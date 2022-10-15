  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Фото из архива: российские военные во время совместных учений в Беларуси, 2021 год
Фото из архива: российские военные во время совместных учений в Беларуси, 2021 годФото: Vitaly Nevar/REUTERS
ПолитикаБеларусь

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Прибывающие военнослужащие РФ войдут в состав региональной группы войск. Беларусь и РФ развернут региональную группировку из-за обострения обстановки на западных границах Союзного государства, заявили в Минске.

https://www.dw.com/ru/v-belarus-pribyli-pervye-eselony-s-rossijskimi-voennymi/a-63451557

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, сообщило министерство обороны в Минске в субботу, 15 октября. Сколько именно российских солдат прибыли в Беларусь, в военном ведомстве не уточнили.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 10 октября сообщил о создании вместе с Россией совместного контингента войск в связи, как было заявлено, с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. Накануне в Беларуси был введен режим повышенной террористической опасности.

В Украине и на Западе не исключают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины.

Плацдарм для нападения на Украину

Россия уже использовала Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину в самом начале войны и в настоящее время наносит с ее территории ракетные удары по Украине. Западные эксперты отмечают, что вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России маловероятно, поскольку это может подорвать власть Лукашенко.

В то же время создание российско-белорусской группировки войск вынуждает Украину держать часть солдат на границе с Беларусью вместо того, чтобы задействовать их в Донбассе и на южном фронте.

В среде белорусской оппозиции курсирует информация о том, что на территории Беларуси в ближайшие месяцы может быть размещено 120 тысяч российских солдат, а численность белорусской армии увеличена с 45 тысяч до ста тысяч военнослужащих. Официальных подтверждений этой информации нет.

Смотрите также:

Беларусь готовят к войне?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Втянет ли российский президент Беларусь в свою войну? О чем договорились Лукашенко с Путиным в Сочи? Может ли нынешняя ситуация дать шанс оппозиции, и к чему готовиться белорусам?
Политика
30 сентября 2022 г.
44:10 мин.
external

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

9 августа исполняется два года с начала массовых мирных протестов после фальсификации выборов в Беларуси. За это время Лукашенко не только выдавил оппозицию из страны и полностью зачистил гражданское общество, но и ввязался в войну России против Украины. Смириться с режимом Лукашенко или бороться? Возможна ли новая Беларусь за пределами страны?
Политика
5 августа 2022 г.
44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

"Вас приветствует Херсонская область" - дорожный знак на границе региона на украинском

Стремоусов: ВСУ начали наступление в Херсонской области

Конфликты
19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
17 ч. назад
Карикатура - "основатель компании SpaceX, предоставляющей сервис Starlink, Элон Маск" убегает по поверхности Земли от летящих к нему из космоса спутников-ноутбуков.

Маск не хочет финансировать Starlink для Украины. Почему?

Маск не хочет финансировать Starlink для Украины. Почему?

Политика
22 ч. назад
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
10 ч. назад
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
11 ч. назад
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
16 ч. назад
Сотрудник крупнейшего немецкого газохранилища Rehden считывает показатели датчиков

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Экономика и бизнес
22 ч. назад
На главную страницу