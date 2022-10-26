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Буква Z стала символом российской агрессии против УкраиныФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Правосудие и законГермания

В ФРГ оштрафовали мужчину на 4000 евро за букву Z на машине

Жан Рофе
25 мин. назад

Водитель, разместивший на заднем стекле своего автомобиля символ Z, приговорен к штрафу в 4000 евро. Суд в Гамбурге счел это поддержкой войны в Украине.

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В Германии приговорили к крупному денежному штрафу мужчину за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля букву Z, считающуюся символом поддержки войны, развязанной Россией против Украины. Административный суд в Гамбурге во вторник, 25 октября, признал 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4000 евро, сообщил пресс-секретарь суда.

По его словам, в ходе судебного разбирательства ответчик не отрицал, что еще в марте, примерно спустя месяц после начала российского вторжения в Украину, закрепил на своем автомобиле белый лист формата А4 с синей буквой Z. "По мнению суда, в этом заключается проявление солидарности с Россией и одобрение войны в Украине", - добавил он далее.

После российского вторжения в Украину буква Z, наряду с буквой V, фактически стала официальной символикой российской "спецоперации". Сначала эти буквы были замечены на российской военной технике, а затем власти и официальная пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z.

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