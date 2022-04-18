Армейские подразделения и запрет на поход в лес. Что происходит в белорусско-украинском приграничье

Присутствие армейских подразделений РФ в южных регионах Беларуси местные жители стали замечать с момента проведения совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость". А в некоторых районах Гомельской области - еще с начала 2022 года, когда шла подготовка к учениям. Что происходит в этих регионах сейчас – в репортаже DW.

Эхо российского присутствия в Беларуси

Как рассказала жительница Мозыря, теперь людей в форме в городе можно увидеть не часто. "Не сравнить с тем, что было в феврале или марте, когда их техника двигалась нескончаемыми колоннами - сначала в сторону Украины, а затем обратно", - говорит женщина, назвавшаяся Еленой.

По ее словам, в то время в городе чувствовалось напряжение, хотя сами российские военные размещались не в самом Мозыре, а в его окрестностях, где был разбит полевой лагерь.

"Их часто можно было видеть в торговых центрах, барах и ресторанах. Не знаю, случались ли явные конфликты с местным населением, я про такое не слышала, но вели себя россияне порой словно "хозяева жизни" - очень бесцеремонно", - отмечает собеседница DW.

Упомянула она и стихийный рынок, который внезапно появился в городе, когда российские войска возвращались из Украины, везли оттуда бытовую технику и другое имущество и пытались продать это местным жителям. Спросом пользовалось дизельное топливо: россияне сбывали его по 15 белорусских рублей (менее 5 евро) за канистру.

При этом женщина отмечает, что разговоров на "украинскую тему" рядовые военнослужащие старались избегать, говорили, что им запрещено распространяться на этот счет.

На железной дороге – затишье

Больше не бросается в глаза местным и наличие военной техники на железнодородных станциях, расположенных недалеко от границы с Украиной. Как отмечают в социальных сетях жители Гомеля, Мозыря и других городов региона эшелоны с бронемашинами, танками и иным крупногабаритным вооружением теперь встречаются редко.

"В основном перевозится уже поврежденная в боях техника, которую, видимо, не смогли починить на месте", - делится наблюдениями один из гомельчан.

Нечастое использования железнодорожного транспорта для перевозки военной техники может быть связано и с фактами диверсий на БелЖД. Сообщалось, что с начала войны в Украине на Белорусской железной дороге произошло не менее 10 случаев саботажа: некоторые из них власти подтвержали официально и даже трактовали, как "акты терорризма".

Внезапный запрет на посещение лесов в Беларуси

Если сейчас присутствие российских войск в крупных городах Беларуси уже не так заметно, то последствия их пребывания в лесах на границе с Украиной теперь ощущают жители близлежащих деревень.

Брестская область, 3 февраля 2022 года.

По данным на 18 апреля, сразу в десяти районах Гомельской и трех районах Брестской области ограничено либо запрещено посещение лесов. Речь идет именно о тех районах, которые граничат с Украиной.

Официальная причина введения запретов - высокий уровень пожарной опасности в лесах и на торфяниках. Однако сами сельчане воспринимают эту версию с недоумением, поскольку весна в нынешнем году холодная, и информации о лесных пожарах в сводках почти не встречается.

Михаил, житель агрогородка Ольманы в Столинском районе Брестской области, больше склонен доверять слухам о том, что в лесах могли остаться боеприпасы и оружие.

"Сейчас много разговоров, что в наших лесах и болотах есть "хованки" (тайники - Ред.), где российская армия решила хранить и мины, и взрывчатку для продолжения войны с Украиной. Но что-то пошло не так", - рассказывает Михаил.

В пользу такой версии говорит и появление в белорусско-украинском приграничье необычных объявлений, с которыми ранее местные жители не сталкивались. Из текста следует, что при обнаружении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ необходимо сообщить об этом силовым структурам. Тем, кто не желает сдавать подобную находку, напоминают про уголовную ответственность.

Белорусская армия прикрывает границу от "диверсантов"

Армейские подразделения в белорусских лесах остаются до сих пор. Речь идет не о российских военных, а о представителях Вооруженных сил РБ. Как отмечается в сообщении Министерства обороны Беларуси, "военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению участков южной границы страны".

Владимир Вольфович (стоит радом с Лукашенко, справа) не исключает провокаций на границе

Делают они это на ротационной основе на приграничных территориях в Брестской и Гомельской областях. Как рассказал на условиях анонимности майор одной из воинских частей, задействованных в подобных мероприятиях, официально это называется "прикрытием на случай продвижения диверсантов и незаконных вооруженных формирований". Собеседник DW отметил, что на данный момент обстановка на границе с Украиной спокойная и большого беспокойства не вызывает.

Тем не менее, в интервью официальным СМИ государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович не исключил возможности провокаций против Беларуси с целью "вовлечения в конфликт". По словам Вольфовича, "обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций".

Кстати, Ровенская область Украины граничит как раз-таки со Столинским районом Брестской области, где внезапно ограничили посещение лесов.

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