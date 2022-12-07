Российский солдат: Украину решили закидать нашими трупами

В Германии на немецком языке вышла книга Павла Филатьева "ZOV 56" - с цитатой в подзаголовке "Эта война - худшее, что могло произойти". Полное название в немецком варианте - "ZOV. Запрещенный рассказ. Российский десантник выложил все". Напечатало манускрипт гамбургское издательство Hoffmann und Campe . Книга вышла в твердой обложке и стоит 23 евро. Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительные цели и будут направлены на поддержку Украины, сообщили DW в издательстве.

Обложка книги, вышедшей на немецком языке Фото: Hoffmann und Campe Verlag/picture alliance/dpa

"Вы когда-нибудь слышали звук приближающегося к вам снаряда? - пишет Филатьев. - Если нет, то жаль. Это незабываемое ощущение - от вибрации и свиста воздуха, когда все внутренности переворачиваются, просто дух захватывает <...>". Павел Филатьев - родившийся под Волгоградом профессиональный российский военный. Теперь - бывший военный. Согласно его описанию *, в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка он оказался на территории Украины в конце февраля 2022 года - в первые дни российского вторжения на территорию соседнего государства: "Два месяца грязи, голода, холода, пота и ощущения присутствия рядом смерти".

Писать книгу о войне десантник начал в госпитале

За пару недель на передовой Филатьев заработал кератоконъюнктивит и был отправлен лечить глаза в госпиталь. Больше на фронт десантник не возвращался, зато решил подробно описать все, что с ним происходило на войне *, а также высказать свое мнение относительно причин вооруженного конфликта и в целом того, что происходит сегодня с Россией: "Жаль что не пускают репортеров к нам на передовую, из-за чего вся страна не может полюбоваться на десантников, заросших, немытых, грязных, худых и озлобленных<...>".

"Половина моих ребят переодевались и ходили в украинской форме, потому что она более качественная и удобная, либо своя была изношена, а наша великая страна не способна одеть, оснастить и накормить собственную армию, - пишет военный. - Например, я с самого начала не имел комплекта "Ратник" и пересекал границу, даже не имея спального мешка. Через неделю ребята подогнали старый, не командиры выдали, прошу заметить <...> в последствии я узнал, что от сна на замерзшей земле, дефицита воды и еды в совокупности с нагрузками я заработал остеохондроз всех отделов позвоночника, протрузии, грыжу в шее, секвестрированную грыжу в пояснице и непонятные боли в суставах ног".

Павел Филатьев Фото: Privat/picture alliance/dpa

Сначала отдельные куски текста Филатьев запостил в соцсети "ВКонтакте", потом книга целиком была опубликована онлайн - и с тех пор курсирует по разным сайтам. Затем Павел Филатьев, как сообщали СМИ, при помощи правозащитников покинул Россию, где ему грозит уголовное преследование. Теперь книга, написанная бывшим российским военнослужащим, живущим во Франции, вышла на нескольких языках.

"Война и мир" на современный лад

"... это просто ужас, очнитесь, мы ведь люди, мы православные, мы не разные, мы не враги, нас стравили, как псов на арене, и мы, почувствовав кровь, не можем остановиться! Где все эти чертовы христианские церкви!" - в тексте, переполненном эмоциями, автор поднимает самые разные проблемы. Переживая за, по его мнению, катастрофическое положение в российской армии, он с болью вспоминает своего в 52 года умершего отца - профессионального военного, потерявшего здоровье в Югославии и Чечне, которому государство не в состоянии было вовремя оказать медицинскую помощь.

"Я не вижу в окопах детей Скобеевой, Соловьева, Киселева, Рогозина, Лаврова, Медведева, зато постоянно слышу от них призывы убивать. Сын какого депутата Думы находится на войне? - задается вопросом Филатьев. - Их дети более талантливые и умные, чем дети рабочих и крестьян? Или родители не желают им такой судьбы, как у нас, когда многие едут туда, потому что это хоть какой-то шанс заработать. Вокруг полно стариков и больных, а мы развязываем войну, на которой гибнут молодые и здоровые мужчины <...>".

"Нам не нужна империя, нам всем нужна нормальная, свободная, справедливая, современная страна. Где можно жить, развиваться, трудиться и любить, - уверен автор книги. - Я верю в бога, но не вижу бога в нашей церкви, благословляющей нас на убийство православных братьев наших. Я не хочу быть Кочубеем, я хочу быть Пересветом. В моем понимании, воспитании, совести и сердце есть обоснование убийству, лишь если я спасаю свою жизнь <...> или защищаю свою землю от захватчика".

Филатьев критикует и тех, кто за войну, и тех, кто против нее

"Одни орут, что им стыдно быть русскими, и ноют об этом на весь мир, сидя в уюте и тепле. Стыдно быть русским? Так убейся, урод! Стыдно из-за войны? Так иди и добивайся от властей окончания войны! - пишет Павел Филатьев. - Другие орут о том, что мы великая страна и весь мир хочет нас уничтожить, но при этом делать ничего для нее они не хотят, они не хотят быть гражданами своей страны, не хотят влиять на политику внутри нее, не хотят ничего, клея эти Z на стекло своего импортного авто. Ты решил, что внес свой вклад в победу? Собирайся и беги на фронт, урод, только перед этим вспомни, что говорили наши предки, а они поднимали тост не только "за победу" но и такой, как "лишь бы не было войны"...

Книгу, которая завершается словами на немецком и на русском "NEIN ZUM KRIEG! НЕТ ВОЙНЕ!", в Германии назвали "публицистической сенсацией".

* В настоящее время у редакции нет возможности перепроверить факты и сведения, упоминаемые автором в книге.