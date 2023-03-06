Финляндия отгораживается от РФ членством в НАТО - и забором

Как война в Украине изменила отношение Финляндии к России, что даст ей вступление в НАТО и почему Хельсинки не поставляет Киеву танки Leopard, DW объяснила Минна Оландер.

Минна Оландер - эксперт Финского института международных отношений. DW поговорила с ней о завершении подготовки вступления Финляндии в НАТО, поставках оружия Киеву и коренном изменении отношения финнов к России после вторжения РФ в Украину.

DW: Парламент Финляндии 1 марта проголосовал за вступление в НАТО. Финляндия и Швеция хотят вступить в альянс вместе, но это, очевидно, не получится из-за неразрешенных претензий Турции к Швеции. По Финляндии разногласий почти нет, и, возможно, она станет членом альянса уже на его саммите в июле в Вильнюсе. Насколько это большая проблема - то, что этот шаг будет сделан двумя соседними странами отдельно?

Минна Оландер: Мы пока не знаем, получится или нет. Решение парламента - это часть работы Финляндии. Мы, со своей стороны, готовимся к вступлению в НАТО, потому что в апреле у нас выборы. Чтобы в том случае, если произойдет чудо, и Турция и Венгрия дадут свое согласие (на вступление Финляндии и Швеции одновременно в НАТО. - Ред.), не возникла бы ситуация, при которой у нас еще не будет правительства. Решение принимается НАТО единогласно, и оно зависит от Турции и Венгрии.

- Финляндия и Швеция десятки лет тесно сотрудничают в военной сфере. Что это значит на практике?

- У Финляндии и Швеции действительно очень тесно связанные друг с другом оборонные структуры: от совместных военно-морских подразделений до почти еженедельных учений ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии на севере, в Лапландии. После аннексии Крыма в 2014 году Швеция и Финляндия начали углублять двустороннее сотрудничество с региональными партнерами - с Норвегией, а также с США - самым крупным и важным членом НАТО.

- Считается, что у Финляндии очень сильная армия, намного сильнее шведской. Как это выражается в цифрах? И, если у Финляндии такая мощная армия, зачем ей вступление в НАТО?

Минна Оландер, эксперт Финского института международных отношений Фото: SWP Berlin

- У Финляндии очень многочисленные сухопутные войска, есть всеобщая воинская обязанность, от которой отказалось большинство стран Западной Европы после окончания холодной войны. В случае войны численность финской армии может составить до 280 тысяч человек, а общий резерв - 870 тысяч. Это очень большая цифра для такой маленькой страны как Финляндия.

Мобилизовать в общей сложности могут почти миллион человек при населении в пять с половиной миллионов. Кроме того, Финляндия много инвестировала в противовоздушную оборону и артиллерию, которая одна из самых мощных в Европе. Мы видели, как Украина оказалась под сильным давлением российской артиллерии, пока не получила из США системы HIMARS. Финляндия неспроста вкладывала средства во все это.

- Если Финляндия действительно станет членом НАТО, граница альянса с Россией увеличится на 1300 километров. Именного этого РФ якобы хотела избежать, начав войну в Украине. Президент Путин ошибся? И как НАТО будет защищать эту границу, ведь размещение баз альянса в Финляндии якобы не планируется, и ядерного оружия - тоже?

- Скорее всего, Путин ошибся. Не могу себе представить, что в его планы входили такие перемены. Как защитить границу? Финляндия как и раньше будет нести за нее ответственность. Это всегда было частью расчетов, что потенциальная угроза, скорее всего, может прийти с востока. Членство в НАТО - это прежде всего усиление эффекта сдерживания, чтобы порог возможной агрессии против Финляндии был как можно выше.

- Многие говорят, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море станет внутренним морем альянса. Как вы оцениваете ситуацию там? Стоит ли ожидать гонки вооружений на Балтике?

- Это фундаментально изменит стратегическую ситуацию, прежде всего - соотношение сил. До сих пор Россия были относительно свободна на Балтике и могла оказывать давление на небольшие страны в регионе, ее самолеты нарушали воздушное пространство, и так далее. Теперь пространство для России сужается.

С точки зрения НАТО - радикально меняются условия защиты стран Балтии. Это будет намного проще. Шведская территория простирается до южной части Балтийского моря, остров Готланд стратегически расположен по центру. Для российского планирования это меняет роль Калининграда, который потеряет часть своего стратегического значения, поскольку будет со всех сторон окружен НАТО.

- В Украине Россия уже больше года ведет масштабную войну. Как так получилось, что именно такие страны как Финляндия, Эстония или Польша наиболее активно поддерживают Киев? Они ближе к России, но опасаются ее меньше, чем Германия или Франция?

- Для Финляндии война России в Украине очень личная. Для финнов это очень близко, это вызывает воспоминания о Зимней войне 1939-1940 годов, когда СССР очень похожим способом воевал с Финляндией. Финляндия тогда отразила нападение и не стала частью СССР, как Москва планировала согласно пакту Молотова-Риббентропа. Та война - важная часть финской идентичности, мы смогли сохранить независимость и во время холодной войны. Поэтому мы идентифицируем себя с этой войной в Украине. Она идет очень похоже на то, что было с нами.

- Чему Украина может научиться у Финляндии? До российского вторжения было много разговоров о финской модели для Украины, финляндизации. Теперь это в прошлом, не так ли?

- Тогда говорили о так называемой финляндизации Украины. Юридически Финляндия сохранила независимость и суверенитет, не стала частью СССР, но была сильно ограничена финско-советским мирным договором, прежде всего во внешней политике и политике безопасности. Финляндии приходилось искать баланс между расширением своего пространства действий и интересами СССР.

- В чем это проявлялось? Что Финляндии нельзя было делать из-за позиции Москвы?

- Финляндия не могла вступить в НАТО и была ограничена в политической интеграции в ЕС, став его членом уже после распада СССР. Более сильная интеграция с Западом была невозможна. У Финляндии официально должны были быть планы обороны на западном направлении, но не могло быть на направлении СССР, хотя это было то направление, откуда ощущалась угроза. Ситуация была трудная, и с ней связаны негативные вспоминания в Финляндии.

Поэтому финны очень забеспокоились, когда это же стали предлагать Украине. Это все равно бы не сработало. Финляндизация как стратегия работала только потому, что у СССР было минимальное уважение к финской независимости и государственности, уходящее корнями в Зимнюю войну и успешную оборону.

Такого уважения по отношению к Украине у России не было. Это бы не сработало. Сегодня Финляндия поставляет Украине оружие. За год войны Финляндия отправила 13 пакетов помощи, 14-й готовится. Финляндия могла бы расширить обучение украинских войск, у нас очень давняя традиция обороны от российских нападений.

- Финляндия была одной из первых стран, которые не исключали поставки танков Leopard 2 в Украину. Когда Германия, как страна-производитель их, дала согласие на поставки, вдруг возникла пауза, и на днях Финляндия заявила, что передаст Украине три танка Leopard для разминирования, но не боевые танки. Что произошло?

- Это не сосем так. Обещания поставок танков в Украины не были официальными. Суть - проблема границы и задержка вступления в НАТО. У нас около 200 танков Leopard, но это не много для такой протяженной границы. Финляндия поддержала идею европейской коалиции по Leopard, но сама может помочь если не танками, то обучением и запчастями.

В самой Финляндии были призывы к поставкам. Это началось со статьи в газете двух депутатов парламента, которые высказались в поддержку инициативы, даже если танков будет немного. Возможно, это неправильно поняли. Финская армия тоже была настроена скептически по поводу передачи танков, потому что на их замену уйдет много лет. В Европе нет возможности быстро закрыть потребности. А танки для разминирования, которые передаст Финляндия, важны потому, что они идут первыми в составе батальона и пробивают дорогу остальным.

- У Финляндии десятки лет были особые отношения с Россией. После вторжения РФ в Украину российский газ почти перестал поступать в страну, "Газпром" сам прервал поставки. Шенгенские туристические визы Хельсинки больше не выдает россиянам, Финляндия строит забор на границе с Россией протяженностью 200 километров. Насколько это драматические изменения?

- Да, драматические изменения - это как раз правильное выражение. Это четко видно на уровне политической риторики. Всегда было трудно понять, какой подход у Финляндии к России. Было много вложено в максимально хорошие соседские отношения. У нас длинная граница и было выгоднее не строить забор, но теперь мы это делаем. Финляндии была заинтересована в том, чтобы избежать напряжения на границе. Это привело к тому, что ради хороших отношений с Россией она ранее не вступила в НАТО.

Если сравнить со странам Балтии - самая большая разница в риторике. Финляндия сохранила большие оборонные возможности потому, что у нас не было иллюзий по поводу природы восточного соседа. Мы знали, что это нужно на всякий случай. С другой стороны, публично финны не были такими воинственными, как страны Балтии. Очевидно, финны ошибались в оценках России. Возможно, было слишком много доброй воли с нашей стороны.

Сейчас намного более открыто говорят о том, что Россия представляет угрозу для Финляндии. Долго считалось политически некорректно говорить об этом открыто, хотя это была основа оборонного планирования. Это большое изменение. Для нас было очень важно иметь хорошие отношения, но с российской стороны это, очевидно, было не так важно, потому что Финляндия - маленькая страна. Поэтому Финляндия подала заявку на полноценное вступление в НАТО, цель которого - максимально усилить эффект сдерживания, чтобы мы не попали в ту же ситуацию, что и Украина.

- Россия уже намекала, что в среднесрочной перспективе будет усиливать свои войска на границе с Финляндией, потому что та станет членом НАТО. Чем ответит Финляндия?

- Пока не ясно, как быстро Россия сможет увеличить присутствие войск и вооружений. Сейчас очень многие российские базы вдоль финской границы опустели, все военные в Украине. У Финляндии сохраняется доктрина, согласно которой главный приоритет - защита восточной границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с членством в НАТО, будут ли в Финляндии базы альянса или нет.

- Забор, который начала строить Финляндия, - очень яркий символ того, что происходит между ней и Россией. Считывается, что забор должен в первую очередь защищать от нелегальной миграции, так?

- Да, это именно так, чтобы не повторился сценарий 2015-2016 годов, когда с российской стороны мигрантов специально привозили к финской и норвежской границе. Забор должен предотвратить такие гибридные проявления конфликта.

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