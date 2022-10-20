Европарламент считает Лукашенко соучастником войны в Украине

Евродепутаты возмущены ролью режима Лукашенко в войне, развязанной РФ, и грозят Минску новыми санкциями, если белорусская армия нападет на Украину. DW - о дебатах в Европарламенте.

Последние заявления Александра Лукашенко о развертывании региональной группировки войск Союзного государства в Беларуси и о проверке боеготовности белорусских ВС в Брюсселе восприняли как верный знак того, что Минск собирается начать военное наступление на Украину. Поэтому в Европарламенте призывают подготовить в отношении режима Александра Лукашенко новый пакет жестких санкций, который незамедлительно введут в действие, если белорусские власти начнут вторжение в Украину.

В Европарламенте не сомневаются, что Беларусь принимает участие в агрессивной войне против Украины, развязанной Россией, и потому считают, что представители белорусских властей должны нести ответственность за свою причастность к военным преступлениям. Обо всем этом шла речь во время дебатов "Активная роль режима Лукашенко в войне против Украины", состоявшихся в среду, 19 октября, во время сессионного заседания Европарламента в Страсбурге.

В дебатах принял участие еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, который пообещал, что решение Минска "еще больше втянуться в войну натолкнется на новые жесткие ограничительные меры".

"Лукашенко подыгрывает Путину, чтобы сохранить власть"

Действия Александра Лукашенко уже не первый раз становятся объектом для острой критики евродепутатов, но во время нынешних дебатов эмоции в сессионном зале зашкаливали. "Слуга Путина", "лжец", "узурпатор", "марионетка кремлевского кукловода" - это лишь некоторые из эпитетов, прозвучавших в адрес белорусского правителя в ходе выступлений парламентариев. Почти каждый оратор завершал свою речь словами: "Слава Украине! Жыве Беларусь!".

"Два военных преступника - Путин и Лукашенко - держат в заложниках свои народы. Лукашенко отдал суверенитет Беларуси России и помогает вести войну против Украины", - заявила литовский депутат от Европейской народной партии (ЕНП) Раса Юкнявичене.

Виола фон Крамон-Таубадель Фото: Imago Images/H. Jelinek

Лукашенко стал соучастником войны в Украине, превратив свою страну в "мост для российской армии", считает польский депутат от группы консерваторов Анна Фотыга. По ее словам, белорусский правитель "дал согласие на запуск более 700 ракет и большого количества дронов по украинской территории".

Представительница Германии от группы "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) добавила, что Лукашенко "подвергает репрессиям собственный народ и подыгрывает Путину, чтобы сохранить свою власть". "Лукашенко - хронический лжец. Два года назад он убеждал, что не фальсифицировал выборы, а теперь говорит, что не принимает участия в войне и лишь печется о благосостоянии народа. Но все это ложь", - подчеркнула фон Крамон-Таубадель. Она уверена, что Путина и Лукашенко постигнет общая участь: они "предстанут перед одним и тем же судом, и чем раньше, тем лучше".

Новые санкции последуют незамедлительно

Пятрас Ауштрявичюс Фото: DW/A. Boguslawskaja

Все выступавшие обращались к Еврокомиссии с призывом срочно разработать новый пакет санкций против Минска. "Надо помочь Украине защитить себя от нападения с территории Беларуси. И мы должны подготовить пакет санкций, чтобы обрушить его на режим Лукашенко, как только сапог белорусского солдата переступит границу Украины", - отметил нидерландский депутат от группы социалистов Тейс Рутен.

А литовский депутат от группы либералов Пятрас Ауштрявичюс предложил странам-членам ЕС отозвать своих дипломатов из Минска и выслать белорусских дипломатов из европейских столиц: "Мы не должны позволять, чтобы люди, причастные к нарушениям прав человека и военным преступлениям, прикрывались дипломатическим иммунитетом".

"Белорусы не хотят воевать ради российских интересов"

В тоже время евродепутаты призвали четко различать режим Лукашенко и белорусский народ. "Лукашенко - это слуга Путина, и его зависимость от России очень сильна, но он скрывает, что большинство белорусов выступают против войны с Украиной и не хотят воевать с украинцам ради российских интересов", - указала депутат от Чехии из ЕНП Михаэла Шойдрова.

А Раса Юкнявичене напомнила о белорусском батальоне Кастуся Калиновского, который сражается на стороне Украины, и о белорусских волонтерах, помогающих украинцам, отметив, что "это и является проявлением настоящей воли народа Беларуси". Она также призвала ЕС формализовать отношения с белорусской оппозицией под руководством Светланы Тихановской. "Демократическая Беларусь - реальность, но сначала мы должны помочь Украине выиграть эту войну", - подвела итог Юкнявичене.

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