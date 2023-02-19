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Премьер-министр Швеции Ульф КристерссонФото: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden/Xinhua/picture alliance
ПолитикаШвеция

Швеция настаивает на вступлении в НАТО вместе с Финляндией

Даниил Сотников
48 мин. назад

Раздельное вступление в НАТО Швеции и Финляндии осложнит тесное военное сотрудничество двух стран, считает шведский премьер Кристерссон.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает, что заявки его страны и Финляндии на присоединение к НАТО должны быть ратифицированы одновременно по "стратегическим причинам". Слова главы шведского правительства газета Financial Times приводит в воскресенье, 19 февраля.

"Тесное военное сотрудничество Швеции и Финляндии до вступления в НАТО будет очень осложнено при нашем раздельном принятии", - сказал Кристерссон. По его оценке, у двух стран "есть возможности в нашей части мира, от которых выиграют все страны НАТО, включая Турцию".

"Мы вместе начали этот процесс, вместе его провели и хотим завершить его вместе. Есть очень и очень веские причины для того, чтобы ратифицировать нас одновременно", - подчеркнул Кристерссон.

Премьер Швеции: Возможный отказ Турции угрожает безопасности региона

Возможный отказ Турции ратифицировать заявку отрицательно скажется на Швеции, всем регионе, НАТО, а также на способности двух северных стран "вместе обеспечивать безопасность в разгар войны по соседству", заключил шведский премьер. На вопрос, как бы он отреагировал, если бы Финляндия вступила в Североатлантический альянс, не дожидаясь Швеции, Кристерссон ответил, что "не планирует" такую ситуацию, но "каждая страна должна принять собственное решение".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась со своим коллегой, пишет FT. "Одновременное присоединение Швеции и Финляндии - в интересах НАТО. Мы предпочитаем и хотим присоединиться вместе", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кристерссон: Швеция выполнила все условия Турции

По словам Кристерссона, Стокгольм выполнил все пункты трехстороннего меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией, в котором изложен список шагов, необходимых для ратификации заявки Анкарой. К ним относятся дистанцирование от курдских активистов, которых Анкара считает террористами, отмена эмбарго на экспорт оружия в Турцию и обещание совместной борьбы с терроризмом.

Последний пункт будет реализован 2 марта, когда шведское правительство примет решение о новых законах о борьбе с терроризмом, сообщил Кристерссон. "Это настолько большой законодательный акт, что нам фактически пришлось изменить нашу конституцию с 1 января, чтобы иметь возможность принять его", - сказал он.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола допустил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если правительство Турции не одобрит заявку Стокгольма. Как отметил глава финского ведомства, он предпочел бы, чтобы обе страны присоединились к альянсу вместе. Однако Финляндия не откажется от вступления в НАТО, если Анкара ратифицирует лишь заявку Хельсинки. "Тогда мы присоединимся", - сказал Савола в интервью AP на конференции в Мюнхене.

Швеция и Финляндия ждут одобрения заявок от Венгрии и Турции

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российского вторжения в Украину. В настоящее время их одобрили все страны блока, за исключением Турции и Венгрии. в Будапеште объяснили задержку ратификации документа тем, что парламент страны возобновит работу только в конце февраля.

Анкара же выдвинула более жесткие условия. Летом 2022 года стороны достигли соглашения, по которому Швеция и Финляндия обязались принимать более жесткие меры в отношении Курдской рабочей партии (КРП) и других структур, которые Турция называет террористическими. Помимо этого, Анкара потребовала от Швеции экстрадировать более семидесяти человек, в том числе членов КРП, считающейся в Евросоюзе и США террористической организацией.

Позиция Анкары в отношении вступления в альянс Швеции ужесточилась после правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию "гнусным актом" и проявлением неуважения к Турции и к мусульманам со стороны Швеции. "Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО", - заявил Эрдоган.

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