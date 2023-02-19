Может ли Польша стать посредником между Турцией и Швецией?

Турция блокирует вступление Швеции в НАТО. Свое влияние на Анкару хочет использовать премьер Польши, традиционно имеющей с Турцией близкие отношения. Удастся ли Варшаве выступить в роли посредника?

Уже несколько месяцев Финляндия и Швеция ожидают вступления в НАТО. После того как в мае 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, они подали заявку на вступление в альянс, свое согласие на это дали 28 из 30 его стран-членов. Блокируют прием только два государства: Венгрия и Турция.

Но если венгерский премьер Виктор Орбан пообещал, что Будапешт больше не будет мешать расширению НАТО на север, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает для получения его согласия определенные условия. Он требует, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию в отношении Курдской рабочей партии (KРП) и движения Фетхуллаха Гюлена, а также выдал Турции активистов обеих организаций, получивших убежище в Швеции.

Помочь разрешить проблему намерен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Заявив во время визита в Стокгольм 14 февраля о прекрасных отношениях своей страны с Анкарой, он пообещал использовать их, чтобы повлиять на Эрдогана. И действительно, несмотря на географическую и культурную удаленность, две страны связывают долгие дружеские отношения, основанные на многовековой взаимной симпатии.

Варшава признает Турцию надрегиональной геополитической силой

"В отношениях между Польшей и Турцией важную роль играют сентиментальные чувства, которые развивалась на протяжении веков, - рассказывает DW Бруно Сурдель, эксперт по Турции из варшавского Центра международных отношений (CSM). - Вместе с тем с польской стороны имеет место реальная политика: Турция признается ее в качестве надрегиональной геополитической державы".

Так, например, президент Анджей Дуда в последние годы часто встречался с Эрдоганом. В последний раз он был в Анкаре в 2022 году, а Эрдоган посещал Польшу в 2017 году. "Благодаря длительным двусторонним контактам отношения между двумя президентами отличаются взаимным уважением", - полагает Александра Спанцерская из Польского института международных отношений (PISM).

Общий враг - Россия

При этом в прошлом поляки и турки часто сражались друг с другом насмерть. В XVII веке оба государства - Речь Посполитая и Османская империя - имели общую границу и вели кровопролитные войны. Польский король Ян III Собеский сыграл решающую роль в поражении великого визиря Кара-Мустафы под Веной в 1683 году, остановив тем самым турецкое наступление на Европу.

Ян III Собеский в битве под Веной 1683 года на картине голландского художника Яна Вика Фото: AKG/picture-alliance

Но старые конфликты давно забыты. На протяжении 300 лет Польша и Турция (до конца Первой мировой войны - Османская империя) были союзниками. "Общий враг, Россия, объединил оба народа и скрепил их дружбу", - поясняет польский эксперт по Турции Сурдель.

Польская деревня под Стамбулом

Когда в конце XVIII века польское государство было разделено Россией, Пруссией и Австрией и на 123 года исчезло с карты мира, Османская империя стала единственным государством, не признавшим этого раздела. После неудачных восстаний против участвовавших в разделе держав Турция стала местом убежища для польских мигрантов. С 1842 года недалеко от Стамбула существует основанная переселенцами из Польши польская деревня: Полонезкёй (Polonezköy), по-польски Адамполь (Adampol).

Кафе в Полонезкёй - сегодня это район Стамбула Фото: imago images/GocherImagery

Национальный поэт Польши Адам Мицкевич в середине XIX века пытался создать на территории Османской империи Польский легион для борьбы с Российской империей. В разгаре работы над этим проектом поэт и умер в Константинополе в ноябре 1855 года.

Союз двух стран сохранился и в XX веке. В 1923 году Польша стала первым европейским государством, признавшим Турецкую республику Мустафы Кемаля Ататюрка. Во время Второй мировой войны, когда Польша была оккупирована, польское посольство в Анкаре продолжало работать. Более ста польских инженеров, нашедших убежище в столице Турции, оказали решающее влияние на развитие турецкой авиации.

После перерыва в послевоенный период, когда коммунистическая Польша и Турция входили во враждующие военно-политические альянсы (Варшавский договор и НАТО), польско-турецкие контакты возобновились в начале 1990-х годов. Вступление Польши в НАТО закрепило тесные отношения: Варшава поддерживает вступление Турции в ЕС и воздержалась от критики Анкары за преследование оппозиции после попытки путча в 2016 году.

Турция - посредник в войне России против Украины

Вторжение России в Украину укрепило международное значение Анкары в сфере безопасности, отмечают наблюдатели. Турция предложила себя в качестве посредника, когда не было практически ни одной страны, с которой готовы были разговаривать и Киев, и Москва. "Зерновая сделка" также была заключена благодаря турецкому посредничеству.

"Польша признает геополитическое значение Турции, ее роль связующего звена между Ближним Востоком и Европой, между Россией и Европой, а также ее военную мощь, - объясняет Бруно Сурдель. - Ни с одной другой важной страной за пределами Европы Польша не поддерживает таких прочных отношений. Варшава использует это для диверсификации своих международных контактов".

Хит турецкого экспорта - беспилотник

Война в Украине идет в то время, когда в военной сфере происходят "радикальные трансформации и глубокие изменения", говорит Заур Гасымов, эксперт по Восточной Европе из Боннского университета. По его мнению, Турция извлекает из этого выгоду: "Новые технологии оказываются решающими в войнах последнего времени. И в этой области роль Турции велика: это страна, делающая ставку на беспилотники, с развивающейся военной промышленностью".

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 Фото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance

Главным экспортным продуктом Турции стал беспилотник Bayraktar TB-2, который с 2022 года используется и польской армией. "Польша сегодня является важным рынком сбыта для турецких высокотехнологичных военных технологий и, наряду с Украиной, - одним из самых значительных покупателей турецких беспилотников", - констатирует Гасымов.

Расширяются также экономические и культурные связи двух стран. "Отношения Турции с Центральной и Восточной Европой процветают уже на протяжении десятилетия", - считает эксперт. И указывает на рост турецкого экспорта в страны региона - особенно текстиля и продуктов питания. Кроме того, многие польские туристы уже десятилетиями отдыхают в Турции, а турецкие студенты проводят семестр по программе академических обменов Erasmus в польских университетах.

Разрушительное землетрясение на турецко-сирийской границе, случившееся 6 февраля 2023 года, вызвало в Польше чувство сопереживания и готовность прийти на помощь. В тот же день 76 польских пожарных с восемью поисковыми собаками вылетели из Варшавы в район землетрясения, за ними последовала группа медиков-спасателей. Они были направлены в города Адыяман и Бесни и в течение недели спасли из-под завалов 13 человек, а в организованном ими польском полевом госпитале прошли лечение более 100 раненых.

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