Павел Латушко: "Следующий этап - мобилизация в Беларуси"

В интервью DW оппозиционный политик рассказал о российских войсках в РБ и ультиматуме для Лукашенко.

Представитель переходного кабинета оппозиции Павел Латушко в программе "DW Новости Шоу" рассказал, что думает о целях совместной группировки Беларуси и Россиии скрытой мобилизации в Беларуси.

Deutsche Welle: Павел Павлович, власти Беларуси объявили о формировании совместной российско-белорусской группировки войск. Что вы думаете по этому поводу?

Павел Латушко: Нам было известно, что планируется формирование большой группировки войск РФ на территории Беларуси. Наши источники говорят о количестве до 120 000 человек, не одномоментно, а к концу февраля 2023 года.

Решение Лукашенко о формировании совместной группировки войск основано на договоре так называемого Союзного государства: "нам угрожают Украина, Польша, Литва, НАТО - и мы обратились к нашему союзнику РФ". Но это легенда, которая обосновывает цель - необходимость ввести российские войска на территорию Беларуси.

Следующим этапом будет мобилизация в Беларуси, хотя Лукашенко не допускает этого слова. По нашим сведениям, военкоматы уже составляют списки, разосланы запросы про военнообязанных на госпредприятия, в медучреждения. Лукашенко будет называть это "срочные сборы", а не мобилизация.

Первая цель всего этого - создание для Украины угрозы повторного наступления с севера. Вторая цель - осуществление этого наступления. Сегодня мы говорим о реализации первой фазы, создания угрозы для Украины, чтобы сконцентрировать ВСУ вдоль границы с Беларусью.

"Сегодня еще есть дипломатические инструменты"

- А что этому может противопоставить Украина и белорусская оппозиция? Некоторые говорили, что, как только Беларусь выставит войска вдоль границы, может быть нанесен удар HIMARS, и вся группировка может быть уничтожена. Но, с другой стороны, Лукашенко говорит, что "только если по нам ударят, вступим в войну".

- Нахождение российских войск в Беларуси, во-первых, замедлит победу Украины, во-вторых, приведет к втягиванию Беларуси в войну и, в-третьих, приведет к подтверждению статуса Беларуси как оккупированного государства. Я слабо себе представляю, что после этого российские войска выйдут с территории Беларуси.

Мне кажется, сегодня еще есть дипломатические инструменты, необходимо выставить Лукашенко жесткий ультиматум. Ему должен быть доведен по линии Вашингтона, Лондона, Брюсселя четкий месседж, что он будет привлечен к международной уголовной ответственности как военный преступник за агрессию против Украины. Он очень боится повторения судьбы Милошевича, Хусейна. Повлияет ли ультиматум? Я скорее пессимист, но нужно использовать все инструменты. Если этого не удастся, то у Украины есть право не допустить повторения Бучи, Ирпеня и наступления на Киев с территории Беларуси.

- Белорусский политолог Валерий Карбалевич сказал, что по поводу участия в войне в Украине есть консенсус в белорусском обществе: белорусы не хотят участвовать в этой войне.

- Я соглашусь с Карбалевичем. Но я рассматриваю ситуацию, что происходит накопление военной группировки Вооруженных сил РФ на границе Беларуси. И Украина, чтобы не допустить вхождения войск на свою территорию, производит упреждающие удары. На что она имеет право, к сожалению моему как белоруса, в рамках международного права. Лукашенко сам признал, что он участник войны, фактически дал Беларуси статус страны-агрессора.

Если Украина наносит эти удары, то может быть разная трактовка внутри белорусского общества. Пропагандисты режима сейчас активно работают, готовят информационное поле. Секретариату Совбеза, Министерству обороны дано указание выезжать на предприятия, встречаться с коллективами, объяснять, что на нас планируют напасть.

В белорусском обществе на сегодняшний день от 85 до 90% против участия Вооруженных сил Беларуси в войне в Украине. Но пропаганда работает. Сейчас поедут "комиссары" убеждать людей. Помните мем про "откуда на Беларусь готовилось нападение"? Лукашенко повторяет всю эту историю.

"Исторически белорусы не равно русские"

- Европа довольно жестко относится к тем, кто пытается бежать, в том числе от мобилизации. Возникают разговоры, что неплохо бы и к белорусам применить те же санкции. Как вы к этому относитесь?

- Это было бы несправедливо и нелогично, потому что в августе 2020 года белорусы выступили против режима Лукашенко и не изменили своего отношения. В Беларуси большинство против Лукашенко, а в России большинство, по доступным нам соцопросам, за Путина. В Беларуси абсолютное большинство против войны в Украине. В России большинство – за. Это фактически два разных общества.

Нужно понять, что и исторически белорусы не равно русские. Белорусы - это часть европейского культурного и исторического пространства. У нас иная ментальность, превалируют европейские ценности. Для большинства белорусов победа Украины в войне является важнейшим фактором, который создает для нас возможность победить режим Лукашенко, открывает возможности для Беларуси. Откроет ли это для России? Это вопрос к россиянам.

Поэтому трактовать одинаково белорусов и россиян абсолютно неправильно. Это было бы предательство всех белорусов, которые сражаются за Украину, выступают за победу Украины и сражаются против диктатора Лукашенко.

- Свидетельствует ли поведение Лукашенко о том, что Беларусь сейчас можно рассматривать как страну, оккупированную или частично оккупированную Россией?

- Лукашенко является полной марионеткой Кремля. Он фактически утратил рычаги управления над важными сферами, над военным управлением, потому что приказы отдаются из Москвы.

Сегодня нахождение российских войск на территории Беларуси и увеличение группировки российских войск означает де-факто и де-юре оккупацию. Об этом, кстати, говорили официальные представители Киева, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис.

Я думаю, что Беларусь может оказаться подарком на столе Путина к следующим выборам, если он сможет принять участие в этих выборах. Беларусь как независимое государство самостоятельно перестанет существовать. Это стратегическая цель Кремля. Мы это четко понимаем и понимаем все вызовы.

Белорусы за рубежом думают, как вернуться домой

- Значит ли это, что та борьба, которую ведет белорусская оппозиция, частью которой вы являетесь, теперь приобретает национально-освободительной характер?

- Да, поэтому мы говорили о том, что нам важно создавать национально-освободительное движение в Беларуси, и элементы этого национально-освободительного движения уже налицо.

Антивоенные протесты в Германии. Мюнхен, 24 февраля 2022 года Фото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Это белорусские воинские подразделения, сражающиеся сегодня в Украине. Для них целью является восстановление территориальной целостности Украины, но впереди, как они сами говорят публично, освобождение Беларуси.

Это те белорусы, которые находятся за рубежом, которые тоже думают о том, как вернуться в Беларусь.

Это план "Перамога", который создан в рамках подпольного движения внутри Беларуси, это работа с государственными чиновниками. То есть это широкое движение, целью которой является защита независимости нашей страны, национального самосознания, нашей культуры, нашего языка, который сейчас находится под серьезным давлением со стороны восточного соседа. Мы не имеем иллюзий, у Кремля есть планы сделать из Беларуси часть русского мира. Абсолютное большинство белорусов не хочет этого и будет сопротивляться. Это, конечно, и для нас сверхзадача. Но мы это делаем и будем делать, у нас нет другого выбора.

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