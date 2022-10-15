В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными

Прибывающие военнослужащие РФ войдут в состав региональной группы войск. Беларусь и РФ развернут региональную группировку из-за обострения обстановки на западных границах Союзного государства, заявили в Минске.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, сообщило министерство обороны в Минске в субботу, 15 октября. Сколько именно российских солдат прибыли в Беларусь, в военном ведомстве не уточнили.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 10 октября сообщил о создании вместе с Россией совместного контингента войск в связи, как было заявлено, с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. Накануне в Беларуси был введен режим повышенной террористической опасности.

В Украине и на Западе не исключают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины.

Плацдарм для нападения на Украину

Россия уже использовала Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину в самом начале войны и в настоящее время наносит с ее территории ракетные удары по Украине. Западные эксперты отмечают, что вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России маловероятно, поскольку это может подорвать власть Лукашенко.

В то же время создание российско-белорусской группировки войск вынуждает Украину держать часть солдат на границе с Беларусью вместо того, чтобы задействовать их в Донбассе и на южном фронте.

В среде белорусской оппозиции курсирует информация о том, что на территории Беларуси в ближайшие месяцы может быть размещено 120 тысяч российских солдат, а численность белорусской армии увеличена с 45 тысяч до ста тысяч военнослужащих. Официальных подтверждений этой информации нет.

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