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. Отправят ли солдат-срочников в зону боевых действий, разбиралась DW.
Пропаганда контрактной службы
Сергей Чернышов - один из многих руководителей учебных заведений Новосибирска, получивших рекомендацию прорекламировать службу в ВС России по контракту. Соответствующая рекламная листовка пришла директору частного Новоколледжа от городского отдела по делам молодежи. Чернышов в ответ разместил листовку у себя в соцсетях. На ней рядом с военным с надписью ZOV на униформе размещена информация о различных льготах и преференциях для молодых людей, которые выберут для себя контрактную службу в ВС России.
"Мне кажется, нужно быть совсем отбитым, чтобы такое размещать у себя на сайте (учебного заведения. - Ред.). По моему мнению, власти неверно выбрали аудиторию для такой рекламы, все-таки студенты имеют отсрочку от армии, и странно просить их все бросить и пойти служить. Они что, совсем на дурачков ориентируются? Также это противоречит нашим ценностям - образование вне политики", - пояснил в интервью DW Чернышов.
Издание "Тайга.Инфо" также писала, что аналогичные листовки мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов - их просят разместить рекламу "на досках объявлений, на входных дверях и в подъездах".
Увеличение численности армии
О необходимости увеличить численность ВС РФ публично российское руководство заговорило еще с конца 2022 года. А январе 2023-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о реформе армии, включающей и рост ее численности с 1,15 млн до 1,5 млн военнослужащих. Однако, как указывали эксперты, набрать столько бойцов в краткие сроки практические нереально, так что реформа будет проводиться до 2026 года. Параллельно с этим появилось предложение о повышении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30. Правда, пока депутаты Госдумы готовы поднять только верхнюю планку, нижняя будет повышаться постепенно.
Нынешний весенний призыв под готовящуюся реформу попасть не успел. Руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов считает, что он "будет проходить по старым правилам с теми небольшими отличиями, что увеличен план набора призывников". Соглашается с оценкой Табалова и директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко: "Это либо последний, либо предпоследний призыв, когда призывать будут лиц в возрасте до 27 лет".
Активную рекламу контрактной службы в ВС министерство обороны России запустило незадолго до начала весеннего призыва. Как сообщали правозащитники, во время мартовской рассылки повесток многих военнообязанных уговаривали пойти на контракт. Кроме того, активную рекламу проводят чиновники в своих телеграм-каналах, листовки также публикуются в пабликах городов, ЗАГСов, библиотек и спортивных детских школ.
Срочники в зоне боевых действий?
Несмотря на официальные сообщения о том, что солдаты-срочники в боевых действиях в Украине не участвуют, в СМИ все чаще появляются обращения родственников, близкие которых, как утверждается, находятся либо в зоне конфликта, либо в непосредственной близости к ней. Галина из Алтайского края рассказывает, что ее сына грозят отправить из Новосибирска, где он проходит срочную службу, в Белгородскую область. "Почему он должен после трех месяцев службы ехать на границу с Украиной, если был приказ президента, чтобы срочников не отправлять в точки боевых действий?" - вопрошает она.
"Мы регулярно получаем сообщение о том, что солдат-срочников направляют для прохождения военной службы на приграничные с Украиной территории", - делится руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.
Еще 8 марта 2022 года президент Путин заявил, что никто из срочников не участвует в военных действиях в Украине. Правда, вскоре в Минобороны признали ошибку, сообщив, что действительно было обнаружено присутствие солдат-срочников в зоне боевых действий. О их нахождении и среди погибших членов команды крейсера "Москва" рассказывали родственники погибших моряков.
Практика, ставшая известной в последние месяцы, - направление солдат-срочников на сооружение блиндажей и копание окопов на приграничной с Украиной территории. Родственники срочников публикуют все больше фото и видео подтверждающих такую практику. "Последние события, а именно, что Минобороны планирует заменить активную мобилизацию вербовкой граждан на контракт, говорят о том, что, скорее всего, солдаты срочники станут основной мишенью в этой кампании. Мы столкнемся с тем, что случаев принуждения станет больше", - подвел итог Табалов.
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