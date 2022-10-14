Беларусь: введен режим повышенной террористической опасности

В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности, заявил Лукашенко. Таким образом он опроверг слова главы МИД Макея о режиме КТО в стране.

В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности, заявил Александр Лукашенко в пятницу, 14 октября, в кулуарах саммита СНГ в Астане. "В связи с обострением (на западных границах. – Ред.) введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с РФ. – Ред.) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - приводит слова Лукашенко агентство ТАСС.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО), наделяющий силовые структуры широкими полномочиями, включая задержание для установления личности, запреты на передвижения, установление прослушки, контроль за любыми коммуникациями и беспрепятственный доступ в любые помещения. Как пояснил Макей, есть информация о том, что "отдельные сопредельные государства" планируют "провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси". Заявление Макея было опровергнуто сначала КГБ Беларуси, а затем Лукашенко.

Возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Масштабные военные мероприятия на территории Беларуси на текущей неделе привлекли внимание Украины и Запада, которые полагают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины, отмечает агентство Reuters.

10 октября Лукашенко распорядился разместить белорусские подразделения вместе с российскими вдоль границы с Украиной в ответ на, как было заявлено, "явную угрозу Беларуси со стороны Киева и ее союзников на Западе".

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