"Союзная решимость" на полигонах Беларуси и на границе с Украиной

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Что говорят о белорусско-российских учениях "Союзная решимость" жители регионов, соседствующих с армейскими полигонами, и верят ли тому, что военные из РФ останутся в Беларуси - у DW.
Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят на ряде белорусских полигонов с 10 по 20 февраля. Однако эшелоны с военной техникой из России стали прибывать в Беларусь задолго до этого, и теперь у некоторых наблюдателей появились сомнения, что вся эта техника после учений будет возвращена в места постоянной дислокации.
По официальной информации, о проведении внеплановых учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились осенью 2021 года. В конце ноября прошлого о том, что они состоятся, впервые объявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Позднее появились сообщения оборонных ведомств России и Беларуси, из которых следовало, что в планах маневров, среди прочего, значится усиление белорусской госграницы на направлениях "возможного проникновения групп боевиков, оружия и снаряжения для них". Кроме того, задействованные военные группировки собираются отработать "поиск и уничтожение диверсантов и незаконных вооруженных формирований".
Что касается территорий, где проводятся учения, то в первоначальном варианте упоминались полигоны и военные аэродромы, расположенные преимущественно в западной части Беларуси.
Одним из таких полигонов оказался "Брестский", который обычно используется местной десантно-штурмовой бригадой. Именно здесь на прошлой неделе, по сценарию учений, десантники обнаружили "незаконное вооруженное формирование" и уничтожили его, используя минометы, гранатометы и бронетранспортеры.
Как рассказывает житель Бреста Евгений, чей дачный участок находится совсем рядом с полигоном, еще пару лет назад такое соседство нисколько не смущало дачников и жителей окрестных деревень. "Возле полигона большой лесной массив, где всегда было много грибов, что привлекало многих людей, - делится Евгений. - Но за последние годы полигон заметно расширили, учения стали проводиться очень часто, а ходить в лес фактически запретили".
Этот факт, по словам Евгения, сильно огорчает местных жителей. Они неоднократно обращались к властям с просьбой вернуть возможность ходить в лес, однако результата не добились. Более того, на дороге возле полигона теперь часто имеет место контроль гражданского транспорта. Проверяют машины сами военные, объясняя это необходимостью поддерживать безопасность из-за "сложившейся обстановки".
Более серьезные меры принимаются в регионах Беларуси, граничащих с Украиной. Так, власти Столинского района Брестской области предупредили жителей двух десятков деревень, что с 14 по 16 февраля расположенные по соседству бывший авиаполигон станет запретной зоной, а появление посторонних людей возле него опасно для жизни. Этот полигон использовался в период СССР, но после обретения Беларусью независимости был закрыт и даже частично вошел в состав ландшафтного заказника "Ольманские болота".
"Теперь по домам ходят сотрудники милиции и предупреждают, чтобы ни в коем случае не ходили заготавливать дрова и не собирали металлолом, потому что могут попасться неразорвавшиеся снаряды после стрельб", - рассказал житель деревни Хотомель, что недалеко от бывшего полигона.
При этом сам экс-полигон в Столинском районе не значился в официальном списке мест, где проходят учения "Союзная решимость - 2022". И таких мест сейчас в Беларуси немало: к примеру, военную технику и солдат российской армии разместили возле города Речица в Гомельской области - в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По свидетельствам местных жителей, российские военные не только разгружали вооружение с железнодорожных платформ, но и заняли для своих нужд как минимум два заброшенных завода.
Накануне учений факт нахождения войск из России около Речицы скрывать перестали. Местные власти даже организовали патриотическое мероприятие под названием "Два государства - один народ, одна история", на которое привозили школьников и приглашали жителей района.
Присутствие российских военных заметно сейчас во многих городах Беларуси, при этом их точное число неизвестно. Из сообщения министерства обороны РФ следует, что "численность участников учения, а также количество основных систем вооружения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению". У жителей Беларуси есть сомнения, что после окончания учений весь воинский контингент из России покинет Беларусь. Это может стать дополнительным фактором напряженности в регионе с учетом ситуации вокруг Украины.
На условиях анонимности майор одной из белорусских воинских частей, ранее задействованных в совместных учениях, рассказал, что пока не видит причин, по которым российские военные останутся в Беларуси. "Можно ожидать, что для возвращения в места своей дислокации им понадобится больше времени и до конца февраля некоторые подразделения из России еще будут находиться у нас в стране, но вряд ли речь идет о том, что они будут в Беларуси постоянно", - отметил собеседник DW.
Ранее сообщалось, что для участия в учениях в Беларусь переброшены войска из Восточного военного округа РФ. Причем впервые на полигоне "Брестский" появились российские ЗРК С-400 "Триумф", которые прибыли с Дальнего Востока.
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