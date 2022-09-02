10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Уголовное дело участников "Рабочага руху" ("Рабочего движения") направили в Гомельский облсуд в конце августа. Десять человек - Сергея Шелеста, Владимира Журавко, Андрея Погерило, Анну Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича, Сергея Шеметькои Александра Капшуля - обвиняют в создании и участии в экстремистском формировании (ч. 3 ст. 361-1 УК) и измене государству (ч. 1 ст. 356 УК); некоторых из них - еще и в других уголовных преступлениях. Максимальное наказание, предусмотренное в РБ за госизмену, - до 15 лет лишения свободы.
По версии КГБ, проводившего расследование, фигуранты собирали и передавали "служебную информацию ограниченного характера" иностранным государствам. Александр Лукашенко называл "Рабочы рух" "ИГИЛовской ячейкой европейского разлива на территории Беларуси". "Чем они занимались (…) - от шпионажа о том, как Головченко (премьер-министр РБ. - Ред.) будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа", - заявлял Лукашенко.
Между тем обвиняемых по делу "Рабочага руху" белорусские правозащитники признали политзаключенными, так как, по их мнению, истинным мотивом лишения свободы обвиняемых является их "ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы ассоциаций, свободы мнений и их выражения".
"Рабочы Рух" в РБ признали экстремистской организацией
Официально провозглашенные итоги президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси и жестокое подавление акций протеста, последовавших за ними, вызвали возмущение на многих белорусских заводах и фабриках. Рабочие выходили на митинги, некоторые заявляли о готовности бастовать. Массовой и длительной забастовки тогда в Беларуси не случилось, а многих из тех, кто ее за нее выступал, уволили с работы, некоторые активисты вынужденно покинули страну.
Второй раз, по призыву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, забастовку в РБ пытались организовать 26 октября 2020 года. Она также не стала массовой, в большинстве случаев все проходило в форме так называемой итальянской забастовки (предельно строгое выполнения должностных инструкций, фактически выливающегося в саботаж. - Ред.). Власти угрожали уволить всех, кто поддержал идею Тихановской.
Весной 2021 года для защиты гражданских и трудовых прав и свобод лиц наемного труда в Беларуси, а также для координации потенциальных забастовок появилась инициатива "Рабочы Рух". А 21 сентября власти ее признали экстремистской организацией. В это же время начались массовые задержания представителей "Рабочага руху" по всей стране и даже в России. Гостелеканал ОНТ 26 сентября показал сюжет, посвященный "Рабочаму руху". В нем говорилось, что представители инициативы якобы готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем под контролем американских и литовских спецслужб.
Активистов "Рабочага руху" задерживали КГБ и ФСБ
"Задержания происходили по всей Беларуси, было подключено центральное управление КГБ, - рассказывает в интервью DW представитель "Рабочага руху" Александр Соколов. - Моего коллегу, юрисконсульта предприятия "Нафтан" Александра Капшуля, и вовсе задерживало ФСБ. Капшуль ехал в Москву, оттуда хотел вылететь в Варшаву. В поезде "Воронеж-Москва" к нему подошли силовики, попросили документы. Понимая, что на следующей станции его задержат, Александр выпрыгнул из поезда, сломал ногу, повредил руку. Ему удалось добраться до российско-украинской границы, но там его задержали сотрудники ФСБ и незаконно, без суда и следствия, передали представителям КГБ, которые вывезли Александра в Беларусь".
Некоторых задержанных позже отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ, затем - СИЗО №3 Гомеля (с трех человек потом сняли обвинения. - Ред.). По словам Соколова, среди задержанных участников "Рабочага руху" как рабочие, так и лица, занимавшие руководящие должности на белорусских предприятиях.
"Александр Капшуль и Игорь Минц - юрисконсульты "Нафтана", Анна Аблаб работала в управлении Белорусской железной дороги (БелЖД), Сергей Шелест, Владимир Журавко, Андрей Погерило - рабочие "Гродно Азота". Людей разбили по группам и каждому инкриминируют определенные статьи: кому-то незаконный оборот оружия, кому-то клевету, и всем - измену государству. Все обвинения шиты белыми нитками. Мы знаем, что для получения нужных показаний к задержанным применяли меры физического и морального воздействия. Люди хотели перемен, но режим решил, что все это незаконно", - отмечает Соколов, которому удалось выехать за границу.
Власти спешат провести суд?
DW удалось поговорить с родными железнодорожника Сергея Дзюбы - одного из обвиняемых по делу "Рабочага руху". Он больше 20 лет проработал на БелЖД, присоединился к забастовке в ноябре 2020 после гибели активиста акций протеста Романа Бондаренко. За это Дзюбу уволили, а 20 сентября 2021 к нему домой пришли сотрудники КГБ, в квартире провели обыск, а ее хозяина попросили "проехать на беседу", после которой он уже не вернулся.
В фильме ОНТ утверждалось, что Сергей Дзюба якобы вовлекал в протестное движение новых людей и собирал информацию, а также что на железной дороге готовилась диверсия. По словам родных, Дзюба свою вину не признает. Недавно ему разрешили двухчасовое свидание с семьей. Близкие говорят, что у него все более-менее нормально: "Письма доходят регулярно, но только от родственников. От друзей разрешают посылки и поздравления на день рождения. На прогулки выводят регулярно, правда, с баней не всегда получалось - то с водой проблемы, то еще что-то".
Также родные политзаключенного предполагают, что суд по делу представителей "Рабочага руху" сделают закрытым и никаких подробностей они не узнают. "Все прекрасно понимают, что будут большие сроки, но мы знаем, что ребята держаться бодро, они верят, что скоро все изменится, и не жалеют о том, чем они занимались. Все это было законно.
Насчет дат проведения суда нам ничего не известно, мы думали, что прокуратура будет знакомиться с делом минимум месяц, однако это заняло меньше недели. Власти спешат вынести приговор, возможно, сделать суд показательным, - указывает, в свою очередь, Александр Соколов.- Лукашенко и его окружение прекрасно понимают, что за счет работающего населения держится экономика и его режим. Если люди уйдут на массовую забастовку, то все встанет, для Лукашенко это будет поражение".