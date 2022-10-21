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Здание вокзала в Малорите
Здание вокзала в МалоритеФото: Ales Petrowitsch/DW
КонфликтыБеларусь

Ждут "боевиков" или своих военных? Что происходит в Малорите

Алесь Петрович
1 ч. назад

Чем живет приграничный город Малорита в Брестской области, на который, по версии белорусских спецслужб, в ближайшее время "готовится нападение со стороны Украины". Репортаж DW.

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Небольшой белорусский районный центр Малорита, в котором проживает около 12 тысяч человек, неожиданно оказался в центре внимания после заявления председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля, сообщившего о планах "боевиков" проникнуть в город с территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что "Украина не планировала, не планирует военные меры против Беларуси". По словам Зеленского, "Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране".

Глава КГБ - о "вторжении" на малоритском направлении

Несмотря на это, глава белорусских спецслужб 17 октября на встрече руководителей силовых ведомств страны с трудовым коллективом Минского тракторного завода рассказал о том, что в стране "увеличиваются риски интервенции из-за границы". По словам Ивана Тертеля, белорусские власти обеспокоены "созданием незаконных вооруженных формирований на территории Украины, Польши и Литвы, а также в Чехии и в некоторых других государствах". 

"Группировка в составе от 100 до 300 боевиков с современным вооружением, по их планам, должна будет захватить близлежащий населенный пункт, желательно райцентр. Затем к ним присоединятся наемники из других стран под предлогом добровольцев из Украины. Постепенно, нанося потери нашим правоохранителям, они будут продвигаться к Минску", - рассказывал глава КГБ рабочим тракторного завода.

Еще недавно в Украину попадали "лесными тропами"

Сами жители Малориты, с которыми пообщался DW, скептично воспринимают версию руководителя белорусских спецслужб о "готовящемся нападении" и больше переживают, что нынешняя война в Украине надолго (а может - и навсегда) поменяет уклад жизни их городка.

"Если по автомобильной дороге, то до пограничного перехода с Украиной от нас будет 17 километров, а напрямую через леса - еще ближе. Но теперь ни легально, ни лесными тропами границу не пересечешь", - говорит малоритский пенсионер Петр.

Малорита - город в украинско-белорусском приграничье
Малорита - город в украинско-белорусском приграничье Фото: Ales Petrowitsch/DW

Он вспоминает, что еще пару лет назад белорусско-украинская граница вне пунктов пропуска активно использовалась контрабандистами и теми, кто, в силу разных причин, решил нелегально пересечь кордон.

"Не скажу, что граница представляла собой проходной двор, но особых заграждений не было, и знающие люди могли без проблем попасть на украинскую территорию и вернуться обратно", - отмечает Петр. По его словам,"лесной маршрут" бы популярным в период ограничений на вывоз мяса и сельхозпродукции. Причем, обычно нарушителям грозил только штраф, поэтому заниматься контрабандой считалось прибыльным делом.

"В приграничных селах были свои проводники, которые тоже могли заработать, если помогали тем, кому надо попасть на чужую территорию без пограничного контроля. Конечно, это происходило не массово, но спрос на такую услугу в Малорите существовал", - добавляет Петр.  

"Остались контакты в Украине, но теперь звонить - такая боль..."     

Еще одна жительница этого приграничного города, просившая не упоминать ее имени, рассказала, что "в Малоритском районе нет ни особых достопримечательностей, чтобы завлечь туристов, ни крупных предприятий, которые бы давали рабочие места. Поэтому, если не считать сбор грибов и ягод, для многих доходы были связаны с приграничной торговлей".

Здание горадминистрации в Малорите
Здание горадминистрации в Малорите Фото: Ales Petrowitsch/DW

Женщина вспоминает, что поездки за покупками на рынки в близлежащие украинские города и села были регулярными (иногда - каждую неделю) и на этом белорусы могли сэкономить: "Дизель-поезда из Бреста до украинской станции Заболотье по субботам, когда на местном базаре был основной торговый день, ездили переполненными. Много было автобусов до Ратно и Ковеля, а дальше можно было пересаживаться на поезд в Одессу - очень популярный и бюджетный вариант съездить на море".

По роду своей деятельности этой жительнице Малориты приходилось общаться и с украинскими чиновниками из приграничных администраций. "Частно обменивались делегациями: ездили наши учителя, творческие коллективы. Остались контакты с коллегами в Украине, но теперь даже позвонить им и узнать, как дела - это такая боль... Просто в голове не укладывается, что мы натворили и как сможем восстановить отношения с соседями…", - не скрывает своих эмоций женщина.    

К блокпостам привыкли, а в лесах есть мины

В самой Малорите явных признаков напряженности не ощущается и версию про "боевиков", якобы готовых пробраться с Украины и захватить город, в народе особо не обсуждают. Зато местные жители рассказывают, что к присутствию военных возле границы стали уже привыкать: еще минувшим летом на дорогах появились блокпосты, а людей предупредили, что в лесах территория может быть заминирована. Что действительно настораживает, так это активность представителей армейских структур, которые посещают дома сельчан в Малоритском районе.

На улицах Малориты
На улицах МалоритыФото: Ales Petrowitsch/DW

"Не знаю, приходят из военкомата или других армейских структур, но у моих знакомых, которые принимали этих гостей, сложилось впечатление, что изучается возможность размещения военных по домам в случае необходимости", - рассказывает житель райцентра Петр.

Кстати, на приграничной территории у сельчан получается "ловить" украинские телеканалы и узнавать новости о происходящем в этой стране, что называется, из первых уст. "Даже если не веришь во всё, что говорят, то хотя бы сравниваешь, как о войне рассказывают в Украине и на белорусском телевидении: разница очень заметная", - отмечает мужчина из Малориты.

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