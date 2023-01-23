Военная реформа в России: где брать солдат и деньги на них?

Численность армии РФ в ходе объявленной главой Минобороны Шойгу реформы вырастет на 350 тысяч человек. Откуда возьмут столько новых военнослужащих и каковы шансы на успех реформы?

Министерство обороны России готовится увеличить численность армии с 1,15 млн до 1,5 млн человек. Об этом на совещании со своими заместителями объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Реформа будет проходить с 2023-го по 2026 год. Такие изменения планировалось провести еще с конца декабря прошлого года, но решение приняли только сейчас. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС", - так объяснил необходимость набора еще 350 тысяч военнослужащих Шойгу.

Помимо увеличения численности Вооруженных сил, согласно реформе, будет сформирован новый армейский корпус в Карелии. В него войдут три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии Воздушно-десантных войск. Шойгу сообщил, что Россия восстановит ранее существовавшие Московский и Ленинградский военные округа и создаст новые самодостаточные группировки войск на занятой РФ территории Украины, а также 12 новых маневренных дивизий.

Новый корпус и переход на дивизионный формат

"Корпус в Карелии - это ответ на расширение НАТО (в 2022 году заявки на вступление в альянс подали Финляндия и Швеция. - Ред.). Буквально - "враг у ворот", и нам надо нарастить мощь на границе. И этот корпус как раз будет включать часть из новых 350 тысяч военных", - поясняет военный эксперт Давид Шарп.

Россияне, призванные в ВС в процессе "частичной мобилизации", октябрь 2022 года Фото: Stringer/AA/picture alliance

Увеличение численности ВС России он рассматривает с точки зрения перспективы: "Война показала, что для решения задач уровня захвата Украины численно российская армия не соответствовала требованиям. Кроме того, эта реформа ускоряет переход с бригадного на дивизионный формат соединений, что даст больше автономности частям. Изменения рассчитаны на более долгосрочные цели, чем исправление ситуации на фронте сейчас".

При этом если война в Украине затянется, то новые хорошо обученные солдаты станут большим подспорьем для России и помогут контролировать оккупированные области, считает украинский аналитик, бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

Где брать новых солдат?

Ключевой пункт анонсированной реформы - увеличение численности армии на 350 тысяч человек - вызывает много вопросов у наблюдателей. И главный - где их будут искать, кем будут укомплектованы новые подразделения? Максимальный призыв солдат-срочников и возможный отказ от их демобилизации - самый вероятный ресурс для наращивания армейских рядов в перспективе, полагает Давид Шарп.

"Поднятие призывного возраста хорошо вписывается в эту реформу, и если 18-летние новобранцы - это слабо боеспособные дети, то в 27-30 человек и физически сильнее, и обладает образованием, которое может пригодиться армии", - добавляет Шарп.

В России ежегодно в ходе весеннего и осеннего призывов проходить срочную службу начинают около 270 тысяч новобранцев, и это число можно увеличить, указывают специалисты. Дело в том, что параллельно с военной реформой в РФ решили изменить призывной возраст.

Изменение призывного возраста

Нижнюю и верхнюю планки призывного возраста власти собираются повысить на три года - до 21 и 30 лет соответственно. Однако к ближайшему весеннему призыву планируется поднять только верхний предел. Что расширит число тех, кто подлежит призыву, почти на 2 млн мужчин, родившихся в период с 1993 по 1995 годы.

Российский солдат на территории Украины, декабрь 2022 года Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Между тем в России не стихают разговоры о второй волне мобилизации, тем более что недавно в Кремле подтвердили - президентский указ, который дал ей старт, продолжает действовать. "Если мы говорим о ходе этой войны, то единственный вариант успешного проведения заявленной военной реформы - дополнительная мобилизация. Чтобы довести численность армии до полутора миллионов, нужно мобилизовать еще сотни тысяч человек. Количество солдат - единственный козырь, оставшийся у России", - рассуждает Шарп.

Несмотря на это, вторая волна мобилизации сейчас вряд ли необходима российской армии, говорит Рыженко. По его словам, Генштаб сейчас все еще занимается распределением мобилизованных в первую волну, и "новые люди будут просто сидеть без дела".

"Война на истощение"

По выражению ряда экспертов, в Украине сейчас началась так называемая "война на истощение". Российская армия, по их мнению, за почти год боевых действий понесла серьезные потери, заполнить которые на передовой командование пока безуспешно пытается за счет мобилизации. Новая реформа, по мнению Андрея Рыженко, также не даст результата в краткосрочной перспективе: "У России очень большие потери с начала войны, и нужно возмещать их, однако ждать новых солдат (в ходе этой реформы - Ред.) на фронте стоит только к зиме".

Нынешнее запланированное увеличение личного состава армии РФ - второе за время войны в Украине. В августе 2022 года президент Путин повысил предельную численность ВС на 140 тысяч человек. Вместе с обнародованными дополнительными 350 тысячами - это почти полмиллиона новых солдат, которых нужно снабдить оружием и обмундированием, что выльется для бюджета в огромную сумму.

Эксперты настроены скептически

По данным Рыженко, обеспечить всем необходимым одного солдата стоит 80 тысяч долларов. Найдутся ли у Москвы такие деньги, учитывая снижение нефтегазовых доходов? Давид Шарп убежден, что "эта реформа требует множество ресурсов, не только денег и людей - нужно создать инфраструктуру под эти 350 тысяч, дать им технику, обучить специалистов, которые будут управлять новобранцами".

Призванные в армию РФ в Чеченской Республике, октябрь 2022 года Фото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

Успешность реформы вызывает серьезные сомнения у опрошенных DW экспертов. Андрей Рыженко выделяет тут три причины: большая дороговизна в условиях сокращения бюджета, зарубежное происхождение части комплектующих для военной техники и нежелание многих россиян идти на войну.

Давид Шарп считает, что даже если Россия пойдет по пути создания мобилизационной экономики, многие вновь созданные подразделения будут существовать только на бумаге или не получат боевой техники. "Реформа выглядит невыполнимой по существенной части своих обещаний", - заключил Шарп.

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