Украинцы в армии РФ: жертвы россиян перед судом в Украине?

Украинцы, воюющие на стороне России, могут сдаться в плен украинской стороне - так же, как россияне. С этого момента они получают статус военнопленных и должны иметь права, предусмотренные Женевской конвенцией. Среди них - защита от уголовного преследования за участие в войне. Исключение составляют военные преступления - в частности, обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры, пытки и убийства мирных жителей.

"Люди, мобилизованные весной и летом в Донецкой и Луганской областях, де-факто становились частью вооруженных сил РФ, поскольку структуры так называемых "ДНР" и "ЛНР" находились под общим контролем РФ. Все украинцы, мобилизованные после незаконной аннексии РФ украинских территорий, становятся частью российской армии уже не только де-факто, но и де-юре", - в комментарии DW объясняет украинский эксперт по международному гуманитарному праву Константин Задоя.

В самом начале полномасштабного вторжения России у группы экспертов ОБСЕ, отслеживающей нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на территории Украины после 24 февраля 2022 года, были жалобы на уголовные производства против пленных, по сути, в связи с фактом их участия в боевых действиях, говорит Задоя. Однако, похоже, сейчас подобная практика прекратилась. Теперь российских военнопленных судят только за военные преступления, как это предусматривает Женевская конвенция. А вот процессы над украинцами, воевавшими на стороне России, несколько иные.

Пленных украинцев судят за госизмену

Служба безопасности Украины часто предъявляет таким украинцам подозрение в государственной измене (статья 111 Уголовного кодекса). Им также инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 УКУ), участие в незаконных вооруженных формированиях (статья 260 УКУ) и террористических организациях (статья 258-3 УКУ). Реже - коллаборационистскую деятельность (статья 111-1 УКУ).

На неподконтрольных Украине территориях много случаев призыва и российских, и украинских граждан Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Причем такие статьи используются даже тогда, когда обстоятельства дела, озвученные следствием, имеют признаки военного преступления. "Как оператор-наводчик танка Т-72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя", - сообщает СБУ о боевике "ДНР", подозреваемом в госизмене и участии в незаконных вооруженных формированиях.

"На мой взгляд, если военнопленных судят за государственную измену, это не является нарушением международного гуманитарного права. Ведь государственная измена происходит до того, как человек начинает участвовать в боевых действиях против Украины - то есть это то, что предшествует участию в войне", - комментирует Константин Задоя.

Сложнее, по его словам, ситуация, когда украинцам в рядах российских вооруженных сил инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях или террористических организациях. "Если исходить из того, что все эти люди действовали под общим контролем РФ и фактически являются комбатантами РФ, то возникает вопрос, насколько инкриминирование им таких преступлений соответствует требованию международного гуманитарного права не преследовать и не наказывать комбатантов противоположной стороны за факт участия в боевых действиях", - говорит эксперт.

Добровольная или принудительная служба в войсках РФ?

Озвучивая версию следствия, СБУ почти всегда отмечает, что украинцы служили на стороне противника добровольно. Часть подозреваемых и обвиняемых действительно воевала на стороне "ДНР" и "ЛНР" еще с начала оккупации этих территорий. Но с другой стороны, во время допроса в суде пленные украинцы часто заявляют, что были принудительно мобилизованы Россией накануне или во время полномасштабного вторжения.

Так, один из осужденных объяснил, что получил повестку от "военных ДНР" в оккупированном Снежном за день до полномасштабной войны, 23 февраля. Его отправили на учения в Джанкой в аннексированном Крыму, а уже в марте поставили на блокпост в оккупированной части Запорожской области. Уже там мужчина, как он признался, "добровольно" подписал контракт с вооруженными силами России. Летом был ранен и захвачен в плен.

Другой осужденный в суде утверждал, что на фронт его забрали из тюрьмы в Луганске. По его словам, туда пришли представители России и "фактически принудили к подписанию контракта на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации". Он воевал меньше месяца - с конца августа до начала сентября и был захвачен в плен возле Купянска Харьковской области. В суде он отрицал участие в боевых действиях - говорил, что только обустраивал укрепления и окопы.

Некоторые процессы против украинцев, воевавших на стороне РФ, продолжаются всего один день Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Принудительная мобилизация не смягчает вину

"Еще 15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения", - читаем в одном из сообщений на канале СБУ в Telegram в декабре прошлого года. Обычно суды рассматривают такие дела одно за другим, по очереди вызывая обвиняемых по видеосвязи из лагеря для военнопленных, говорит в комментарии для DW харьковский адвокат Денис Чехов. Он защищает пленных украинцев, воевавших за РФ, как государственный адвокат. По его словам, рассмотрение таких дел чрезвычайно быстрое - все стадии судебного процесса проходят за одно заседание, ведь обвиняемые полностью признают вину. Они идут на это, чтобы как можно скорее принять участие в обмене, считает адвокат.

"Одного забрали из института, другого - на остановке, остальным - просто вручили повестки, - говорит о мобилизации своих подзащитных Чехов. - В то же время принудительная мобилизация не является смягчающим вину обстоятельством. Они могли не ехать на войну - ведь их не под конвоем туда везли. У них была возможность выйти за пределы воинской части, они могли сойти с поезда или сбежать с учений. Когда находились на позициях - также имели такую возможность".

В итоге украинский суд признает их виновными и назначает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Иногда принудительно мобилизованные получают даже большее наказание, чем боевики, служившие с 2014 года. Ведь в марте, после начала полномасштабного вторжения, Верховная рада ужесточила наказание за государственную измену. За это преступление, совершенное в условиях военного положения, можно получить от 15 лет лишения свободы до пожизненного. Наказание за ту же госизмену, но совершенную до 24 февраля, меньше - от 12 до 15 лет лишения свободы.

Мобилизация украинцев на оккупированной территории

Правозащитники в Украине считают такие приговоры несоразмерными. "Наверное, так не должно быть, - комментирует для DW директор по адвокации общественной организации Zmina Алена Лунева. - Ведь государственная измена - это деяние с умыслом, когда человек понимает и хочет негативных последствий для Украины. Но если человек в принудительном порядке попал в армию РФ и не совершил других преступлений, в частности военных, не понятно, почему Украина не учитывает эти факты".

По мнению Луневой, следователи и прокуроры должны доказывать, что человек попал в армию противника добровольно, а не считать так по умолчанию. "В то же время нельзя говорить, что все принудительно мобилизованные должны быть освобождены от отбывания наказания, - добавляет правозащитница. - Потому что от принудительной мобилизации до момента попадания в плен может пройти несколько месяцев. И все это время человек воевал на стороне противника. Каждое дело нужно рассматривать индивидуально".

С началом полномасштабной войны в Украине число украинцев в рядах российской армии существенно выросло Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

В то же время, отвечая на запрос правозащитников, Офис генерального прокурора Украины заявил, что "в случае установления призыва лица по принуждению должен быть исключен состав преступления" по статьям, инкриминируемым воевавшим на стороне России украинцам. Об этом говорится в аналитическом отчете правозащитной коалиции "Украина. Пять утра", с которым ознакомилась DW. На практике происходит противоположное, уверяют правозащитники, которые проанализировали несколько десятков приговоров.

Принудительная мобилизация жителей оккупированных территорий является военным преступлением, и Украина ведет по этому поводу собственные расследования. В делах, которые рассматривают правоохранители Донецкой и Луганской областей, более 30 потерпевших - это принудительно мобилизованные украинцы, сдавшиеся в плен. Еще несколько производств расследует прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя.

Точной статистики по украинцам, мобилизованным на оккупированных территориях Донбасса, нет. "Но речь идет о тысячах, а возможно и о десятках тысяч людей, - в своем отчете отмечают представители правозащитной коалиции "Украина. Пять утра". - Согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, на оккупированных территориях планировали мобилизовать 26 тысяч человек. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 55 процентов мужчин в Луганской области были принудительно мобилизованы".

Показатели незаконного призыва в Крыму тоже не называют. Но осенью 2021 года Россия призвала на военную службу три тысячи крымчан, часть из которых впоследствии отправили на войну с Украиной.

Пленные украинцы не должны бояться суда в Украине

С обвинительным приговором в отношении своего подзащитного - украинца, мобилизованного в оккупационную армию, не согласился Павел Лысянский, основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа". По его словам, мужчина работал учителем в части Донбасса, оккупированной еще с 2014 года. "Он никогда не воевал, не принадлежал к незаконным вооруженным формированиям и политическим структурам. Начал работать учителем информатики еще при Украине, - уверяет Лисянский. - Чтобы получить украинское свидетельство о браке, в 2018 году вместе с женой выезжал в Мариуполь".

Некоторые украинцы служили на стороне "ДНР" и "ЛНР" еще до полномасштабного вторжения России в Украину Фото: Valentin Sprinchak/TASS/dpa/picture alliance

В оккупационную армию мужчину забрали накануне полномасштабного вторжения, 23 февраля. Вместе с другими мобилизованными отправили в Харьков. "Он никого не убил - по этому поводу его проверяли на полиграфе. Копал окопы в Харьковской области, потом сдался в плен", - говорит о подзащитном Лисянский.

Пленному инкриминировали госизмену. Защитник, привлеченный уже после окончания досудебного расследования, не соглашался с такой квалификацией. Он пытался доказать, что подзащитный был мобилизован принудительно и добивался переквалификации дела на участие в незаконных вооруженных формированиях. Тогда обвиняемый мог бы получить условный срок.

В отличие от большинства подобных дел, этот процесс растянулся на несколько месяцев. Однако в конце концов обвиняемый получил уже привычное наказание - 13 лет лишения свободы. Лисянский подал апелляцию на приговор. Но тем временем обвиняемого обменяли - без соответствующего постановления суда, что возмутило защитника.

"Мы видим практику - коллаборантов осуждают условно. А чем этот учитель отличается от чиновника, который присягнул на верность Украине, но сотрудничал с россиянами? - рассуждает Лисянский. - Я хотел добиться прецедента, который бы повлиял на то, чтобы мобилизованные на оккупированных территориях сдавались в плен. Если бы наказание было меньшим - такие мобилизованные чаще бы сдавались в плен". "Они не должны бояться уголовного преследования, - подводит итог Алена Лунева из общественной организации Zmina.

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