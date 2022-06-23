Блокпосты и учения. Что происходит на границе Беларуси и Украины

О том, что вблизи белорусско-украинской границы теперь размещаются блокпосты, на этой неделе могли лично убедиться военные атташе зарубежных государств, аккредитованные при министерстве обороны Беларуси. Для них был организован визит в Малоритский район Брестской области, который граничит с Украиной. Как сообщили в Минобороны, поездка проводилась "с целью практического ознакомления иностранных военных дипломатов с задачами и действиями подразделений Вооруженных Сил в южных районах страны".

Зачем нужны блокпосты на границе с Украиной?

Как рассказал по итогам этой поездки журналистам командующий силами спецопераций (ССО) Вооруженных Сил РБ Вадим Денисенко, в частности, зарубежным атташе показали два блокпоста, обустроенных на двух автодорогах в направлении Украины. По словам Денисенко, службу на блокпостах несут представители трех ведомств - Госпогранкомитета, МВД и Минобороны.

"В случае возникновения непредвиденных обстоятельств свои задачи будут выполнять Вооруженные Силы", - объяснил командующий ССО, не уточняя, что понимается под такими "обстоятельствами". Он также отметил, что места для расположения блокпостов выбраны неслучайно. Учитывались особенностей местности: с одной стороны дороги - заболоченная территория, с другой - множество мелиоративных каналов.

"Противнику не удастся обойти блокпост: здесь также применяются, помимо инженерных, минно-взрывные ограждения. Мы не скрываем этого. При этом каждый блокпост поддерживают подразделения артиллерии, они оснащены системами ПВО и зенитными установками. В связи с последними событиями в распоряжении есть орудия для борьбы с дронами", - добавил Вадим Денисенко.

О том, что на границе с Украиной белорусские военные начали минировать территорию, неофициально было известно и ранее. Теперь эта информация подтверждена официально.

Мобилизация "по плану", а учения продолжаются

Как выяснилось, появление блокпостов и минно-взрывных ограждений - не единственная новость от министерства обороны Беларуси, касающаяся регионов, которые граничат с Украиной. С 22 июня проводится мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области, во время которого будут призываться военнообязанные запаса.

В белорусском военном ведомстве уверяют, что мобилизация носит плановый характер и никак не связана с нынешней ситуацией в Украине. Тем не менее уже объявлено, что "для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил спецопераций Вооруженных Сил". Под этими подразделениями подразумеваются бригады десантников и спецназа, в задачи которых входит контрдиверсионная деятельность и борьба с незаконными вооруженными формированиями.

Учения белорусских десантников в Бресте на реке Мухавец, май 2022 года

Кроме того, объявлено, что в Беларуси до 25 июня продлены военные учения, которые проходят сразу на тринадцати армейских полигонах, в том числе расположенных вблизи украинской границы. Похоже, в самой Украине внимательно наблюдают за учениями, отмечая, что угрозы нападения с белорусской территории остаются. Так, по словам главы Ровенской областной госадминистрации Виталия Коваля, в регионе продолжают укреплять границу с Беларусью, заменяя временные фортификационные сооружения на постоянные.

"Мы понимаем, что у белорусской армии нет ни боевого опыта, ни мотивации к наступлению. Но даже если это произойдет, задача прохождения через западное Полесье, то есть через Ровенщину, мегасложная. В первую очередь из-за рельефа: это непроходимые леса, болота, наличие 170 рек", - указал Коваль.

Украинцев зовут в белорусские леса, куда местным ходить нельзя

На фоне военных учений в приграничье и укрепления оборонительных рубежей странным выглядит решение официального Минска разрешить жителям близлежащих украинских сел, расположенных как раз в Ровенской области, пересекать границу, чтобы собирать грибы и ягоды на белорусской территории.

В Госпогранкомитете Беларуси признают, что, в отличие от прошлых лет, в 2022 году от украинской стороны не поступало запросов на упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области. Тем не менее в белорусском пограничном ведомстве заявили, что готовы уже с 1 июля пропускать украинцев, поскольку есть "прямая зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и дальнейшей реализации дикоросов, собранных на белорусской территории".

В ряде приграничных районов РБ до сих пор действует ограничение на посещение лесов

Каким образом можно будет воспользоваться этим предложением, остается непонятным: после начала российского вторжения в Украину там введен запрет на приближение к белорусской границе, а все пункты пропуска закрыты. Любопытно, что в самом Столинском районе до сих пор действует ограничение на посещение лесов, введенное еще 31 марта. Формальным основанием называется пожароопасная ситуация, однако местные жители такую версию не считают правдоподобной.

"Весна в этом году была холодная и никаких пожаров на наших болотах не наблюдалось", - пояснил житель деревни Ольманы Михаил. По его словам, сельчане однозначно связывают введенные ограничения с событиями в Украине и очень переживают, что из-за военных действий в этой стране могут возникнуть проблемы со сбором ягод в лесах и на болотах.

"Для нас черника, клюква - это живая валюта. На ягодах в деревне зарабатывали всегда, и если теперь мы лишимся такой возможности, то даже не представляю, как люди будут выкручиваться", - признался собеседник DW.

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