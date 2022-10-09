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МИД УкраиныФото: picture-alliance/dpa
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Киев призвал Минск "перестать выполнять прихоти Кремля"

Виталий Кропман
2 ч. назад

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали инсинуациями утверждения официального Минска о том, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.

https://www.dw.com/ru/mid-ukrainy-prizval-minsk-perestat-vypolnat-prihoti-kremla/a-63383528

МИД Украины в воскресенье, 9 октября, опубликовал заявление "относительно очередной провокации Беларуси". Как отмечается в документе, накануне в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ней содержалось утверждение, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси.

В МИД Украины заявили, что категорически отвергают очередные инсинуации белорусского режима. "Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН", - отмечается в документе.

Допуская, что вручение ноты может быть частью плана Москвы по осуществлению провокации на территории Беларуси с целью дальнейшего обвинения Украины, в украинском дипломатическом ведомстве призвали белорусский народ не поддаваться на провокации. "Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", - указывается в заявлении.

Вместо ядерного оружия активировали Лукашенко

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Минск обвинил Киев в подготовке нападения, чтобы заставить Украину переместить часть сил с фронта в приграничные с Беларусью районы. "Вместо тактического ядерного оружия активировали Лукашенко", - написал глава военного ведомства в Twitter.

Лукашенко обвинил Украину в концентрации сил у границы

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина стянула к границе группировку до 15 000 военнослужащих, "осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций", осуществляет постоянные провокации. По его словам, военные силы у границ с Беларусью также наращивают Польша, Литва и Латвия. Никаких доказательств приведено не было.

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