ISW: Призыв может помешать РФ пополнить силы в Украине

На 401-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 31 марта (время московское).

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Начинающийся в России 1 апреля весенний призыв может помешать Москве пополнить подразделения, воюющие в Украине, сообщается в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов ISW, этих призывников в Украину, скорее всего, не отправят, но на них придется тратить ресурсы министерства обороны РФ, что "лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев".

Российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны, уговорив или заставив подписать контракты часть солдат, заканчивающих службу по призыву и в некоторой степени подготовленных для участия в боевых действиях, но такая попытка вряд ли принесет ожидаемый результат, считают в ISW.

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"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города", - предупредила жителей Запорожья областная военная администрация. "Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", - написала она в Telegram-канале.

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Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, к которым допустят атлетов из России или Беларуси. Это протокольное решение принял кабинет министров страны по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который возглавляет Национальный олимпийский комитет, сообщил в эфире общенационального телемарафона министр кабмина Олег Немчинов. Бойкот распространяется на все соревнования, включая отборочные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением статуса национальных.

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В Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях - отбой воздушной тревоги. Однако угроза воздушной атаки пока сохраняется в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях. По данным телеканала "Суспiльне", в городе Запорожье прозвучали взрывы. Что именно стало их причиной, не сообщается. Власти Запорожской ОВА призвали граждан находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги и "сохранять информационную тишину".

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Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".

Зеленский: Мы готовим приближение нашей победы

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам кратко подвел итоги 400 дней сопротивления страны военному вторжению РФ. "Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли", - заявил глава государства, поблагодарив украинских военных и всех, кто их поддерживает. По словам Зеленского, Украина сейчас готовит "активные действия" для приближения победы. "Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", - сказал президент.

Хроника событий 30 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 марта 00.00 - 13.59 >>>

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