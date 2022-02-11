"Союзная решимость" на полигонах Беларуси и на границе с Украиной

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят на ряде белорусских полигонов с 10 по 20 февраля. Однако эшелоны с военной техникой из России стали прибывать в Беларусь задолго до этого, и теперь у некоторых наблюдателей появились сомнения, что вся эта техника после учений будет возвращена в места постоянной дислокации.

Где проводятся учения и какой у них план?

По официальной информации, о проведении внеплановых учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились осенью 2021 года. В конце ноября прошлого о том, что они состоятся, впервые объявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Во время учений "Союзная решимость - 2022"

Позднее появились сообщения оборонных ведомств России и Беларуси, из которых следовало, что в планах маневров, среди прочего, значится усиление белорусской госграницы на направлениях "возможного проникновения групп боевиков, оружия и снаряжения для них". Кроме того, задействованные военные группировки собираются отработать "поиск и уничтожение диверсантов и незаконных вооруженных формирований".

Что касается территорий, где проводятся учения, то в первоначальном варианте упоминались полигоны и военные аэродромы, расположенные преимущественно в западной части Беларуси.

Полигон расширили и ходить в лес запретили

Одним из таких полигонов оказался "Брестский", который обычно используется местной десантно-штурмовой бригадой. Именно здесь на прошлой неделе, по сценарию учений, десантники обнаружили "незаконное вооруженное формирование" и уничтожили его, используя минометы, гранатометы и бронетранспортеры.

Полигон "Брестский" - один из тех, где проходят учения "Союзная решимость - 2022"

Как рассказывает житель Бреста Евгений, чей дачный участок находится совсем рядом с полигоном, еще пару лет назад такое соседство нисколько не смущало дачников и жителей окрестных деревень. "Возле полигона большой лесной массив, где всегда было много грибов, что привлекало многих людей, - делится Евгений. - Но за последние годы полигон заметно расширили, учения стали проводиться очень часто, а ходить в лес фактически запретили".

Этот факт, по словам Евгения, сильно огорчает местных жителей. Они неоднократно обращались к властям с просьбой вернуть возможность ходить в лес, однако результата не добились. Более того, на дороге возле полигона теперь часто имеет место контроль гражданского транспорта. Проверяют машины сами военные, объясняя это необходимостью поддерживать безопасность из-за "сложившейся обстановки".

Возле границы с Украиной будут стрелять

Более серьезные меры принимаются в регионах Беларуси, граничащих с Украиной. Так, власти Столинского района Брестской области предупредили жителей двух десятков деревень, что с 14 по 16 февраля расположенные по соседству бывший авиаполигон станет запретной зоной, а появление посторонних людей возле него опасно для жизни. Этот полигон использовался в период СССР, но после обретения Беларусью независимости был закрыт и даже частично вошел в состав ландшафтного заказника "Ольманские болота".

"Теперь по домам ходят сотрудники милиции и предупреждают, чтобы ни в коем случае не ходили заготавливать дрова и не собирали металлолом, потому что могут попасться неразорвавшиеся снаряды после стрельб", - рассказал житель деревни Хотомель, что недалеко от бывшего полигона.

Российская военная техника прибывает в Беларусь

При этом сам экс-полигон в Столинском районе не значился в официальном списке мест, где проходят учения "Союзная решимость - 2022". И таких мест сейчас в Беларуси немало: к примеру, военную технику и солдат российской армии разместили возле города Речица в Гомельской области - в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По свидетельствам местных жителей, российские военные не только разгружали вооружение с железнодорожных платформ, но и заняли для своих нужд как минимум два заброшенных завода.

Накануне учений факт нахождения войск из России около Речицы скрывать перестали. Местные власти даже организовали патриотическое мероприятие под названием "Два государства - один народ, одна история", на которое привозили школьников и приглашали жителей района.

Останутся ли российские войска после учений?

Присутствие российских военных заметно сейчас во многих городах Беларуси, при этом их точное число неизвестно. Из сообщения министерства обороны РФ следует, что "численность участников учения, а также количество основных систем вооружения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению". У жителей Беларуси есть сомнения, что после окончания учений весь воинский контингент из России покинет Беларусь. Это может стать дополнительным фактором напряженности в регионе с учетом ситуации вокруг Украины.

На условиях анонимности майор одной из белорусских воинских частей, ранее задействованных в совместных учениях, рассказал, что пока не видит причин, по которым российские военные останутся в Беларуси. "Можно ожидать, что для возвращения в места своей дислокации им понадобится больше времени и до конца февраля некоторые подразделения из России еще будут находиться у нас в стране, но вряд ли речь идет о том, что они будут в Беларуси постоянно", - отметил собеседник DW.

Ранее сообщалось, что для участия в учениях в Беларусь переброшены войска из Восточного военного округа РФ. Причем впервые на полигоне "Брестский" появились российские ЗРК С-400 "Триумф", которые прибыли с Дальнего Востока.

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