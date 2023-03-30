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Заседание парламента ТурцииФото: Hakan Nural/AA/picture alliance
ПолитикаТурция

Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

Жан Рофе
1 ч. назад

Турция стала последней страной Североатлантического альянса, которая ратифицировала присоединение к нему Финляндии.

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Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс "сильнее и безопаснее".

"Швеции стоит предпринять конкретные шаги"

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявки на вступление в НАТО. Заявку шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

Позиция Анкары относительно вступления Швеции в альянс резко ужесточилась после январской правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

"У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги", - заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Смотрите также:

Хотят ли шведы в НАТО?

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