10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Еще десяток человек в Беларуси будут судить по статье УК "измена государству". Все обвиняемые - представители инициативы "Рабочы рух", задержанные почти год назад. DW - подробнее.

Уголовное дело участников "Рабочага руху" ("Рабочего движения") направили в Гомельский облсуд в конце августа. Десять человек - Сергея Шелеста, Владимира Журавко, Андрея Погерило, Анну Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича, Сергея Шеметько и Александра Капшуля - обвиняют в создании и участии в экстремистском формировании (ч. 3 ст. 361-1 УК) и измене государству (ч. 1 ст. 356 УК); некоторых из них - еще и в других уголовных преступлениях. Максимальное наказание, предусмотренное в РБ за госизмену, - до 15 лет лишения свободы.

По версии КГБ, проводившего расследование, фигуранты собирали и передавали "служебную информацию ограниченного характера" иностранным государствам. Александр Лукашенко называл "Рабочы рух" "ИГИЛовской ячейкой европейского разлива на территории Беларуси". "Чем они занимались (…) - от шпионажа о том, как Головченко (премьер-министр РБ. - Ред.) будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа", - заявлял Лукашенко.

Акция протеста объявивших забастовку сотрудников Минского завода колесных тягачей, август 2020 года Фото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin

Между тем обвиняемых по делу "Рабочага руху" белорусские правозащитники признали политзаключенными, так как, по их мнению, истинным мотивом лишения свободы обвиняемых является их "ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы ассоциаций, свободы мнений и их выражения".

"Рабочы Рух" в РБ признали экстремистской организацией

Официально провозглашенные итоги президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси и жестокое подавление акций протеста, последовавших за ними, вызвали возмущение на многих белорусских заводах и фабриках. Рабочие выходили на митинги, некоторые заявляли о готовности бастовать. Массовой и длительной забастовки тогда в Беларуси не случилось, а многих из тех, кто ее за нее выступал, уволили с работы, некоторые активисты вынужденно покинули страну.

Светлана Тихановская Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Второй раз, по призыву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, забастовку в РБ пытались организовать 26 октября 2020 года. Она также не стала массовой, в большинстве случаев все проходило в форме так называемой итальянской забастовки (предельно строгое выполнения должностных инструкций, фактически выливающегося в саботаж. - Ред.). Власти угрожали уволить всех, кто поддержал идею Тихановской.

Весной 2021 года для защиты гражданских и трудовых прав и свобод лиц наемного труда в Беларуси, а также для координации потенциальных забастовок появилась инициатива "Рабочы Рух". А 21 сентября власти ее признали экстремистской организацией. В это же время начались массовые задержания представителей "Рабочага руху" по всей стране и даже в России. Гостелеканал ОНТ 26 сентября показал сюжет, посвященный "Рабочаму руху". В нем говорилось, что представители инициативы якобы готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем под контролем американских и литовских спецслужб.

Активистов "Рабочага руху" задерживали КГБ и ФСБ

"Задержания происходили по всей Беларуси, было подключено центральное управление КГБ, - рассказывает в интервью DW представитель "Рабочага руху" Александр Соколов. - Моего коллегу, юрисконсульта предприятия "Нафтан" Александра Капшуля, и вовсе задерживало ФСБ. Капшуль ехал в Москву, оттуда хотел вылететь в Варшаву. В поезде "Воронеж-Москва" к нему подошли силовики, попросили документы. Понимая, что на следующей станции его задержат, Александр выпрыгнул из поезда, сломал ногу, повредил руку. Ему удалось добраться до российско-украинской границы, но там его задержали сотрудники ФСБ и незаконно, без суда и следствия, передали представителям КГБ, которые вывезли Александра в Беларусь".

Александр Соколов Фото: privat

Некоторых задержанных позже отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ, затем - СИЗО №3 Гомеля (с трех человек потом сняли обвинения. - Ред.). По словам Соколова, среди задержанных участников "Рабочага руху" как рабочие, так и лица, занимавшие руководящие должности на белорусских предприятиях.

"Александр Капшуль и Игорь Минц - юрисконсульты "Нафтана", Анна Аблаб работала в управлении Белорусской железной дороги (БелЖД), Сергей Шелест, Владимир Журавко, Андрей Погерило - рабочие "Гродно Азота". Людей разбили по группам и каждому инкриминируют определенные статьи: кому-то незаконный оборот оружия, кому-то клевету, и всем - измену государству. Все обвинения шиты белыми нитками. Мы знаем, что для получения нужных показаний к задержанным применяли меры физического и морального воздействия. Люди хотели перемен, но режим решил, что все это незаконно", - отмечает Соколов, которому удалось выехать за границу.

Власти спешат провести суд?

DW удалось поговорить с родными железнодорожника Сергея Дзюбы - одного из обвиняемых по делу "Рабочага руху". Он больше 20 лет проработал на БелЖД, присоединился к забастовке в ноябре 2020 после гибели активиста акций протеста Романа Бондаренко. За это Дзюбу уволили, а 20 сентября 2021 к нему домой пришли сотрудники КГБ, в квартире провели обыск, а ее хозяина попросили "проехать на беседу", после которой он уже не вернулся.

В фильме ОНТ утверждалось, что Сергей Дзюба якобы вовлекал в протестное движение новых людей и собирал информацию, а также что на железной дороге готовилась диверсия. По словам родных, Дзюба свою вину не признает. Недавно ему разрешили двухчасовое свидание с семьей. Близкие говорят, что у него все более-менее нормально: "Письма доходят регулярно, но только от родственников. От друзей разрешают посылки и поздравления на день рождения. На прогулки выводят регулярно, правда, с баней не всегда получалось - то с водой проблемы, то еще что-то".

Также родные политзаключенного предполагают, что суд по делу представителей "Рабочага руху" сделают закрытым и никаких подробностей они не узнают. "Все прекрасно понимают, что будут большие сроки, но мы знаем, что ребята держаться бодро, они верят, что скоро все изменится, и не жалеют о том, чем они занимались. Все это было законно.

Насчет дат проведения суда нам ничего не известно, мы думали, что прокуратура будет знакомиться с делом минимум месяц, однако это заняло меньше недели. Власти спешат вынести приговор, возможно, сделать суд показательным, - указывает, в свою очередь, Александр Соколов.- Лукашенко и его окружение прекрасно понимают, что за счет работающего населения держится экономика и его режим. Если люди уйдут на массовую забастовку, то все встанет, для Лукашенко это будет поражение".

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