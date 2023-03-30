Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО
Жан Рофе
1 ч. назад
Турция стала последней страной Североатлантического альянса, которая ратифицировала присоединение к нему Финляндии.
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Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".
Позиция Анкары относительно вступления Швеции в альянс резко ужесточилась после январской правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
"У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги", - заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.