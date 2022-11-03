Британская разведка: Россия пользуется танками из Беларуси

По данным Минобороны Великобритании, РФ в октябре теряла в боях с Украиной до 40 единиц бронетехники ежедневно и в итоге обратилась к белорусским резервам за танками и БМП.

В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сотню танков и боевых машин пехоты (БМП) из запасов белорусской армии. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Минобороны Великобритании, публикуя ежедневную сводку о войне России с Украиной.

Как передают британские разведчики, бронетанковые части и артиллерия "занимают центральное место" в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.

По данным ведомства, российские солдаты вынуждены использовать старые БМП: похоже, бойцы этим разочарованы и называют их консервными банками. Несколько недель назад в Лондоне отмечали, что снаряжение и боеприпасы армии РФ на исходе.

Беларусь и война в Украине

В октябре президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным развернуть региональную группировку союзных войск. Через несколько дней в РБ на фоне "явной угрозы со стороны Киева" ввели режим повышенной террористической опасности. Европарламент считает Лукашенко полноправным соучастником российской агрессии. Украинские военные обратились к белорусам с призывом не участвовать в боевых действиях.

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