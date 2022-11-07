Что Украине делать с уничтоженной военной техникой РФ

Отступая, российская армия оставляет в Украине тысячи танков, бронемашин и другой военной техники. Ее разбирают на металлолом, создают художественные объекты и в конце концов планируют утилизировать.

С самого начала войны генеральный штаб Вооруженных сил Украины ежедневно отчитывается о потерях российской военной техники: по состоянию на 7 ноября, речь идет о 2771 танке, 5630 бронемашинах, 4199 автомобилях, 1782 артиллерийских системах и еще сотнях установок противовоздушной обороны, залпового огня, самолетов.

Независимым исследователям из европейского интернет-проекта Oryx по фотографиям и видео из открытых источников удалось идентифицировать около 7600 объектов, треть этой техники захвачена украинскими военными почти в неповрежденном состоянии. Особенно после контрнаступления на Харьковщине РФ называют едва ли не главным поставщиком танков украинской армии. Большинство же вооружения уничтожено безвозвратно, исследователи Oryx насчитали таких 4647 единиц.

Остатки разбитых танков - лом специального назначения

Учет оставленной российской армией техники должны проводить местные военные администрации, которые передают информацию командованию сил логистики ВСУ, поясняет DW собеседник в министерстве обороны. "На места выезжают специальные подразделения - за глаза их называют "каннибалами", они проверяют обломки, снимают то, что пригодится для ремонта украинской техники", - рассказывает он. Остатки разбитых танков, САУ и БМП месяцами остаются на дорогах и полях Украины, порастая ржавчиной и цветами. Военные называют едва ли не единственный понятный им способ их дальнейшего использования - быть мишенями на артиллерийских или танковых полигонах. Но туда их еще нужно транспортировать.

Фото в сгоревшем российском танке, Чернигов, июнь 2022 года Фото: Instagram/@senykstas

Со времен весеннего контрнаступления ВСУ в Киевской области потенциал разбитой техники изучают и на украинском металлургическом рынке. Еще в апреле украинский Forbes оценивал ее тогдашнюю стоимость в качестве металлолома в 45 миллионов долларов. С тех пор, как сообщается, потери российской техники выросли втрое.

Однако украинские торговцы металлоломом дают сгоревшим танкам значительно более скромную оценку. В первую очередь, из-за особенностей бронированных сплавов, которые из-за своих характеристик малопригодны для дальнейшей переплавки на металлургических предприятиях. "Броня делается из высоколегированных марок стали, они имеют свои специальные свойства, например, более высокую температуру плавления, но более низкую ковкость - их использование в "большой металлургии" невозможно. Фактически, танковую броню можно переплавить только на такую ​​же танковую броню, но наша военная промышленность сейчас фактически остановлена", - объясняет в разговоре с DW глава правления компании "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

Ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") жалуется на рыночную стагнацию: экспорт украинского металлолома в последние годы ограничен высокими таможенными ставками, а внутренний спрос с началом войны значительно упал из-за остановки металлургии. По данным ассоциации, производство стали в Украине за 9 месяцев 2022 сократилось на 66 процентов, а заготовка металлолома - на 73,5 процента до 830 тысяч тонн.

Выставка российской техники на Крещатике в Киеве, август 2022 года Фото: Igor Burdyga/DW

Художественная акция на разрушенном танке

С оценкой Макаренко согласны и на крупнейшем металлургическом предприятии Украины - комбинате ArcellorMittal Кривой Рог. "Комбинат полностью обеспечен металлоломом для производства стали. Запасы превышают 80 тысяч тонн, поэтому нет необходимости дополнительно использовать военную технику, которая к тому же не подходит для нашего производства", – рассказывает директор по корпоративным коммуникациям предприятия Владимир Гайдаш.

Тем временем в Кривом Роге уничтоженную российскую технику выставляют на осмотр в центре города. Как рассказал DW заместитель председателя горсовета Сергей Милютин, экспозиция пополняется после недавнего наступления ВСУ в Херсонской области, новые экспонаты будут официально переданы на баланс местного краеведческого музея. "Мы считаем, что это будет постоянная выставка: и до победы, и после", - говорит он.

Протокольное поручение по организации подобных выставок в разных городах, в том числе за рубежом, кабинет министров Украины выдал еще в апреле. Одной из первых в конце мая стала экспозиция на Михайловской площади в Киеве, которая стоит до сих пор. Примечательно, что именно здесь военная техника привлекла внимание охотников за металлоломом - в июле патрульные по горячим следам задержали троих мужчин, срезавших с экспонатов медную проволоку.

В Одессе к открытой в сентябре выставке уничтоженных танков и БМП приобщили художников - технику в разных стилях разрисовывали воспитанники детских художественных школ, студенты, их преподаватели и уличные художники. Местный граффити-коллектив LBWS, известный своими популярными изображениями патриотических котиков, использовал разрушенный танк для зловещей композиции "Русская смерть". "Это наша первая работа именно с таким военным контекстом. Вышло мрачно, но это передает сущность пребывания захватчиков на нашей территории. Конец для них ближе, чем кажется", - объясняет DW один из участников коллектива Игорь Матроскин.

"Русская смерть" в Одессе - работа коллектива LBWS Фото: Instagram/@lbws_168

По его мнению, подобные выставки выполняют двойную функцию: напоминают людям в тылу, что война не где-то далеко, а совсем рядом и одновременно десакрализируют вражеское оружие, показывая, что в неумелых руках оно превращается в кусок железа. Матроскин планирует и дальше работать с военными объектами и считает, что после войны подобные выставки не потеряют актуальности.

Утилизировать за рубежом?

Но сколько бы художников ни стремились превратить российское оружие в артобъекты, большую часть уничтоженной техники придется как-то утилизировать, ведь сейчас обломки несут вред инфраструктуре и экологии, считает руководитель "Интерпайпа Втормета" Валентин Макаренко. По его информации, у военных нет успешного опыта подобной утилизации, ведь в последние годы остатки вышедшей из строя украинской военной техники только накапливались на промышленных площадках и полигонах.

Собеседник DW в минобороны утверждает, что правительственный план, по которому вопрос утилизации уничтоженной техники будет возложен на его министерство, пока находится на стадии проекта.

Впрочем, по мнению Макаренко, государство вряд ли захочет брать на себя расходы по переработке сгоревших танков. "На этот процесс следовало бы искать целевую международную помощь, ведь у европейских перерабатывающих предприятий есть соответствующие технологии и опыт", - рассуждает он. В ассоциации "УАВтормет" при этом считают, что потребности в утилизации бронетехники могли бы подтолкнуть украинские власти для снятия барьеров для экспорта металлолома.

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