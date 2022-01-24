В Минске начался процесс по делу "о покушении на Лукашенко". В чем обвиняют фигурантов?

В Беларуси начался очередной громкий процесс - по так называемому"делу о покушении на Александра Лукашенко". И хотя предварительно объявлялось, что суд будет закрытым, 29 июля неожиданно стало известно, что процесс против главы БНФ Григория Костусева, литературоведа Александра Федуты и адвоката Юрия Зеньковича пройдет в открытом режиме. DW рассказывает, что известно о резонансном деле и его фигурантах.

Заговор о "покушении" на Лукашенко оказался провокацией спецслужб

Впервые о "заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем", как называют это дело власти Беларуси, стало известно в апреле прошлого года. Тогда КГБ Беларуси сообщил о задержании лидера старейшей оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и политолога и литературоведа Александра Федуты. Также стало известно, что в СИЗО КГБ находится проживающий в США адвокат Юрий Зенкович, член партии БНФ, у которого есть белорусское и американское гражданство. Причем Федута и Зенкович, как оказалось, были задержаны в Москве - операцией занималась ФСБ России.

Несколькими днями позже Александр Лукашенко заявил, что задержанные оппозиционеры при поддержке спецслужб США готовили покушение на него и его детей. По его словам, они собирались захватить "одного, второго (ребенка. - Ред.), как получится", и посадить их "в погреб" в Гомельской области.

Александр Лукашенко с сыновьями: Виктором, Николаем и Дмитрием

После этого на белорусских госканалах показали сюжет, в котором в качестве главного доказательства использовались записи видеоконференций в Zoom, где "заговорщики" якобы планировали убийство Лукашенко. Как потом рассказали другие участники zoom-встречи, экс-силовик Павел Кулаженко и ученый Александр Переченко, это были фрагменты открытого дискуссионного клуба, записи которого рассылались широкому кругу лиц, а его повестка не была связана с убийствами.

Кроме того, госканалы показали скрытую запись из ресторана в Москве, где Федута и Зенькович с какими-то людьми обсуждали "устранение главного", "блокировку ОМОН" и "занятие зданий в центре города". Позже выяснилось, что на Федуту и Зеньковича вышли люди, которые представились генералами, якобы готовыми принять участие в устранении Лукашенко - это дало экспертам основание говорить, что ситуация была подстроена спецслужбами. В еще одном сюжете госканалы показали, как Костусев, Федута и Зенкович говорят, что "признают свою вину".

Костусеву и Федуте грозит до 12 лет лишения свободы

В конце апреля 2021 года в КГБ заявили, что в заговоре против Лукашенко обвиняется 9 человек. Среди фигурантов были уже упомянутые Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев, а также бухгалтер Ольга Голубович, психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Александр Перепечко, экс-силовик Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и экс-сотрудник "Алмаз" МВД Игорь Макар.

Суд проходит над пятью фигурантами дела. Костусеву, Зеньковичу и Федуте вменяют заговор с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357 УК РБ) - по этой статье им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, Зеньковича также обвиняют в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК РБ), призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 УК РБ) и разжигании вражды и розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ).

Также на суде будут рассматривать дела бухгалтера Ольги Голубович (она работала в фирме Зеньковича) и дальнобойщика Дениса Кравчука, которых обвиняют в грубом нарушении порядка (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Нужно отметить, что в первых пресс-релизах КГБ Кравчук не фигурировал.

Первоначально сообщалось, что суд пройдет в закрытом режиме, но 29 июля, в первый день процесса, рассмотрение дела было решено сделать открытым - об этом сообщила дочь Костусева Катерина и пригласила общественность посетить заседания. Дело рассматривет Минский областной суд в здании суда Минского района.

У Костусева рак, но в переводе на домашний арест неоднократно отказывали

Во время ареста от задержанных поступали тревожные новости. Григорий Костусев первые недели после задержания был вынужден спать на полу, из-за чего простудился, а летом у него случился сердечный приступ из-за жары в камере. После этого его перевели в тюремную больницу, где было проведено обследование, которое диагностировало наличие онкологического заболевания.

Григорий Костусев

В октябре 2021 года дочь Григория Костусева Катерина сообщала DW о том, что 64-летний оппозиционер постоянно жалуется на ухудшение здоровья. "Отец в СИЗО чувствует себя очень плохо, его мучают боли, он плохо спит, обезболивающие мало помогают. Кроме того, от большого количества лекарств начались проблемы с почками, а недавно он еще и коронавирусом переболел", - рассказывала Катерина. Однако ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест оставались без удовлетворения.

Федута в СИЗО не принимал таблетки, протестуя против ограничения переписки

Во время пребывания в тюрьме здоровье также ухудшилось и у литературоведа Александра Федуты - в СИЗО на Володарского в Минске у него выявили острую сердечную недостаточность, также он пережил приступ стенокардии и аритмии.

Александр Федута

В конце декабря 2021 года Федута объявил медицинскую забастовку - отказался принимать таблетки для сердечно-сосудистой системы. Таким образом заключенный протестовал против ограничений на переписку с родными и изъятия его рукописей. Спустя время ситуация была улажена, и Федута снова стал принимать необходимые ему медикаменты.

После этого Федута в своих письмах "Народной воле" сообщал, что "просмотр белорусского ТВ - это единственная пытка, которую к нему применяют", а также говорил, что самочувствие стало немного лучше. В своем недавнем письме Федута также писал о предстоящем суде: "Жду начала процесса. Возможно, будет немного веселей".

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