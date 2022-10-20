Военные и танки на белорусской железной дороге? Что известно

Белорусская железная дорога вновь задействована в войне России против Украины? DW собрала все, что известно о движении на БелЖД войск РФ и техники из РБ.

Белорусская железная дорога (БелЖД) используется для переброски танков, грузовиков и боеприпасов из Беларуси в Россию, а в обратную строну едут российские военные, которые должны войти в состав совместной региональной группировки войск. Власти РБ в очередной раз заявляют об усилении контроля за железнодорожными перегонами и станциями "с целью недопущения диверсий и провокаций". В то же время, в белорусском оппозиционном "Рабочым руху" ("Рабочем движении") говорят о непрекращающемся давлении на сотрудников БелЖД. Что все это значит? Используют ли белорусскую железную дорогу в войне против Украины? Что об этом известно - у DW.

"Расконсервированная" техника для РФ

"Из Беларуси в Донбасс вывозят расконсервированную военную технику, которая уже не стоит на вооружении в РБ, также возобновился вывоз боеприпасов", - рассказал DW представитель "Рабочага руху" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович.

Телеграм-канал Сообщества белорусских железнодорожников, в свою очередь, сообщает о том, что 14 октября 2022 года 8 грузовиков "Урал" и 25 танков Т-72А отправили со станций Старые Дороги и Уречье (Могилевское отделение БелЖД) на станции Каменская и Успенская (Северо-Кавказская ЖД). Далее техника должна была проследовать в направлении Луганска и Донецка.

Кроме того, belzhd_live пишет о вывозе из РБ боеприпасов: "11 октября 2022 года в 01.24 ночи со станции Бронная гора (Брестское отделение Белорусской железной дороги) в сторону станции Барановичи-Центральные отправился грузовой поезд №3502 с группой вагонов (26 единиц, 20 из которых с пометкой ВМ), загруженных боеприпасами из 46-го арсенала ракет и боеприпасов. Конечная точка назначения у этой группы вагонов - станция Ольховатка (Юго-Восточная железная дорога, Центральный федеральный округ, Воронежская область)".

Информацию о переброске военной техники и боеприпасов из Беларуси подтверждает мониторинговая группа "Беларускі гаюн". По их данным, на 15 октября на территорию России было транспортировано не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал". Ресурс предполагает, что техника была снята с хранения 969-й базы резерва танков в Минской области.

Еще 11 октября о передаче белорусской военной техники России заявляло и Главное управление разведки Минобороны Украины. В опубликованном на Facebook сообщении говорилось, что на железнодорожную станцию Кировская в аннексированном Крыму из Беларуси прибыл эшелон с боеприпасами - всего 12 вагонов или 492 тонн. Также в сообщении говорилось о 13 эшелонах с боеприпасами и военной техникой, которые РБ планировала направить в Ростовскую область РФ.

Российские военные прибывают в РБ эшелонами

Между тем 15 октября пресс-служба министерства обороны Беларуси сообщила, что в страну начали прибывать российские военнослужащие, которые должны войти в состав совместной группировки войск Беларуси и России. О ее развертывании на территории РБ 10 октября заявил Александр Лукашенко.

"Беларускі гаюн" в свою очередь писал, что первый эшелон прибыл на железнодорожную станцию "Лосвида" (Витебский район). Это север Беларуси, район не граничит с Украиной. "Также сообщают о разгрузке эшелона с российскими военными на ж/д-станции "Полонка" (Барановичский район, Брестская область). Возле указанной станции находится 230-й общевойсковой полигон ВС РБ. Также появилась информация о прибытии эшелона ВС РФ на станцию "Заслоново" (Лепельский район, Витебская область). В дальнейшем личный состав и военная техника переместились на полигон "Лепельский" 19-й механизированной бригады ВС РБ", - сообщала мониторинговая группа.

По данным начальника Департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси Валерия Ревенко, в РБ должны прибыть около 9000 российских военных. Также он написал, что в страну перебросят около 170 российских танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Власти боятся диверсий на БелЖД?

В связи с тем, что БелЖД вновь задействована в войне РФ в Украине, белорусские власти взяли станции и пути сообщения под дополнительный контроль "с целью недопущения диверсий и провокаций". Ранее глава КГБ Иван Тертель заявлял, что в РБ опасаются "терактов" на железной дороге "по пути движения воинских формирований наших и наших союзников".

Напомним, в феврале-марте, чтобы замедлить движение российской военной техники в Украину, белорусы предприняли ряд кибератак и повреждение инфраструктуры железной дороги. После этого пути следования начали усиленно охранять. "Сейчас - выборочный контроль, на станциях постоянно увеличено количество людей (силовиков. - Ред.). В близлежащих от железной дороги воинских частях проработаны инструкции на случай диверсий", - рассказывает Сергей Войтехович.

Также, по его словам, продолжаются задержания сотрудников БелЖД. "Военная контрразведка, КГБ и другие отделы начали активную работу по людям, которые связаны с движением поездов, и другим сотрудникам. У кого в телефонах находили репосты "экстремистских" материалов, отправляли на "сутки". Проходили обыски в квартирах, если дома хранилась какая-то документация по железной дороге, ее забирало КГБ. У тех, кто работает с воинскими эшелонами, в кабинетах стоит прослушка, в нерабочее время за ними также ведется слежка", - утверждает представитель "Рабочага руху". Также, по данным belzhd_live, еще до 30 сентября со всех работников БелЖД, в том числе и руководителей, взяли обязательства "о неразглашении служебной информации конфиденциального характера".

Смотрите также: