  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Белорусские солдаты на учениях
Белорусские солдаты на ученияхФото: AA/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Беларусь: введен режим повышенной террористической опасности

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности, заявил Лукашенко. Таким образом он опроверг слова главы МИД Макея о режиме КТО в стране.

https://www.dw.com/ru/lukasenko-zaavil-o-vvedenii-v-belarusi-rezima-povysennoj-terroristiceskoj-opasnosti/a-63438013

В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности, заявил Александр Лукашенко в пятницу, 14 октября, в кулуарах саммита СНГ в Астане. "В связи с обострением (на западных границах. – Ред.) введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с РФ. – Ред.) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - приводит слова Лукашенко агентство ТАСС.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО), наделяющий силовые структуры широкими полномочиями, включая задержание для установления личности, запреты на передвижения, установление прослушки, контроль за любыми коммуникациями и беспрепятственный доступ в любые помещения. Как пояснил Макей, есть информация о том, что "отдельные сопредельные государства" планируют "провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси". Заявление Макея было опровергнуто сначала КГБ Беларуси, а затем Лукашенко.

Возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Масштабные военные мероприятия на территории Беларуси на текущей неделе привлекли внимание Украины и Запада, которые полагают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины, отмечает агентство Reuters.

10 октября Лукашенко распорядился разместить белорусские подразделения вместе с российскими вдоль границы с Украиной в ответ на, как было заявлено, "явную угрозу Беларуси со стороны Киева и ее союзников на Западе".

Смотрите также:

Мобилизация: Заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

9 августа исполняется два года с начала массовых мирных протестов после фальсификации выборов в Беларуси. За это время Лукашенко не только выдавил оппозицию из страны и полностью зачистил гражданское общество, но и ввязался в войну России против Украины. Смириться с режимом Лукашенко или бороться? Возможна ли новая Беларусь за пределами страны?
Политика
5 августа 2022 г.
44:01 мин.
external

Визовая политика ЕС: нужно ли изолировать Беларусь?

Визовая политика ЕС: нужно ли изолировать Беларусь?

Из-за поддержки российской агрессии против Украины Беларусь оказалась под жесткими санкциями Запада и в полной международной изоляции. На Беларусь опускается новый железный занавес? Открывать ли границы или продолжать изолировать страну? Будет ли теперь ЕС помогать простым белорусам?
Политика
8 июля 2022 г.
44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Walerij Saluschnyj Ukraine

Залужный: "Мы похоронили миф о непобедимости русской армии"

Конфликты
15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валентин Стефанович

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Общество
8 ч. назад
Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
20 ч. назад
58:46 мин.
Карикатура - человек похожий на президента России Владимира Путина катит в гору большую букву "О", пытаясь догнать "убегающие" буквы "О" и "Н".

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Политика
22 ч. назад
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Астане

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Политика
14 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на съезде немецких машиностроителей 11 октября 2022

Шольцу напомнили об его наивном отношении к газу из России

Шольцу напомнили об его наивном отношении к газу из России

Экономика и бизнес
17 ч. назад
На главную страницу