В России новая волна повесток. Что нужно о ней знать

Вслед за пятью другими российскими регионами 17 марта Марий-Эл объявил о начале раздачи повесток для "уточнения данных" военнообязанных. Ранее о рассылке повесток по той же причине объявили Воронежская, Пензенская, Ярославская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Первая информация об этом появилась 15 марта, и сразу же правозащитники заявили о том, что некоторым россиянам пришли повестки с намерением не только "уточнить данные", но и направить их на военные сборы. Насколько новая волна повесток массовая и похожа на вторую волну мобилизации в России?

Где и зачем раздают повестки

По сообщениям правозащитника "Агоры" Павла Чикова, повестки пришли людям минимум в 43 регионах РФ - и список постоянно пополняется. Конкретной цели, зачем запаснику или будущему призывнику нужно прибыть в военкомат, обычно не сообщают, говоря просто об "уточнении данных".

Уже известно о нескольких случаях массовой рассылки повесток. Студентам Новосибирского государственного технического университета пришли уведомления в виде сообщений в личном кабинете на сайте вуза с требованием явиться в военкомат. В тексте сообщения говорится, что учащийся "обязан получить повестку под расписку" в одном из корпусов вуза в течение трех дней с момента получения уведомления. Если студент не явится, то военкомат может обратиться в "соответствующие органы внутренних дел". Выпускникам одного пензенского вуза вообще пообещали вручать повестки в комплекте с дипломами.

По мнению руководителя правозащитной организации "Школа призывника" Алексея Табалова, "это резиновая формулировка, замануха, с помощью которой военкоматы заманивают к себе, а потом начинают обработку. Обработка касается прежде всего того, что будут убеждать подписать контракт". Эту информацию подтверждает и депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, по его информации, повестки рассылают тем россиянам, кому "военкоматы готовы сделать предложение о контрактной службе". Контрактников набирают "исключительно" на добровольной основе, добавил депутат.

Законны ли сейчас военные сборы

Вслед за сообщениями о волне повесток пришли новости о том, что многих из пришедших в военкомат направляют на военно-учебные сборы. Власти Марий-Эл напрямую сослались на указ президента о военных сборах в этом году. При этом никакого указа в публичном доступе не выходило. Такие сборы - обычное дело для невоенного времени, указ о них президент подписывает в начале каждого года.

Павел Чиков Фото: DW/M.Bushuev

Отсутствие указа Павел Чиков объясняет тем, что "он может быть секретным либо для служебного пользования. С начала военных действий большое число указов - о помиловании осужденных, о награждении, даже частично указ о мобилизации - опубликованы не были".

Началась ли вторая волна мобилизации

Тем не менее, информация о второй волне мобилизации похоже не применима к этой волне повесток. Правозащитники говорят больше о готовящемся срочном призыве, который должен стартовать 1 апреля. Также рассылку повесток связывают с новой армейской реформой, по ней министерству обороны надо найти еще 350 тысяч новых солдат.

"В этот раз о мобилизации не говорят. Завернули в такую оболочку будто бы все служба по контракту. Я думаю, для того, чтобы успокоить людей: якобы с мобилизацией покончено, теперь только контрактники. Однако контрактники - это фактически те же самые мобилизованные. Пусть люди не обнадеживают себя, что они заключат контракт на три-шесть месяцев, отстреляются и уйдут. Нет, они не уйдут с войны, они будут воевать либо до ее окончания, либо до своей смерти. Третьего не дано", - говорит DW Алексей Табалов.

Что делать в случае прихода повестки

Нынешняя волна повесток отличается от предыдущей тем, что на этот раз затронуты в основном студенты, которые защищены законом. Однако запасникам стоит придерживаться все тех же правил: не брать повестку и помнить о наличии альтернативной гражданской службы. "Любой призывник, который не хочет идти на военную службу, может заменить ее альтернативной гражданской", - дополняет директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко. 16 марта в России случился прецедент с победой мобилизованного в суде . Во время прохождения альтернативной службы Павла Мушуманского мобилизовали в воинскую часть несмотря на то, что это противоречило его убеждениям. После подачи иска на решение военкомата Павла вернули на его гражданскую службу и признали решение о мобилизации незаконным.

Если вы все же попали в военкомат, то вы не обязаны подписывать контракт на прохождение воинской службы, без него отправить вас на фронт никто не имеет права. "Хочется повторить, что контракт - дело добровольное. И никакой ответственности за то, что гражданин отказывается от заключения контракта, нет. Надо просто четко говорить, что не хочешь на военную службу в условиях войны и уходить", - рекомендует Сергей Кривенко.

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