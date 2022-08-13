Мины и блокпосты: что изменилось в украинско-белорусском приграничье

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В Малорите, что в 17 км от границы с Украиной, активно развивалась приграничная торговля и транзит. Многие жители Украины приезжали на работу в Беларусь, а белорусы ездили за товаром в Украину. Что же происходит сейчас?
Город Малорита в Брестской области, в котором проживает более 12 тысяч человек, - самый дальний райцентр от белорусской столицы. Зато граница с Украиной здесь расположена совсем близко: по трассе расстояние до нее составляет около 17 километров. Однако теперь КПП в Малоритском районе закрыт, также как и железнодорожная магистраль в направлении украинского Ковеля. Похоже, что поезда и автомобили возобновят свое движение через границу еще очень нескоро.
Люди в Малорите признаются, что приграничный и транзитный статус оказывал заметное влияние на жизнь их города и близлежащих деревень. "Крупных предприятий у нас нет, поэтому для многих жителей возможности заработка были связаны с границей. Кто-то перевозил людей в Украину и обратно, кто-то имел придорожные кафе, а большинство просто занималось торговлей: хватало товаров, покупая которые можно было сэкономить или выгодно перепродать", - рассказывает местная предпринимательница Галина.
По словам женщины, до пандемии коронавируса она обычно не менее двух раз в неделю ездила за покупками либо в ближайший украинский райцентр Ратно, либо до приграничной железнодорожной станции Заболотье. И если белорусов на соседней территории привлекала возможность экономного шопинга, то жители приграничных украинских сел приезжали в Малориту или Брест в том числе для трудоустройства.
Учительница из Малориты Наталья вспоминает, что приграничные связи еще совсем недавно активно поддерживались и на неформальном уровне. "Соседний украинский райцентр Ратно был побратимом Малориты, и в местном райисполкоме часто встречали гостей, но больше всего запомнились совместные праздники в парке на нейтральной полосе", - отмечает Наталья.
"Парк Дружбы" на белорусско-украинской границе появился еще в советские времена, но традиция отмечать здесь торжества сохранилась и после распада СССР, когда рядом обустроили пункт пропуска "Мокраны".
"Конечно, в новых условиях попасть в парк уже было не так просто - требовалось предупреждать об этом заранее и предъявлять паспорт, но совместные гуляния продолжались. Присутствовала даже какая-то экзотика, когда перекусить на празднике в парке можно было и за белорусские рубли, и за украинские гривны", - делится воспоминаниями Галина, которая и сама была активной участницей концертов и спортивных состязаний в те годы.
Традиция проводить праздники в "Парке Дружбы" прервалась из-за событий на Майдане в 2014 году, когда контроль при пересечении границы стал строже. Как отмечают местные жители, с тех пор уже чувствовалась напряженность у организаторов подобных мероприятий, что особенно было заметно в действиях белорусской стороны.
После президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко и представители подчиненных ему силовых структур не раз высказывались по поводу того, что через украинскую границу в Беларусь якобы попадало оружие и боеприпасы, предназначенные для свержения действующей власти.
Как поясняет на условиях анонимности житель Малориты, еще недавно имевший отношение к службе на границе, тогда же на украинском направлении стали появляться мобильные погранзаставы. "Одну из них открыли в конце 2021 года и в Малоритском районе, объясняя, что это нужно, чтобы бороться с нелегальной миграцией, наркотрафиком и другими преступлениями, которые влияют на обстановку на границе", - рассказывает собеседник DW.
После российского вторжения в Украину стала меняться и риторика белорусских властей в отношении ситуации в приграничье. В конце июня 2022 года побывавший в Малоритском районе командующий силами специальных операций Вооруженных сил РБ Вадим Денисенко признал, что теперь там обустроены не только мобильные погранзаставы: появились блокпосты и даже "минно-взрывные ограждения".
В свою очередь украинская сторона также заявляет, что территория в Волынской области, которая граничит с Беларусью, теперь заминирована. Граждан просят быть осторожным при посещении лесов и движении по обочинам дорог, обращая внимания на указатели "Опасно - мины!". Как поясняет командование местной бригады территориальной обороны, такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой вторжения с территории Беларуси.
В самой Малорите открыто высказывать свое отношение к нынешней ситуации в Украине многие люди остерегаются. Одной из тех, кто сделать это не побоялся, стала местная активистка Людмила Романович, которая в начале марта 2022 года отправила письмо на сайт администрации Александра Лукашенко. Женщина озвучила свое негативное отношение к развязанной Россией войне в Украине и выразила протест против возможного участия Беларуси в этих действиях, потребовав вывести с территории страны российские войска.
Вскоре Людмилу Романович задержали: в ее доме провели обыск, а 20 июня суд приговорил активистку к полутора годам лишения свободы по обвинению в "оскорблении президента Беларуси" (якобы в письме упоминалось слово "узурпатор"). В конце июля Брестский областной суд, рассмотрев жалобу жительницы Малориты, оставил приговор без изменений.
О поступке Людмилы Романович, которую в городе знают многие, местные жители высказываются в целом одобрительно, но признаются, что обескуражены реакцией властей. "Людмила - смелая женщина, давно в оппозиции, но чтобы так наказать человека за его мнение… Люди напуганы: ведь получается, что еще недавно на нейтральной полосе в парке вместе с украинцами праздники проводили, а теперь на границе появились мины, а высказывать недовольство нельзя", - рассуждает предпринимательница Галина.
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