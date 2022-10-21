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Белорусский город Малорита на границе с УкраинойФото: Ales Petrowitsch/DW
ПолитикаБеларусь

Украинские военные призвали белорусов не вступать в войну

Анна Мельникова
54 мин. назад

"Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси", - говорится в обращении, опубликованном Генштабом ВСУ. Белорусов призывают не поддерживать российскую агрессию.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилось на русском языке "к населению и личному составу Вооруженных сил Беларуси" с призывом не вступать в войну, развязанную Россией против соседней страны. "Ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью", - говорится в видеоролике, опубликованном на странице ВСУ в соцсети Facebook в пятницу, 21 октября.

Авторы обращения напомнили, что украинцы и белорусы на протяжении многих лет оставались добрыми соседями, поддерживали друг друга и боролись против общих врагов. Однако сегодня правитель Беларуси Александр Лукашенко "готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью", говорит диктор на фоне кадров с президентами Союзного государства и съемок военных действий.

В ролике также подчеркивается, что Украина никогда не угрожала Беларуси и "ни разу не ответила" на удары, наносимые с белорусской территории. Лукашенко заявляет об угрозах и готовности к превентивным действиям - этим он пытается "прикрыть" возможное вступление Беларуси в войну против Украины. Приказ наступать получит союзная группировка, уверены в ВСУ. "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины", - предупреждает диктор.

"Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть", - говорится в обращении. Если же белорусских солдат переправят через границу насильно, командование ВСУ предлагает им не применять оружие и сдаваться, тогда по ним "никто стрелять не будет".

Останутся ли белорусы и украинцы в хороших отношениях в будущем, "зависит не от Лукашенко или Путина, это зависит от каждого из вас", подчеркивается в послании.

МИД Украины называет провокациями утверждения белорусских властей о якобы готовящемся ударе по территории Беларуси и призывает Минск "перестать выполнять прихоти Кремля". Александр Лукашенко тем не менее продолжил развертывать совместную с Россией группировку войск и вскоре объявил в стране режим повышенной террористической опасности. По версии КГБ Беларуси, нападение ожидается на приграничный белорусский город Малорита. Европарламент считает Лукашенко полноправным соучастником войны против Украины.

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