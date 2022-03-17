Взрывы или шум самолета? Что произошло в Брестской области

Поздним вечером 16 марта жители Барановичей, Лунинца, Столина и других городов и поселков на юге Беларуси слышали что-то похожее на взрывы. Чтобы попробовать понять, что это было, DW поговорила с местными жителями и очевидцами.

Все дело в самолете?

Первые сообщения в социальных сетях и мессенджерах стали появляться примерно в 23 часа по белорусскому времени 16 марта. Люди жаловались на невероятный шум, а в домах тряслись окна.

Особенно много сообщений приходило от жителей города Барановичи в Брестской области. Именно в этом городе дислоцируется 61-я истребительная авиационная база. Как утверждает украинская сторона, с момента вторжения российских войск в том числе с этой авиабазы осуществляются налеты авиации РФ в направлении Украины.

Встревоженные жители райцентра Ганцевичи, расположенного недалеко от Барановичей, позвонили в местный отдел по чрезвычайным ситуациям. По телефону их просили не переживать, поскольку "ничего не произошло: это просто, наверное, самолет проходил звуковой барьер".

Днем 17 марта прокомментировала ситуацию для государственных СМИ информационная служба 61-й истребительной авиабазы. Там заявили, что "никаких атак на Беларусь не совершалось, а в рамках плановых полетов самолет Су-30СМ преодолел сверхзвуковую скорость, что и создало звуковой удар (субъективно он воспринимается как гром или звук от взрыва)".

В приграничье слышали взрывы

Однако в версию с самолетом верят далеко не все, поскольку оглушительные звуки были слышны не только в Барановичах и окрестностях. На невероятный шум обратили внимание и жители населенных пунктов на территории Брестской области, примыкающей к украинской границе.

Как рассказал житель агрогородка Парохонск в Пинском районе, поздним вечером 16 марта были слышны два очень сильных хлопка, похожих на взрывы, с интервалом примерно в две минуты. "Высоко в небе были видны два падающих горящих объекта в направлении границы с Украиной", - поделился очевидец.

В том, что речь идет именно о взрывах, убежден и мужчина, проживающий в агрогородке Бостынь Лунинецкого района. По его словам, взрывов было два - почти сразу один за другим. Похожими сообщениями делились и жители Столинского района, который граничит с Украиной.

Примерно в это же время глава украинского города Сарны Руслан Серпьянинов написал в социальных сетях, что в город попала ракета. Сарны расположены в Ровенской области и считаются важным железнодорожным узлом на границе Беларуси и Украины.

В Бресте тоже стреляют

16 марта стал беспокойным днем не только для белорусско-украинского пригриничья, но и для города Бреста, жители которого также жаловались на очень громкие звуки. Канонада была слышна даже на территории в двадцати километрах от города.

Как выяснилось, в этот день на полигоне возле Бреста одновременно проходили стрельбы с участием местной артиллерийской бригады и десантников. При этом председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, реагируя на звонки обеспокенных горожан, заявил, что стрельбы запланированы и будут продолжены до конца марта.

Один из жителей Бреста считает такие пояснения очень странными. "Даже ГАИ заранее предупреждает, если где-то перекрывают дорогу. А тут о якобы плановых стрельбах на полигоне люди узнают только после того, как несколько часов не знают, почему такой грохот в городе", - отмечает собеседник DW.

Официальных комментариев от министерства обороны РБ на будоражащие жителей Беларуси события в первой половине для 17 марта не было. В своем телеграм-канале армейское ведомство сопроводило видеоролик о стрельбах на полигне "Брестский" красноречивой подписью "Белорусские артиллеристы дают огня: на полигонах всегда громко!"

Тем временем, на фоне складывающейся ситуации после вторжения российских войск в Украину, люди стали интересоваться, где ближайшие бомбоубежища. Такие вопросы появляются в некоторых чатах городов Брестской области.

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