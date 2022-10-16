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Фото: Milosav ljevic/Xinhuan/Imago Images
ПолитикаБеларусь

В состав группировки в Беларуси войдут 9 тысяч россиян

Виталий Кропман
8 мин. назад

Первые эшелоны с российскими военнослужащими уже начали прибывать в Беларусь. Кроме того, из России доставляется авиационная составляющая региональной группировки войск.

https://www.dw.com/ru/v-sostav-gruppirovki-v-belarusi-vojdut-9-tysac-rossian/a-63456543

В состав совместнойрегиональной группировки войск в Беларуси войдут почти девять тысяч российских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил агентству ТАСС  начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко. По его словам, первые эшелоны с российскими военнослужащими уже начали прибывать в Беларусь, "передислокация займет несколько дней".

Кроме того, в Минобороны Беларуси указали, что в страну из России начала поступать авиационная составляющая региональной группировки войск.

10 октября правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам Лукашенко, Украина якобы планирует нанесение ударов по Беларуси и процесс открытия второго фронта на белорусской границе уже запустился. Кроме того, он заявил, что свои войска на границах с Беларусью накапливают Польша и страны Балтии.

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси Виктор Тумар уточнил, что основу региональной группировки составят белорусские подразделения "по штату мирного времени", а также отдельные формирования России. Представитель белорусского Минобороны повторил утверждение Минска о том, что группировка войск Союзного государства является "исключительно оборонительным проектом". Между тем с начала войны Россия использует территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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